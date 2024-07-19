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5個出國新興目的地！4小時內就能到　看絕美海岸線、雙C百萬夜景

▲▼北海道函館百萬夜景，函館旅遊，北海道旅遊，函館山。（圖／iStock提供）

▲北海道函館百萬夜景吸引許多旅人造訪。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年想要尋找特別的目的地度假嗎？Booking.com就推薦5個飛行時間4小時內的海外新興目的地，可以前往日本函館欣賞百萬夜景，或飛到擁有越南最美海岸線的芽莊，在沙灘踏浪、玩水，還可以搭纜車前往童話小島玩得過癮。

日本　函館
根據觀光署統計，近4成台灣人出國目的地選擇日本，若不想再去一線大城市人擠人，那就往二三線城市走吧！位於北海道的函館擁有世界三大夜景，登上函館山，將雙C百萬夜景盡收眼底，或也前往在地溫泉鄉，在露天溫泉泡湯、享受溫泉洗禮。

▲▼越南芽莊灣，芽莊海岸線，芽莊旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼芽莊號稱擁有越南最美海岸線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南芽莊灣，芽莊海岸線，芽莊旅遊，海邊，玩水，沙灘，夏天，海景，沙灘傘，海邊玩水，夏天水上活動示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

越南　芽莊
有東方馬爾地夫之稱的芽莊，號稱擁有越南最美海岸線，綿延6公里以上的沙灘，讓旅客可以躺在純淨沙灘上享受蔚藍海景，一旁就是高樓林立的市區，還有無數間餐廳與酒吧，相當方便，旅人還可以搭乘曾經是越南最長跨海纜車前往真珠島，大玩海、陸樂園，還能穿梭繽紛建築中盡情逛街，宛如置身童話小島般。

日本　仙台
仙台是日本東北地區第一大城市，也是東北地區最多直飛選擇的城市，旅客可以在這裡大嗑牛舌、品味毛豆飲品或料理，還能造訪當地威士忌工廠，體驗獨有的微醺之旅。

▲泰國清邁,清邁國際機場,清邁街景,泰國旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清邁城市步調更緩慢，吸引許多人前往度假。（圖／記者彭懷玉攝）

泰國　清邁
去膩曼谷了嗎？那不妨到步調更緩慢的清邁走一趟吧！對台灣人來說，直飛清邁的航班僅次於曼谷，對旅人來說相當方便，多間特色咖啡廳、慢步調的生活氛圍，讓人能在此放鬆身心，成為度假另一選擇。

▲▼韓國大邱前山觀景台，大邱前山展望台，韓國旅遊，大邱旅遊，大邱83塔，大邱塔，大邱E-World83塔，南韓旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼從大邱前山觀景台能遠眺大邱83塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國大邱前山觀景台，大邱前山展望台，大邱旅遊，韓國旅遊，南韓旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

韓國　大邱
大邱是現在韓國最受歡迎的旅遊城市之一，許多旅人會選擇從釜山一路玩到大邱，走訪特色歷史建築、咖啡一條街或烤腸一條街大吃美食，或走進市場中，尋訪在地小吃，許多人到韓國最喜歡買棉被回台灣，在大邱的西門市場也都能滿足。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 北海道旅遊 越南旅遊 國外特色系列 韓國旅遊 大邱旅遊 芽莊旅遊 泰國旅遊

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