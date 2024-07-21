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小樽必吃3間美食！最新生魚片聖代好吃又好拍　澎湃海鮮丼僅銅板價

▲▼小樽堺町通商店街，小樽旅遊，北海道旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小樽堺町通商店街是鄰近小樽運河的人氣景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

夏天走訪小樽的人氣景點「小樽堺町通商店街」，此時商店街兩側路燈掛上風鈴，當微風拂過時響起清脆叮鈴聲，營造出清新氛圍。來到這除了買伴手禮、看玻璃工藝品，還有許多特色美食隱藏其中，本篇就推薦3間美食與甜點店家，包括隱藏在小巷中新開幕的生魚片聖代，還有銅板價就能吃到的澎湃海鮮丼，愛吃美食的你可不能錯過。

▲▼小樽堺町通商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小樽堺町通商店街必吃小樽ポセイ丼。（圖／記者蔡玟君攝）

1.餐廳「小樽ポセイ丼」

連當地人都大推的餐廳「小樽ポセイ丼」，以當季海鮮與實惠價格提供各種海鮮丼選擇。在地人最喜歡的就是「500丼」，只要500日圓，就可以吃到豪邁鋪上滿滿海鮮與魚卵的丼飯，還有一天僅限定10碗的「運河丼」，飯上鋪上多種厚切生魚片和魚卵，愛吃海鮮的人可不能錯過。

▲▼小樽堺町通商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼在出世前廣場後面新開的海鮮餐廳，吃得到超澎湃的生魚片聖代。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小樽堺町通商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

2.餐廳「小樽でいちばん素敵な放課後249」

隱身在出世前廣場後方巷子內的餐廳「小樽でいちばん素敵な放課後249」，於2023年11月才開幕，店內以放學後的教室與懷舊氛圍設計，提供以小樽在地海鮮食材製成的澎湃海鮮丼和生魚片聖代。

▲▼小樽堺町通商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲生魚片聖代澎湃又好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最受歡迎的就是「生魚片聖代」，在玻璃高腳杯內先填滿壽司醋飯與配料，接著沿著杯緣掛滿一整圈甜蝦生魚片，最後再用一整隻蝦放在最上端做點綴，不但視覺效果十足，且每一口都吃得到鮮甜，店家還會貼心附上海苔與味噌湯，也可以將食材放在海苔上包成手卷品嚐，好拍又美味。

▲▼小樽堺町通商店街，史努比Village，SNOOPY Village。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小樽堺町通商店街上新開幕的史努比Village，有北海道唯一史努比巧克力專賣店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小樽堺町通商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

3.SNOOPY Village 小樽

SNOOPY Village 小樽在2023年4月開幕，結合史努比茶屋、史努比巧克力專賣店、WOODSTOCK NEST 與專賣紅豆甜點與餅乾的專屬品牌「SNOOPY茶屋 an・co・an」4大品牌於建築內，不僅擁有北海道唯一史努比巧克力專賣店，透過「SNOOPY茶屋 an・co・an」品牌，也買得到各種使用北海道產紅豆製作的甜點、餅乾、羊羹伴手禮。

同時，這裡還買得到小樽限定布丁，以及各式各樣的史努比周邊商品，甚至在史努比茶屋內享受點心與特色飲品；店內每一層樓甚至是牆外也可看到不同花生漫畫人物與史努比一起的佈景，讓粉絲能盡情拍照，是史努比控絕對不能錯過的店家。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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