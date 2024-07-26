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實訪詹記西門大世界！訂位＆新菜單攻略　前身是70年代熱門戲院

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。廣達300坪的詹記麻辣火鍋西門大世界，由本事空間設計的摩登復古裝潢，視覺效果非常吸睛，最多人想知道詹記麻辣火鍋的訂位攻略、最新菜單、如何點餐，通通整理在這篇文章中！

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詹記麻辣火鍋西門大世界在哪裡
從捷運西門站6號出口出來，約步行290公尺、5分鐘左右即可抵達，西門町一帶路邊停車較為困難，建議直接停收費停車場，再走過來吃飯最方便。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

訂位攻略分享
每月1日中午12點開始開放次月份的訂位（如：7／1可以訂到整個8月的訂位），每組電話只能訂位一次，如果想要訂不同日期的話，就要使用不同的電話，或是請其他朋友訂。

目前全部都是採用「網路訂位」，不開放電話訂位預約，直接到現場要訂位也沒辦法；店家會保留部分座位給現場候位的客人，以這天平日中午來用餐的情況來說，如果提前半小時到現場排隊的話，還是有機會吃到的。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

詹記麻辣火鍋西門大世界前身
詹記麻辣火鍋西門大世界前身是「大世界戲院」，國片興盛的70、80年代，這裡可是放映國片的熱門戲院。本事空間製作所將300坪的寬敞空間，打造成摩登復古的氛圍，彷彿穿越時光隧道，回到台北西門町最繁華的年代。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

詹記獨樹一幟的風格
從詹記麻辣火鍋敦南店到最新的這家詹記麻辣火鍋西門大世界，一直以來我都很喜歡詹記的風格，不僅在裝潢的細節上下了很多巧思，也有著許多讓人會心一笑的創意，這也是為什麼訂位會滿成這樣的原因。

詹記麻辣火鍋西門大世界這樣的裝潢風格，別說在台北麻辣鍋界很少見，放眼整個台灣的餐飲業，能將裝潢氛圍做得如此到位的餐飲品牌真的不多，很符合現代人追求主題特色的喜好，尤其在IG網美、年輕人界更受歡迎，賣的不單單只有美食而已，而是一種整體的台式風格用餐體驗。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲詹記麻辣火鍋西門大世界還有幾間包廂，但因為座位無法開放指定，全依照現場安排為主。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲我不是很確定要怎麼樣才會坐到包廂，合理推估基本上訂位人數一定要夠多，如果八人以上應該就有機會。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲醬料在自助區，有告知吃麻辣鍋的沾醬的黃金比例。

白菊烏梅湯－259元（家庭號）
飲料推薦必點白菊烏梅湯，家庭號我們三個人喝剛剛好。瓶子上印有超可愛的「白菊狗汁」，玻璃杯裡還會附上幾朵食用菊花，香甜順口的烏梅汁喝得到菊花清香，不會太高的甜度有著去油解膩的效果，非常適合搭配麻辣鍋吃。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

鴛鴦鍋－380元（小鍋）
我們三人用餐，依人數點的是小鍋，可選則全麻辣鍋或含清湯的鴛鴦鍋，價格都是一樣的。麻辣鍋基底選擇小辣，只是你是平常能吃點辣的人，都可以輕鬆接受的辣度，不會辛辣到嗆喉，白湯主要視點來煮青菜的，看似清澈的湯頭其實相當夠味，還會附上一點白菜、豆腐，和貢丸、排骨酥。

詹記麻辣火鍋西門大世界招牌絕對就是鴨血，好吃到想加點還有限量。鴨血豆腐都滷得非常夠味，尤其是嫩到彷彿果凍一般的鴨血，真的是台北麻辣鍋界的極品。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

美國翼板牛－550元
美國翼板牛是菜單上比較高價的牛肉，油花分布與嫩度口感當然更加優秀。如果你是願意花錢的人，推薦直上等級比較高的肉品，吃過好幾次的朋友表示，表現和牛五花、牛梅花有差。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

台灣特選梅花豬－370元
梅花豬肉的油脂比較少，相對的口感也會較為扎實些，但整體來說也算是好吃的。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

香菇肉蛋餃－160元
手工蛋餃的美味度就是和機器做的不一樣，光是蛋皮就能吃出蛋香差異。裡頭包裹著香菇肉餡，丟麻辣鍋煮十分對味，完全不用額外沾醬，單吃就很好吃了。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

生豆皮－110元
生豆皮也是常客朋友推薦必點品項，吸收麻辣湯汁後相當美味。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

芋頭貢丸－75元（半份）
真材實料的芋頭貢丸，每一口都能吃到綿密芋頭塊，芋頭控推薦必點。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

甜不辣－100元
詹記麻辣火鍋西門大世界火鍋料都選得不錯，連基本款甜不辣都有著濃郁魚漿香氣。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

純糯米血糕－55元（半份）
米血糕也選得很好，店員還會貼心提醒煮的時候一定要攪拌，不然會全部黏在鍋底。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

娃娃菜－140元
蔬菜類都有新鮮，清潔基本功也有做足，煮白鍋會讓湯頭越煮越甜。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

水蓮－100元

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

雪寶
餐後甜點會依人數招待「雪寶」，也就是雪酪冰淇淋。這天吃到的口味是紅心芭樂，冰冰涼涼、清甜可口，也能達到清新口氣的效果。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

結論
老實說，詹記麻辣火鍋真的是不便宜，這天我們平均一人客單大概800多元，但詹記麻辣火鍋就是有辦法賣得貴、生意還這麼好，品牌價值有做出來，大家就願意買單。想吃的人記得每月一號中午12點就要搶訂位，不然就挑深夜時段來吃宵夜，或者提早到現場候位排隊。

MENU價格
價格需加收一成服務費。依消費人數購買鍋底，再加購「主菜類」，小鍋至少點一道、中鍋至少點二道、大鍋至少點三道，主菜共有肉盤、牛肚、牛筋、大腸頭、海鮮等選擇。丸子餃子火鍋料、蔬菜、主食、飲品則是額外單點，很貼心的有「半份」選項，即使是人數比較少來用餐，依舊能選半份然後多點幾樣。

▲▼北台灣超人氣麻辣鍋名店詹記麻辣火鍋，第三家分店就緊鄰西門捷運站的西門町商圈。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

詹記麻辣火鍋西門大世界

地址：台北市萬華區成都路81號B1
電話：02－2311－1800
營業時間：12：00－01：00 （周二12：00－14：30、17：00－01：00）

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