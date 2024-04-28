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精選新竹5間親子住宿！從平價到奢華全收錄　住飯店也能玩一整天

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

新竹景點豐富好玩，是北台灣熱門旅遊城市，也有許多超棒的新竹親子景點，適合安排規劃，這麼好玩的新竹，親子飯店也超級多，本篇整理五間熱門的新竹親子飯店推薦，有強大的兒童遊戲區，還有溫水泳池，及讓爸媽們悠閒的放電空間，真的超讚！

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煙波大飯店新竹湖濱館
號稱全新竹最好玩的親子飯店就是煙波湖濱館啦，有雙人房、四人房、家庭房主題房能滿足不同客群。設施豐富，有室內溫水泳池、SPA池和兒童戲水池，也有健身房，及小朋友最愛的超大卡樂次元遊戲場，多樣性好玩的親子設施，絕對讓小孩玩到不想回家。

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

地址：新竹市東區明湖路773號
服務電話：03－520－3181
停車資訊：有停車場

新竹福華大飯店
新竹福華大飯店座落在熱鬧的新竹市區，周邊景點豐富，美食林立，還有百貨公司。這邊房型選擇多樣化，質感舒服，還有室內泳池、水療SPA、三溫暖和兒童遊戲室，重點是價格不貴，親子玩新竹也都很適合唷！

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

地址：新竹市北區中正路178號
服務電話：03－528－2323
停車資訊：有停車場

愛上喜翁民宿
想要體驗森林露營，又不想忙碌準備裝備，推薦愛上喜翁民宿，拎包就能感受山林的美好。愛上喜翁位在海拔1180公尺的似雲若霧的仙境，座擁群山環繞，能俯視連綿山群相當震撼，重點是四季都美，櫻花景緻更是迷人，還有機會能看雲海、滿天星辰和夕陽美景，品嚐龍蝦海陸套餐，和季節限定的採莓行程。

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

地址：新竹縣五峰鄉竹林村4鄰忠興93號
服務電話：0933－290－500

新竹老爺酒店
新竹老爺酒店交通便利地點佳，周邊商圈又熱鬧，入宿新竹老爺酒店，可享受賓至如歸的服務，房間舒適寬敞具設計感，走進房間立馬放鬆，打開窗，還能欣賞繽紛亮眼的街景燈光之美。新竹老爺酒店也有精緻的自助吧早餐和晚餐，入住免費體驗泳池、三溫暖、健身房和撞球室，還能預約美容按摩的服務，真的好享受！

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

地址：新竹市東區光復路一段227號
停車資訊：有

新竹伊普索凱悅尚選酒店
新竹高質感住宿推薦竹英迪格酒店，目前已更名為新竹伊普索凱悅尚選酒店。英迪格酒店新竹館位在熱鬧的東區街道，玩樂新竹順遊規畫周邊景點，也都很方便，酒店外觀建築美輪美奐，相當氣派。館內創意設計，更帶有新潮與時尚的藝術感，房間寬敞舒適，入宿還能享受精緻的自助吧早餐和微醺酒吧。

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼五間熱門的新竹親子飯店推薦。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

地址：新竹市東區公道五路二段111號
服務電話：03－516－9308

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