讓心放空！南投竹林秘境吃小火鍋、洗森林浴　聽瀑布聲與世隔絕

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者邵筱鈞

南投秘境中的秘境「竹亭咖啡」是溪頭鹿谷療癒的森林系咖啡館，群山環繞，開車真的要開得很裡很深才會到，來到竹亭咖啡，猶如置身在世外桃源一般，與世隔絕的美景，有大片綠油油的竹林景觀，來訪可以吃火鍋品茶香，還能看瀑布聽水聲，相當幽靜又讓人放鬆的森林景觀餐廳，距離妖怪村開車不用10分鐘，很適合順遊，想要讓心放空，或是感受武俠小說場景，搭配鹿谷景點一日遊，絕對充實你的旅程。

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竹亭咖啡｜交通方式＆停車資訊

這個周末假期前往妖怪村，遊附近不遠的竹亭咖啡，竹亭咖啡被稱為溪頭小秘境，這次終於來踩點！因為竹亭咖啡位在鹿谷較深一點的森林裡，接近時，雖說山林景色優美，但產業道路狹窄，也有點陡峭，建議開車時，一定要注意安全，接近時，也能看到通往竹亭咖啡的指示牌，看到這座隱身森林裡的懷舊小竹屋就代表抵達，戶外庭院都可以停車，綠地還蠻寬敞。

竹亭咖啡｜餐廳環境

竹亭咖啡擁有絕美的大自然竹林景觀，四周被群山包圍，空氣清新很是舒服，放眼欣賞，是望不盡的竹林美景，老實說，一抵達竹亭咖啡就讓人覺得忘憂。

▲咖啡廳是座落山群和被竹林包圍的小屋，開放式的建築設計。

▲有寬敞的坐位區，每一個坐位也都是絕佳的觀景區。

▲餐廳被綠林包圍，只要抬頭眼前都是美景。

竹亭咖啡｜瀑布搖滾區

當天選擇竹亭咖啡最夯的搖滾區，那就是位在瀑布池塘旁邊的坐位，這一區的位置可以同時欣賞瀑布和聆聽水聲，也是竹亭咖啡熱門的美拍打卡點！這次運氣不錯，午後來訪，還有角落的位置。

▲近距離感受磅礴瀑布與池塘之美很愜意，午後特別涼爽，像是在吹大自然的冷氣。

▲夏天來竹亭咖啡，想必也是很不錯的消暑勝境。

▲旁邊竹林觀景區更美，背景就是綠意無限好的美麗光景。

▲當天意外包場取景，構圖也超美的。

竹亭咖啡｜菜單MENU

竹亭咖啡的菜單其實還蠻簡單的，招牌主打特色套餐，一份280元，是一個小火鍋，過貓、炸物和竹筒飯，另外也能泡茶、喝咖啡、吃小點心，入館每人低消120元，森林景觀餐廳，採現金支付。

竹亭咖啡｜仙氣飄飄瀑布景觀

等餐時間在竹亭咖啡到處參觀，發現瀑布旁邊還有條小橋，可以通往旁邊的坐位，站在竹橋這裡取景，也能輕鬆與瀑布溪流同框，這裡太美太涼爽了，閉上眼都能感受大自然的芬多精，環境清幽舒服，想必晚上也有機會能看到螢火蟲！喜歡拍照的朋友，這個角度也能參考一下。

竹亭咖啡小火車套餐 280元

小火鍋套餐上桌，竹亭咖啡的小火鍋套餐也很豐富，有火鍋時蔬肉片，還有一碗過貓料理，以及竹筒飯和現炸的QQ地瓜球，過貓一碗份量足，重點是清爽好吃，獨特的醬汁與過貓青菜超級搭配。

▲在山林裡吃小火鍋好幸福，四周霧氣瀰漫，但在咖啡館裡暖呼呼。

▲品嚐豐富的野菜香菇和肉片，湯頭不錯喝，甜味中帶鹹香，暖心又暖胃。

▲自製的竹筒飯也很好吃，餡料多也很有味道。

竹亭咖啡｜竹林景觀

飽餐一頓後，漫步竹林秘境，竹亭咖啡旁邊的竹林景觀真的很美很療癒，午後迷霧漫漫，濃厚的霧氣讓森林更有美感，也有點像是走進夢幻森林，不一樣的浪漫感。漫步探索，會發現竹亭咖啡還有個竹林步道，沿步道探索，滿片竹林真的很有武俠小說的味道，聽說不少江湖英雄都是出自竹林秘境，很適合拍網美照。

竹亭咖啡｜遊覽心得

非常放鬆又幽靜的溪頭竹林景觀餐廳，來認識竹子，也是第一次走進竹林，讓人聯想到南投著名的竹山天梯，以及竹山大鞍竹海隧道，也都有美麗的竹林，鹿谷充滿芬多精的竹林景觀咖啡分享給大家。

竹亭咖啡



地址：南投縣鹿谷鄉興產路觀湖巷1之3號

營業時間：9：00－17：00

服務電話：0958－180－050

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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