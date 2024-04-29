中壢10處景點「順遊路線」安排！親子景點＆住宿攻略全收錄

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者邵筱鈞

桃園景點好好玩，2024安排中壢一日遊也很讚，桃園中壢本來就是景點豐富的熱鬧市區，像是著名的華泰名品城、 Xpark水生公園，還有小朋友最愛的巧虎夢想樂園等都超好玩，2024還有全新開幕的桃園市兒童美術館，再搭配周圍的懷舊眷村、玫瑰花園和親子特色飯店，走跳大桃園，規畫個中壢一日遊二日遊都精彩！

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中壢景點一日遊｜順遊路線安排

第一站：Xpark都會型水生公園

第二站：巧虎夢想樂園

第三站：華泰名品城

第四站：台灣高鐵探索館

第五站：桃園市兒童美術館

美食推薦：藏壽司桃園青埔店

第六站：壢小故事森林

第七站：中平路故事館

第八站：玫瑰山谷

第九站：幻境裝置藝術咖啡廳

第十站：馬祖新村

住宿推薦：南方莊園渡假飯店

住宿推薦：和逸飯店‧桃園館

Xpark都會型水生公園

桃園人氣夯點Xpark都會型水生公園，由日本橫濱八景島首度跨海來桃園開設的分館，水族館佔地寬敞，擁有12個精彩的主題展區，夢幻的大水槽，可以欣賞遼闊的海底世界。療癒的水母生態，數大之美，讓人為之著迷，繽紛四射的水母萬花筒，更是令人驚艷萬分。呆萌到不行的國王企鵝，站在睡覺給你看。來訪不僅可以認識更多深度的的海洋知識，還能透過互動遊戲，感受藍色海洋的樂趣，逛累了，就在 Xpark裡品嚐美味下午茶吧。

Xpark都會型水生公園

地址：桃園市中壢區春德路105號

營業時間：10：00－18：00

服務電話：03－287－5000

巧虎夢想樂園

桃園最適合親子同遊的好去處-巧虎夢想樂園，巧虎夢想樂園是座以巧虎家族為主題的親子館，園區佔地廣，安全的室內空間，避免日曬雨淋。巧虎夢想樂園人氣五大主題區域，場景童趣豐富，有夢幻球池、溜滑梯、探險車道、攀岩區和桌遊，還有小朋友最愛的桌上小火車、彩繪和賽車體驗，趣味的開店養成計畫，有壽司店、麵包坊和海鮮店，讓每個來訪的小朋友，都能變身成最棒的大掌櫃，姐妹閨蜜一起玩，也能在古錐場景收錄滿滿美圖。巧虎夢想樂園還推出海洋劇場及說故事活動，走進巧虎夢想樂園那一刻，真的會玩到不想回家。

巧虎夢想樂園

地址：桃園市中壢區春德路103號1樓

營業時間：周一至周四10：00－17：30

週五~週日10：00－21：00

服務電話：03－273－7220

建議停留時間：2.5小時

停車場：有、大眾運輸：有

門票：＄550／人起

華泰名品城

愛美的水水們、帥哥們照過來，桃園自有了OUTLET百貨愈來愈熱鬧，華泰名品城眾多國際流行時尚精品全都露，除了各式各樣的精品專櫃，還有豐富美食餐廳。來華泰名品城購買，包你從早買到晚，華泰名品城不定期都會佈置好拍的藝裝置喜歡拍照的旅人，也不要錯過這裡。

華泰名品城

地址：桃園市中壢區春德路189號

營業時間：周日至周四10：00－21：00、周五至周日10：00－22：00

服務電話：03－273－8666

建議停留時間：1.5至2小時

停車場：有、大眾運輸：有

門票：無

台灣高鐵探索館／高鐵探索館

桃園特色室內景點高鐵探索館，全國首創以高速鐵路為主題的博物館，來訪不僅能認識鐵路在世界上發展與歷程，也能了解高速鐵路對於人們的便利與重要性，特別的是，來到高鐵探索館，也能與高鐵合影，體驗當個駕駛員，感受號稱時數300公里的高鐵，館內還有不少知識互動的小遊戲，很值得大小朋友一起來學新知玩拍。

台灣高鐵探索館／高鐵探索館

地址：桃園市中壢區高鐵北路一段2號1樓

（高鐵桃園站及桃園捷運－A18高鐵桃園站旁）

營業時間：周二至周六9：30－12：30、14：00－16：30

服務電話：03－261－0001

建議停留時間：1小時

停車場：有、大眾運輸：有

門票：無



桃園市兒童美術館

桃園最新景點快來踩點，桃園市兒童美術館建築美輪美奐好有特色

如同座落在城市裡的小山丘，唯美靜謐又療癒，2024桃園市兒童美術館以探索未來為主題開幕，提供友善的親子空間，可以欣賞兒童策展，挑戰互動遊戲，還有兒童書籍文庫能閱讀，同時規劃趣味展覽，以及兒童遊戲放電區域，不定期會舉辦活動，還有熱鬧市集可以採購尋寶，重點是，桃園市兒童美術館旁邊就是青塘園，可以順遊環湖散步，絕對是親子同遊的好地方，再搭配桃園中壢景點一日遊，更能充實旅程。

桃園市兒童美術館

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號

營業時間：9：30－17：00（周二公休）

服務電話：03－286－8668

藏壽司桃園青埔店

想吃壽司，就來吃日本人氣連鎖集團的藏壽司，桃園日式料理美味推薦-藏壽司桃園青埔店，相信大家都一定吃過藏壽司，食料新鮮選擇豐富，特別的是，吃壽司還能抽扭蛋，每次都是驚喜滿滿。

藏壽司桃園青埔店

地址：桃園市中壢區領航南路三段395號

營業時間：平日11：00－22：00、周末10：30－22：00（最終點餐 21：30）

服務電話：無

壢小故事森林

桃園免門票新景點壢小故事森林，壢小故事森林是一座百年的歷史建築，日式建築充滿異國情，連接著現在與過去，重建的歷史建築搖身變成小朋友的讀書室。遊逛在壢小故事森林，不僅能學習歷史知識，爸媽們還能帶小朋友在這裡閱讀童話書，壢小故事森林日式木造建築唯美好拍。森林園區還有規畫玻璃屋，能用餐和下午茶，雖說壢小森林故事館整體園區佔地不大，但卻非常適合親子家庭來這裡休閒玩樂。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區中榮里博愛路52號

營業時間：平日12：00－20：00、周六9：00－20：00、周日9：00－22：00

服務電話：03－280－5608

建議停留時間：30分鐘至1小時

停車場：有、大眾運輸：有

門票：無

中平路故事館

桃園中壢火車站周圍相當熱鬧，唯有中平路故事館充滿濃郁的日式氣息，中平路故事館是日治時代保留下來的建築，據說在台灣戰後，授與給公務員當宿舍使用，免費入園參觀，有導覽員分享當時的有趣事蹟，來訪除了能了解歷史故事，也能取景拍照，雖說佔地不大，卻是值得一訪的小景點。

中平路故事館

地址：桃園市中壢區復興路99號

營業時間：周三至周日10：00－18：00

服務電話：03－425－5008

建議停留時間：15分至30分鐘

停車場：有、大眾運輸：有

門票：無

玫瑰山谷

桃園賞花新景點玫瑰山谷，中壢市區裡出現唯美的森林玫瑰莊園了，玫瑰山谷佔地寬敞，數以百計的玫瑰花好繽紛，園區充滿異國風情，歐風城堡、鄉村小屋好好拍。來玫瑰山谷不僅能漫遊夢幻莊園，也能用餐下午茶，假期來逛庭院，欣賞玫瑰花玩拍好愜意，是個適合假期休閒玩樂的約會好去處。

玫瑰山谷

地址：桃園市中壢區環中東路685巷55弄71號

營業時間：周三至周日11：00－18：00

服務電話：0935－512－711

適合停留時間：1小時

停車場：有、大眾運輸：有

門票：需用餐

幻境裝置藝術咖啡廳

桃園最新景點-幻境裝置藝術咖啡廳，旅人們快收錄，桃園又有約會美拍的好去處。幻境裝置藝術咖啡廳打造一座城市裡的藝術秘境，有北歐風玻璃屋、巨無霸水晶球、英倫風情人橋，還有迷玄幻境、銀河幻境，場景夢幻豐富超好拍。幻境用餐空間華麗又寬敞，有室內區也有戶外區，白天浪漫場景像一秒飛出國，夜間點燈又是夜店風情，今年最夯的網美咖啡館，這次玩桃園絕對別錯過。

幻境裝置藝術咖啡廳

地址：桃園市中壢區龍興路591號

營業時間：12：00－02：00

服務電話：03－466－6222

適合停留時間：1小時至1.5小時

停車場：有、大眾運輸：有

門票：低消一杯飲料

馬祖新村

桃園特色休閒景點馬祖新村眷村文創園區，馬祖新村入園免門票，是一座開放式的文創園區，古色古香的舊宅建築，充滿復古懷舊的味道，紅磚、紅白門、綠窗框是馬祖新村的建築特色，來訪漫遊取景，彷彿穿越回到那個年代，馬祖新村裡分享著曾經在這裡發生故事，展示舊時的文物，讓旅人能與歷史過往連結，園區結合文創藝術，可以嚐咖啡也能玩手作，很值得旅人利用休閒假期來這裡細細品味。

馬祖新村

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號

營業時間：9：00－18：00（周一公休）

服務電話：03－284－1866

適合停留時間：1小時-1.5小時

可攜帶嬰兒推車＆輪椅

停車場：有、大眾運輸：有

門票：無

飯店住宿推薦

南方莊園渡假飯店

桃園親子飯店推薦，南方莊園渡假飯店玩樂設施豐富多樣化，擁有全國最大的室內溫泉水療泳池，還能泡溫泉，有親子賽車、兒童遊戲區，飯店房間寬敞有質感，有大浴池能泡溫泉，再搭配精彩的體驗活動，小孩玩到不想回家！

南方莊園渡假飯店

地址：桃園市中壢區樹籽路8號

服務電話：03－420－2122

停車資訊：有停車場

和逸飯店 桃園館

COZZI Blu和逸飯店桃園館是2020在青埔新落成的飯店，豪華氣派的飯店空間，提供優質的住宿環境，以大自然海洋為主題，彷彿與海底魚群一起同眠，入宿和逸飯店桃園館，絕不能錯過豐盛的早餐，自助式的早餐吧猶如大型的美食市集，讓人驚艷！玩樂青埔，近期最夯的Xpark水生公園就在旁邊，還能逛影城，休閒、美食、購物、娛樂一次滿足。

COZZI Blu 和逸飯店 桃園館

地址：桃園市中壢區春德路101號

服務電話：03－273－7699

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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