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住台南捷絲旅免費升等、11歲以下免費　再送觀光工廠套票

▲▼台南捷絲旅虎山館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南捷絲旅虎山館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接暑假旅遊旺季的來臨，捷絲旅台南虎山館即日起推出「搭高鐵‧一童趣旅行」住房專案，訂房加購高鐵票，可享票價7.8折起優惠，還能免費升等家庭房、享自助早餐，且1位11歲以下兒童免費入住。

此次「搭高鐵‧一童趣旅行」住房專案特別贈送的「奇美食品幸福工廠套票」，不僅可以讓孩子們探索奇美食品的製作流程和美味秘訣，還可以預約參加西點手作DIY。專案共有四種課程可供選擇，包括魔法阿媽厚禮平安餅乾、龍來呷甜甜造型杯子蛋糕、包小子公仔系列手工餅乾，以及鳳梨酥幸福烘焙體驗。

此外，套票也包括幸福工廠最新推出的混合實境MR及擴增實境AR體驗，邀請大小朋友乘坐太空艙探索幸福工廠的小宇宙，結合數位學習和動漫遊戲的新玩法，兼具趣味和教育性，最適合暑假親子旅遊行程。

▲▼台南天下南隅飯店打造住進BEAMS的飯店。（圖／台南天下南隅提供）

▲台南天下南隅飯店打造「住進BEAMS的飯店」。（圖／台南天下南隅提供，下同）

台南「天下南隅」則宣布攜手日本最具代表性的時尚選貨店BEAMS，打造11間BEAMS主題房，主題樓層房間內的鏡子及備品都是為此次活動特別設計的造型，讓粉絲們沉浸式體驗「住進BEAMS」的樂趣，入住時間自即日起至9月30日止。

▲▼台南天下南隅飯店打造住進BEAMS的飯店。（圖／台南天下南隅提供）▲▼台南天下南隅飯店打造住進BEAMS的飯店。（圖／台南天下南隅提供）

▲房內有特別設計的備品。

天下南隅此次將酒店10樓打造成「住進BEAMS的飯店」，梯廳的主視覺THE HOTEL OF BEAMS IN PROVINTIA是第一站的拍照打卡點；11間主題房內，從鏡面、拖鞋、馬克杯、毛巾、盥洗包等備品都是此次的特別設計，書桌上BEAMS出品的書籍分享對生活方式的講究，房型包括標準雙人房、豪華雙人、三人、四人房等。

▲▼台南天下南隅飯店打造住進BEAMS的飯店。（圖／台南天下南隅提供）

▲還有BEAMS專為天下南隅設計的6款設計單品。

BEAMS也專為天下南隅設計的6款設計單品，從T-shirt、托特包、襪子、鴨舌帽、方巾、鑰匙圈等，是別處買不到的限量商品，並在館內販售。BEAMS主題房即日起開放預訂，每晚5000元起，適用入住日為6月18日起至9月30日止。

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