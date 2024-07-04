強震後每月賠20萬！花蓮牛排館借到100萬　老闆：又可撐5個月

▲花蓮牛排館「肉肉餐桌」借到100萬 老闆：又可撐5個月。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

花蓮今年歷經兩次地震災害，觀光產業遭受重創，許多業者都苦撐，等待人潮再度回來。一家位於花蓮市區的餐廳，目前每月都要賠20萬，但他們都深愛這塊寶地，即使賠錢也不願退場，日前老闆還在臉書發文表示，「耶！借到100萬了，這樣又可以多撐5個月。」

位於花蓮市區的「肉肉餐桌」主要提供低溫舒肥牛排、鐵板牛排、牛排丼飯，但也吃得到各式海鮮料理、沙拉及澳洲早午餐等，在Google商店也有4.3顆星的評價。但是在今年歷經兩次地震災害後，觀光客不來，觀光產業遭受重創，肉肉餐桌也同樣受到影響。老闆日前在臉書發文表示，「耶！借到100萬了（花蓮賑災的貸款），天災人禍後，一個月要賠20萬，那這樣又可以多撐5個月」

▲位於花蓮市區的「肉肉餐桌」主要提供低溫舒肥牛排、鐵板牛排、牛排丼飯。（圖／取自肉肉餐桌臉書）

肉肉餐桌老闆文中提到，「這是我最後的波紋了，你看現在花蓮市區最熱鬧的大街上都掛出租，民宿跟飯店餐廳也開始退出花蓮市場了，斷尾求生才是上上策，補助現在升到一千元，也是沒用，東大門夜市還是都沒人」。

即使賠錢也不願退場，肉肉餐桌老闆說出他堅持的原因，「我的另外一半是花蓮人，另一半的家族都在花蓮，我們都深愛這塊寶地，為自己所愛的人和花蓮這片土地奮鬥到一無所有，戰鬥到最後一兵一卒，彈盡糧絕，我覺得很浪漫，就算什麼都沒了，再去外縣市發展也行啊，至少知道自己徹底努力過了」。

▲「肉肉餐桌」也提供澳洲早午餐。（圖／取自肉肉餐桌臉書）

老闆也說，「現在就日子過一天是一天，到處走走停停，收集一下其他新的資訊跟順便看看不同的地點，吃吃看其他新餐廳，新的味道呈現，想著自己下一次要推出什麼類型的餐點形式才受現在年輕人的歡迎」。

對於老闆的堅持，網友紛紛留言加油，「大力推薦肉肉餐桌，非常好呷，料好實在」、「肉肉餐桌加油！你們真的很棒！東西很好吃很精緻」、「相信一切都會開始變好」、「上週末跟朋友去報到，肉肉跟牛肝菌燉飯都超好吃」、「成功是給堅持到底的人」。

▲花蓮飯糰店老闆發文吐苦水。（圖／翻攝自臉書／花蓮飯糰 拉古飯糰）

另外，一名花蓮飯糰店老闆也在臉書感嘆，「等了一個小時...沒有客人。這是我返鄉創業第四個暑假，說真的沒有遇過這麼慘的暑假，希望今年這是第一次，也是最後一次，畢竟在創業路上不可能永遠那麼順，生意起起落落，咬牙渡過難關，這就是人生。」

他直言，以往暑假很多觀光客經過店時會買飯糰，畢竟不用碗筷，對於開車出遊的人超方便，「沒想到花蓮天災後，影響這麼大，餘震、落石、豪雨、土石流，連我自己都不敢走蘇花了，也不希望大家冒著生命危險。」