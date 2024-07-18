有「亞洲第一大木屋」美譽！日月潭湖岸會館　進門可聞到檜木香

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者張宜樺

此行一人旅來到了久違的南投日月潭三天兩夜遊，首日入住的便是在地知名而且地理位置極佳，又很有歷史感的力麗儷山林會館日月潭館。本身緊鄰伊達邵碼頭與老街很適合不同的年齡住客族群，再加上其獨特的原民風建築外觀，以及多樣的特色休閒設備，讓許多國外內的旅人住客都會來此體驗。

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交通方式

從日月潭旅客中心來此的車程大約是半個小時不到，可以選擇接送叫車或是坐船來此，旅宿本身相鄰伊達邵親水步道，從這裡走到纜車中心其實也相當地近。過去我來此大多是自駕，這回是從台中高鐵搭乘台灣好行再預約請旅宿接駁，或是開車前來的朋友可以直接在門口的停車場停放，從這裡走到老街只需3分鐘。

整體環境

抵達後，先辦理好入住手續，櫃台服務人員會交付門卡、餐券與折扣券等，並且會進行住宿的相關解說，若是想預約遊樂設施及伴手禮，也可以請旅宿方代勞。整體空間保持著早期的檜木結構樣貌，如果說環境覺得老舊不如說在設計上難以做更動，但是跟去歐美歷史旅宿相比，其實真的算是很不錯了；雖然沒有提供電梯及無障礙設施，但對一般人來說其實還好，聞著芬芳木香這部份就讓人很愉快。

▲內部有提供一些伴手禮及相關物件的販售，我覺得他們家的保養品系列很不錯！

▲僅提供冷水的泳池由深至淺還有個適合小孩的八角池，並且還有多個親子遊戲設施和付費設施。

▲除了健身區、按摩椅、撞球枱與電視遊樂器之外，其它還有KTV與棋藝室等收費遊憩空間。

男女裸湯免費泡！

男女祼湯在規格上，女生多了蒸氣室與一個湯池，而桑拿烤箱與沐浴設備其實是差不多的，不過年齡未滿16歲則禁止入內，毛巾沐浴用品等全都齊備還有廁所。對我來說，在泠水泳池結束後再來個三溫暖，其實是最棒的，只是時段得算好！泳池下午時段開放，而三溫暖則是晚上時段，所以建議入住當天用餐前使用為佳。

▲男女分間的祼湯三溫暖其實更吸引我，而且是免費的。

在旅宿人員帶領下，我也參觀了幾個不同的房型，裡面的結構會依照位置有點不同，但是浴室規格則固定；我很喜歡這種歐美風格住房，整體氛圍感拉的很滿。如果是年長者會比較不建議住這類的房型，但若是年輕住客我覺得相當地棒；雖然木造結構的隔音略差，但這樣子的住宿環境其實在當地鮮屬少見，值得體驗！

擁有「亞洲第一大木屋」之美譽

會館本身將近35年的歷史，為早期外交使交指定入住日月潭唯一會館，全棟5層樓，為日月潭畔一抹美麗的景色。整棟建築以檜木打造，擁有45間客房，房型多元，部份房型能享受陽台垂釣的樂趣。

碼頭景色映入眼簾

我的住宿房型為雙床的豪華湖景四人房，環境空間大又舒適而且還有足夠的插座與免費WIFI可使用，很適合在這裡耍廢放空，而陽台面向碼頭的景色真的是無敵。古典造型的寫字桌與懷舊枱燈很相襯，同屬木頭材質的感覺讓我很喜歡，電視為MOD滿多種可觀看；迷你吧裡有冰飲，還有茶包咖啡飲水等並附小點心可品嚐。

▲入口玄關側邊是放置浴袍的衣櫃與保險箱，對面則是乾濕分離並提供單人浴缸、淋浴間與免治馬桶的盥洗室。

▲值得一提的，就是補充罐的「瑪嘎芙身體洗護系列」很棒且好聞，本身很溫和就連寶寶也可使用。

魚藻餐廳為日月潭最臨湖的景觀餐廳

儷山林會館的魚藻親水餐廳本身屬於景觀餐廳的類型，在平日供應固定式風味套餐和迷你吧一起享用；料理口味我覺得還不錯，雖單價偏高但是有水果沙拉米飯吃到飽，內容三菜一湯我覺得可以再增加滷肉飯或是咖哩飯更好。

日月潭湖畔餐廳擁有獨一無二的美麗景緻，湖景儼然呈現於窗外，無論是春天的明媚可人、夏天的豔麗非凡、秋天的優雅浪漫及冬天的開闊豪氣，零距離的湖水一年四季展現出不同的動人風情，對用餐來說實為一大享受！

早餐餐點也豐富

早餐在熱門假日時分成07：00－08：00與08：45－10：30兩個時段，內容採自助式吃到飽的形式，主要提供多種食材偏向台式居多。除了水果沙拉之外，烘點點心與培根香腸算是少數以西式內容做供應；自行煮食的切仔麵或米粉是特點，而清粥小菜的搭配選項也還滿多的，個人頗喜歡他們家的滷肉飯，口味內容做的很有水準。

結論

整體而言，單就這片區域所提供的環境與餐飲，這家早餐算是相當物有所值，並且環境氛圍也讓饕客吃的更賞心悅目，讓大飽口福之餘也能將當前美景盡收眼底！

力麗儷山林會館 日月潭館

地址：南投縣魚池鄉水秀街31號

電話：04－9285－0000

營業時間：15：00入住，11：00退房

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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