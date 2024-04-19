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日本「蒜山高原」一日遊！直擊絕美風之葉、還有複合式遊樂園

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠

蒜山高原是我覺得相當值得多逗留一兩天的岡山真庭景點，不管是出自名建築師隈研吾之手的 GREENable HIRUZEN（風之葉），或是好買好逛又有的玩的 Hiruzen Kogen Center & Joyful Park（以及榮獲大獎的蒜山葡萄酒廠），皆有其獨特之處，很值得欲造訪的旅人遊客，好好地計劃安排。

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Hiruzen Kogen Center & Joyful Park

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲本身是佔地廣濶的複合式遊樂園區；在裡頭有摩天輪、旋轉木馬、過山車和多項名物賣店與餐廳等等，最出名的便是他們的烤羊肉。

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

參加預約的まにわ遊びの教室－冰淇淋製作體驗

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲會由服務人員帶領我們製作。

冰淇淋製作體驗
時間大約是一小時左右，會由服務人員帶領我們製作。主要原料是蒜山高原的牛乳，然後再將白糖、冰塊等原料放入一個密封的球狀物內；接著就是放音樂在桌上互相推滾，最後就完成製品。味道部份很香濃，不加乳化劑融的很快，真的是很好吃。

Hiruzen Kogen Center & Joyful Park

地址：岡山県真庭市蒜山上福田1205－197
電話：（08）6766－3600
時間：09：00－17：30（03／26－11／25），09：00－16：30（11／26－03／25）

入園費
 大人（中学生以上）800円、子ども（3歳～小学生・シニア）600円　、犬400円
フリーパス（暢遊券）：大人（中学生以上）3,900円、子ども（3歳～小学生・シニア）3,300円

交通
 1.自駕可從米子自動車道蒜山IC開車約5分
2.從JR中國勝山車站下車後改搭真庭市市區巴士約1小時30分，蒜山高原中心前下車

GREENable HIRUZEN 隈研吾 風之葉

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

新型態環保建築
相鄰休暇村與粋呑房的 GREENable HIRUZEN，是由隈研吾設計監督，曾被2019東京晴海設計的「CLT PARK HARUMI」使用過的木製建築遷建而成，其理念在於脫碳永續環保CLT建築，實現混凝土建物所無法達成的可遷式建物。

GREENable HIRUZEN 風の葉

地址：岡山縣真庭市蒜山上福田1205－220
電話：+81 867－45－0750
時間：09：00－17：00（遊客中心），周三休

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲在一旁是旅客中心，有在地景點介紹與免費飲水可用之外。

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲還提供可租借的電動腳踏車可使用；跟建材一樣同樣秉持環保理念，建築設計也很漂亮。

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲個人覺得這裡的感覺很棒，如果喜歡戶外旅遊的話，騎電單車是滿不錯的方式。

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲另一側則是商品展售中心，在裡頭可以看到許多當地知名設計師的作品，不管是衣物用具或是藝術品等都有。

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲就連《板畫寺》主持的畫作「四季」也在此。

Hiruzen Winery 蒜山葡萄酒廠

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

▲▼日本岡山真庭，蒜山高原景點集合推薦。（圖／WISELY`S提供）

葡萄酒廠參觀
我們坐車來到有一小段距離的 Hiruzen Winery 參觀，本身主人植木啓司是自產自銷的蒜山葡萄酒廠；其特點在於使用當地的野生山葡萄製作，在現場有十款不同的葡萄酒可以試喝，而且還有開放見學的蒸餾酒器廠，也提供多樣餐點品嚐享用。

Hiruzen Winery（蒜山葡萄酒廠）

地址：岡山縣真庭市蒜山上福田1205－32
電話：0867－66－4424
時間：09：00－17：00（4月至11月），10：00－16：00（12月至3月），周二休

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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