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一定要先上網預約！宜蘭巷弄咖哩老宅　超強CP值被網友狂讚

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞

宜蘭專賣咖哩的馬桂爺爺咖哩專賣店在IG很熱門，地點雖然隱密在巷弄內，但便宜的價格加上好吃咖哩飯，吸引許多人來這打卡聚餐，連平日都要預約訂位才能吃到馬桂爺爺。

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馬桂爺爺咖哩專賣店　位置
馬桂爺爺咖哩專賣店地點位在原本光宅木圭的位置，是一間很有氛圍的老房子，門口的桂花樹是這棟老宅的特色。馬桂爺爺就在蘭陽女中旁邊，從宜蘭火車站走路過來大約10至15分鐘。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

馬桂爺爺咖哩專賣店　店面環境
老房子的氛圍、文青的氣息，裡面的燈光柔和，整個空間讓人感到舒服，座位數大約16個，以熱門的店來說很容易一開門就客滿，來這用餐的客人們一定要有耐心等待。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲馬桂爺爺的櫃檯，這裡是採點餐先結帳的方式。

馬桂爺爺咖哩專賣店　菜單價錢
真的會讓人嚇到的菜單，超便宜，這樣的用餐環境加上咖哩的份量跟擺盤真的會讓人驚訝，咖哩還可以加飯、加起司，也可以配湯跟小菜，另外也有茶飲等選項。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲店裡提供水可自取。

綜合咖哩（豬＋雞） 加起司
馬桂爺爺的咖哩只有豬跟雞兩種選擇，很簡單也很適合有選擇障礙的人，這天點的是綜合咖哩加上一片白起司，咖哩的飯口感滑嫩，還有兼具視覺效果的螺旋歐姆蛋包飯，也有人叫他水波紋蛋包飯或跳舞蛋包飯，總之就是好看又好吃的蛋包飯。特別的是豬肉是用滷的、雞肉是用煎的，搭配濃稠度剛好的咖哩，光擺盤就很有視覺效果。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲切開蛋包飯後的樣子。

馬桂爺爺咖哩專賣店　餐點口感

綜合咖哩加起司
蛋包飯就像上述提到的，吃起來口感相當滑嫩，滷過的豬肉味道很香很扎實，雞肉煎的恰到好處，外皮帶點脆度，裡面肉質軟嫩。而主角咖哩搭配白飯則會讓人想一口接這一口，好吃的程度，也難怪會吸引這麼多人來。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

開胃菜　蒜香胡麻小黃瓜
脆脆的小黃瓜淋上帶有蒜香的胡麻醬，除了當開胃菜，也很適合解膩。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

18號紅茶
喝起來清爽的紅茶，微甜的口感很剛好。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

▲馬桂爺爺還有二樓，不知道以後會不會開放。

馬桂爺爺咖哩專賣店　用餐心得
心滿意足吃完這頓美味咖哩飯，這裡除了咖哩飯好吃，店員的服務態度也很不錯，不會因為忙碌就變臉，親切的服務態度讓人值得讚許，希望可以繼續保持下去，感覺馬桂爺爺咖哩專賣店以後會越來越多客人。

▲▼巷弄超人氣咖哩飯，沒預約要候位的老宅美食推薦，便宜評價高真好吃。（圖／部落客陳小可提供）

馬桂爺爺咖哩專賣店

地址：宜蘭縣宜蘭市中華路41巷3號
營業時間：11：30－13：30、17：00－19：00（周二、三公休）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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