每周只賣兩天「火燒甜甜圈」獨家甜點！三重隱密甜點工作室藏巷弄

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺
翻轉flip蛋糕甜點工作室地點在新北三重隱密巷弄，提供甜點蛋糕外帶，特別節慶、生日蛋糕可以提前預訂取貨。現在推出每周五、六兩天限定的獨家甜點「火燒甜甜圈」和超夯的招牌芋頭布丁泡芙、新鮮芒果泡芙、焙茶布丁珍珠可頌等甜點，有很多人撲空買不到，建議提前預訂喔！
翻轉flip地點
翻轉flip蛋糕甜點工作室地址在三重區仁化街31巷，距離捷運菜寮站走路約5分鐘左右。
翻轉新推出的甜點火燒甜甜圈現場製作炙燒，周五周六兩天限量提供，芋頭布丁泡芙、新鮮芒果泡芙、焙茶布丁珍珠可頌和芋頭布丁可頌等多種口味都可以當下午茶。我超愛芋頭布丁泡芙，之前在咖啡館吃到就很愛，還一口氣點兩個超滿足，除了泡芙也有可頌。
第一次看到火燒甜甜圈好療癒
現炸的甜甜圈淋上煉乳，接著撒上豪邁的白糖。長得很像蚊香形狀的烙鐵在白糖上炙燒，空氣中瀰漫著燒糖的香氣，一陣白煙畫面相當有趣。
炙燒焦糖甜甜圈55元
單入有透明盒裝，泡芙和火燒甜甜圈買六個有盒裝，這樣裝滿很好看呢！炙燒後表面變成一層脆脆的焦糖，一口咬下聽到喀滋聲響，酥酥甜甜的滋味，甜甜圈炸的蓬鬆柔軟，口感相當好吃，配黑咖啡剛剛好。甜甜圈除了炙燒焦糖也有抹茶卡士達、草莓生乳和巧克力卡士達等灌餡甜甜圈。
64％巧克力甜甜圈65元
圓滾滾的甜甜圈剛炸好，外層撒上糖粉，挖一個小洞後灌入巧克力卡士達。現在流行的灌餡甜甜圈，甜甜圈口感Q軟蓬鬆，甜甜的糖粉甜味適中，巧克力餡濃郁滑順，一開始還怕會太甜太膩，連吃兩個很滿足，灌餡甜甜圈新奇好吃。
芋頭布丁泡芙80元
大推薦必買的口味，芋頭滑順濃郁，甜度剛剛好，布丁甜香Q嫩，味道也真的很棒，內餡和酥脆的泡芙不僅視覺好看，味道也很搭，芋頭控一定要試試。
芒果泡芙80元 季節限定！
自製的芒果卡士達加上新鮮芒果，夏天的季節限定清爽滋味。
濃郁巧克力可頌100元、芋頭布丁可頌120元
巧克力和芋頭布丁真的很讚，也有可頌選擇，而且芋頭布丁還有兩個布丁，邪惡爆表。他們家的芋泥真的很好吃，一定要買一個試試看！
焙茶布丁珍珠120元
布丁＋珍珠也是超合拍組合，當天現做現烤的大可頌，層次酥香，細膩濃郁的焙茶，加上Q彈微甜的珍珠，每一口都好滿足，內餡爆滿，吃的時候要小心掉出來。
結論
第一次在三重看到火燒甜甜圈，韓國流行的燒糖甜甜圈也能在翻轉工作室買到，一周只賣兩天，想買記得趁營業時間來報到喔！
菜單價錢
甜甜圈、泡芙和可頌都有多種口味，每日供應品項不一定，可以私訊粉絲團先預訂再去取貨。
翻轉flip
地址：新北市三重區仁化街31巷25號（菜寮捷運2出口，步行五分鐘。中寮街美聯社前巷子進來）
電話：02－2975－0606
營業時間：周五、六 13：00－16：00 （只賣兩天，售完提前打烊）
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