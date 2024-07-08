延三夜市最強滷肉飯！藥頭排骨濃郁順口、豬腳皮Q帶咬勁無敵下飯

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

「蔘源藥頭排骨」是台北大橋頭延三夜市的熱門小吃，會注意到這間「蔘源藥頭排骨」是因為有次騎車經過看到攤位排隊人潮而引起興趣，回家上網查才知道滷肉飯和藥頭排骨在IG超紅的。網路上很多人推薦蔘源藥頭排骨的滷肉飯，甚至有網友評論這裡的滷肉飯是台北最強。

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蔘源藥頭排骨在哪裡

蔘源藥頭排骨位於延三夜市魏祥記純糖麻糬隔壁，離台北捷運大橋頭站很近，延三夜市的美食小吃非常的多，附近除了有「灶頂高麗菜飯．原汁排骨湯」、「施家鮮肉湯圓」、「大橋頭筒仔米糕」這三家得到2023米其林必比登的名店，其它我自己心裡喜歡的小吃店也不少！

內用、外帶環境

蔘源藥頭排骨的內用座位都在騎樓，免洗碗筷使用完需自行回收。蔘源藥頭排骨支援各種行動付費方式，非常方便。桌上有一些簡單的醬料，辣椒還不錯。

滷肉飯大碗40元

吃了第一口，坐在對面的宜蘭人就隨口說出好吃呢！其實我覺得他的滷肉飯看起來有點像三重的今大滷肉飯，但味道不太一樣。蔘源藥頭排骨的滷肉肥瘦均衡，味道香甜，肉質Q彈有點黏牙的口感非常不錯，而且看起來肥肉較多，但不會很油膩。

粒粒分明有點彈性的米飯沾上滷汁後，帶著微甜的味道讓人一口接一口，而且大碗滷肉飯白飯給的份量好多，這一碗滷肉飯就可以讓吃飽！只能說不要被招牌上的豬腳飯跟藥頭排骨所蒙蔽，雖然兩樣招牌都不錯吃，但滷肉飯也是必點！真要說缺點就是騎樓座位沒有冷氣和電扇，很熱會影響食慾。

藥頭排骨

蔘源藥頭排骨的招牌就是常喝的藥燉排骨。湯頭帶著淡雅的中藥香氣，溫順好喝，而且喝完不會燥熱，味道也很濃郁。排骨份量也不少，不會只有在啃骨頭的感覺，就算漲價後一碗要90元也是覺得可以試試看，只是湯頭真的很好喝，不知道能不能續湯？

豬腳便當

豬腳便當也是蔘源藥頭排骨的招牌，便當裡除了豬腳還有豆乾、筍絲跟青菜，豬腳給的份量也是很多，各部位都有。軟而不爛且富含膠質的豬腳，皮Q帶點咬勁，鹹香下飯。豬腳本身也滷得很入味，有點膠質黏嘴的口感，皮Q肉彈四個字形容，加點辣椒更好吃。

食用心得

晚餐時間經過延三夜市常常看到這間蔘源藥頭排骨大排隊，Google評價也都有很多好評，實際吃過之後還真的不錯。

菜單價錢

最近豬肉漲價真的是很有感，所以蔘源藥頭排骨的價格最近也要調漲了，但以他們的份量來說，我覺得調漲後也是不貴啦！（他們常常休息，建議要看粉專再過去喔）

蔘源藥頭排骨

地址：台北市大同區延平北路三段32號

營業時間：17：30－23：00（周日、一固定公休，其它休息時間看粉絲團公告，如果賣完也會提早打烊。)

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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