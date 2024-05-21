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首爾限定！開箱「薄荷巧可力」填滿延南洞咖啡廳　爆漿泡芙必吃

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者邵筱鈞

韓國人竟然愛薄荷巧克力愛到開了一家咖啡廳，滿滿的薄荷綠，各種甜點、飲料、霜淇淋全都是薄荷巧克力口味，第一次被滿滿的薄巧攻擊，好幸福！這家位於弘大 延南洞這裡，生意很好，經常需要排隊，建議先來登記候位後，再去附近逛逛，邊逛邊等。

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▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

민트초코월드 ｜交通位置
延南洞靠近弘大，從弘大站3號出口（步行約10分鐘）即可到達。

민트초코월드 ｜店面裝潢

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡的裝潢風格很美式。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲真的是滿滿薄荷綠。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲建議先來登記候位後，自己抓時間，先去附近逛逛再來。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲裝潢其實很中規中矩，但因為薄荷綠的顏色很清涼繽紛，所以給人很輕鬆愜意的感覺。

민트초코월드 ｜店內環境

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲好不容易等到位子，整間滿滿都是人，生意真的非常好。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲當日麵包就是架上展示的這些，真的是超級薄巧，感覺好百搭。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲整個薄荷綠一片。

민트초코월드 ｜店內品項

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲現在韓國最流行的扁可頌，其實也流行到台灣了。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲薄巧杯子蛋糕。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲薄巧可頌。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲薄巧泡芙。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲軟餅乾。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲後方還有許多薄巧的周邊小物，好可愛。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲大片落地窗可以看到街景，可惜櫻花還沒開，如果開了應該美炸。

민트초코월드｜用餐心得
MENU上還有薄巧霜淇淋，還有薄巧提拉米酥等。簡單的點了薄巧霜淇淋、維也納咖啡、還有扁可頌跟泡芙，整個都是薄荷綠，感覺超療癒，真的是薄荷巧克力愛好者的天堂無誤。這裡是薄荷巧克力愛好者的天堂，非同好者真的不推薦，畢竟除了這裡真的滿滿的薄巧食物，不吃薄荷巧克力的話就沒什麼好點的了。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲薄巧泡芙外型很可愛。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲裡面爆漿，滿滿薄巧卡士達。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲清涼爽口，香甜夠味。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲也很期待薄巧扁可頌，但其實吃起來就是很厚實的蝴蝶酥。

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼弘大延南洞 薄巧咖啡廳 滿滿的薄荷綠超涼爽。（圖／部落客Mika提供）

▲薄巧霜淇淋口感有點偏甜，但很清涼爽口。朋友的薄巧維也納咖啡也不錯，推薦給大家參考。

민트초코월드｜ mintchoco world

地址：首爾特別市麻浦區城美山路29街32號 1樓｜서울 마포구 성미산로29길 32 1층
時間：10：30－21：00
備註：弘大站3號出口（走路10分鐘）

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