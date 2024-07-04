台北大巨蛋周邊「6家步行美食」推薦！宛如歐洲街頭的小咖啡廳

首圖／IG@whatuwannaeat__、IG@bettyfoodie_

文／ReadyGo

台北大巨蛋正式啟用，接下來陸續會有棒球、籃球等運動賽事，以及演唱會在此舉辦。這次要介紹幾間在大巨蛋附近，步行即可抵達的美食餐廳，不論是想在球賽、演唱會前後到附近覓食，或是想和朋友約在附近聚餐吃飯，都可以選擇自己喜歡的食物類型，好好飽餐一頓，才有體力投入精彩的賽事或是活動。

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台北大巨蛋周邊6家必吃台北美食

蘇阿姨比薩屋

聚會時想和三五好友一起邊吃披薩、炸雞，邊聊天分享生活的話，不妨到捷運國父紀念館站附近的「蘇阿姨比薩屋」！從捷運站步行不到5分鐘，距離大巨蛋也不到10分鐘的路程，交通方便，店內提供了各種口味的披薩，另外必點的還有東貝拉炸雞，如果是假日想來用餐記得先訂位，以免向隅。

圖／IG@tracy__sfw

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地址：台北市大安區光復南路300號

營業時間：周二至周日11：00－22：00

連絡電話：02－2740－2328

NUMÉRO QUATRE

來到位於巷弄間的「NUMÉRO QUATRE」，就彷彿來到了歐洲街頭的愜意舒適的咖啡廳。店名「NUMÉRO QUATRE」指的是天使數字4，菜單上有早午餐、班尼迪克蛋、松露薯條等，也有咖啡、茶類、酒類、氣泡水等飲品可以選擇，天氣好的時候，不妨坐在戶外座位區，悠閒地喝杯咖啡，感受法式優雅的生活步調。

圖／IG@danchen_128

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地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄5號

營業時間：11：00－18：00

康帕斯義麵屋

康帕斯義麵屋的店面是一家白色的玻璃屋，距離捷運國父紀念館站不到10分鐘路程，從台北大巨蛋走過去則是大約15分鐘可以抵達。店裡提供許多口味的義大利麵，除了常見的細圓麵之外， 也可以選擇火炬麵、貝殼麵、百合麵等不同的麵型，各有不同的口感與風味，可以親自到此感受義大利麵的各種魅力。

圖／IG@js_foodie

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地址：台北市松山區八德路三段106巷69號

營業時間：周三至周日11：30－15：00、17：00－21：00

連絡電話：02－2570－0389

BURGER OUT

BURGER OUT就在松菸文創園區和台北大巨蛋的旁邊的巷弄裡，走路約7分鐘就可以到了。店內主要提供的是炸雞漢堡，而裡面的醬料則有許多口味可以選擇，包含日式山葵美乃滋、四川椒麻醬、韓式辣椒醬等各式醬料，此外，每個月還會推出當月限定口味，將會公告在店家的臉書上，如果有機會造訪，記得要來品嘗看看。

圖／IG@whatuwannaeat__

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地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄2號

營業時間：周二至周日11：30－14：30、17：00－20：30

連絡電話：02－2756－6860

嘎哩奔

嘎哩奔店內的擺設與布置充滿了台灣復古風格，店內的招牌是日式漢堡排，可以選擇紅酒醬、柑橘醋蘿蔔泥、起司、炙燒明太子等口味，一整塊漢堡排搭配各種配料與醬料，看了讓人食指大動。另外也有熟成牛肉咖哩、Buttermilk雞腿咖哩等餐點，如果想來點飯後甜點，也有美式軟餅乾、布丁等甜品可以選擇。

圖／IG@bettyfoodie_

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地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷16弄7號

營業時間：周二至周四16：30－20：30、17：00－20：30、周五六12：00－15：00、16：30－20：30

連絡電話：02－2761－0095

初訪true from

從台北大巨蛋步行約15分鐘就能抵達充滿日式氛圍的咖啡廳「初訪 true from」，除了有各式咖啡、茶飲之外，也有芋泥餐包、冰淇淋餐包、造型特別的「中分哥」餅乾等甜點，以及披薩、義大利麵等餐點，特別要注意的是，餐點的部分周一沒有提供披薩，只有提供餐包、飯食、湯品，如果打算周一去的話可以留意一下。

圖／IG@bubblefoodrecord

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地址：台北市松山區八德路三段158巷5號

營業時間：周一至周四、周日10：30－20：00、周五六10：30－21：00

連絡電話：02－2577－2527

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