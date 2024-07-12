周末放空約這！高雄絕美夕陽夜景餐廳　宛如古代茶樓氛圍愜意至極

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

高雄景觀餐廳推薦這家位在大崗山、阿蓮區的坐看雲起時人文空間，可看夕陽夜景約會超浪漫，擁有很多景觀視野絕佳的戶外露天座位區，營業到凌晨12點，晚餐想要約會推薦可以來這裡浪漫一下，坐看雲起時人文空間菜單的火鍋、簡餐評價都很高，想要喝咖啡、泡茶也是沒問題的！

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坐看雲起時人文空間在哪裡

地址位在高雄市阿蓮區菩提二路501號，身處「大崗山風景區」內，無論從台南市區、高雄市區開車騎車前往，均約是50分鐘左右的車程時間，店家好像沒有附設停車場，只有騎機車可以停進來，開車的話則需自行在路邊找停車位，只要是白線處不影響交通都可免費停車。

坐看雲起時人文空間介紹

大崗山風景區有很多可以泡茶聊天的景觀餐廳，但就屬坐看雲起時人文空間人氣最高，google評論數超過2300則，評價是還不錯的4.1分，即使平日傍晚依舊有不少客人，而且越夜越熱鬧。整體環境有著古色古香的氛圍，彷彿走進一間古代茶樓一樣。

室內、戶外座位數非常多

採自由入座的形式，可以自己找喜歡的座位，大家不妨先逛逛再決定要坐哪。坐看雲起時人文空間是高雄寵物友善餐廳，可坐在限定區域的戶外座位區，客滿有人候位排隊的話，則有90分鐘的用餐時間限制。

▲最美的其實是露天戶外座位區，但我們來的時候很不巧在整修中，並未開放入座也無法參觀。

▲現在已全數整修完畢，坐看雲起時人文空間臉書上有最新整修完成的照片，超遼闊視野真的超級美！

▲我們來的時候天氣還很炎熱，加上山區戶外難免會有蚊子，便決定坐在室內區。

▲雖然室內座位的視野難免有些遮蔽，無法欣賞到高雄夜景最美的景色，但景觀還是漂亮的。

▲帶大家看看坐看雲起時人文空間一天中不同色溫的變化。

▲最推薦可以選傍晚前往（大約太陽下山前半小時），這樣就能同時欣賞到夕陽和夜景。

▲人潮還不會像入夜一樣那麼擁擠，能夠自在欣賞一天中天空最美的時刻。

高升排骨套餐450元

簡餐套餐均會附龍眼花茶、紫米飯、小甜點，差不多是吃完剛好不餓的份量。只能說賣夕陽夜景的景觀餐廳價格本來就不走平價路線，但至少餐點都是好吃的，調味也算精緻，才會讓這麼多饕客願意買單來吃。

黑醋栗檸檬氣泡飲200元

氣泡飲就真的有點小杯，這樣一杯200元好貴啊。來坐看雲起時人文空間好像應該還是吃晚餐比較划算，單點飲料會覺得自己有點盤。

結論

坐看雲起時人文空間最大賣點就是景觀，強力推薦一定要坐在戶外，視野才會是最棒的。很可惜我們來的時候正在整修，好在現在確定已經全部整修完畢，並重新開放客人入座，在高雄想要浪漫約會看夜景的話，還是推薦可以把坐看雲起時人文空間收進高雄美食餐廳清單中！

menu價格

menu價格不用加收一成服務費。每人低消一份餐點、飲料、茶、甜點，點心則不列入低消規定，等於說最少每人得花費200元，屬於消費比較高的高雄景觀餐廳。坐看雲起時人文空間火鍋、簡餐評價都蠻好的，觀察這天幾乎每桌都是來吃晚餐的，火鍋類點餐率超級高，但因為天氣有點熱我們猶豫一下還是點了簡餐套餐。

坐看雲起時人文空間

地址：高雄市阿蓮區菩提二路501號

電話：07－633－1187

營業時間：11：00－00：00 （周六至01：00，每周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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