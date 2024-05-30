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台中10元「爆餡流」紅豆餅！麻油筍絲革有夠涮嘴、紅豆餡甜而不膩

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▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者邵筱鈞

現在物價上漲，要吃到10元的紅豆餅真的不容易！位在台中南屯這間雪茯の冰屋除了賣冰品也有賣紅豆餅，不只冰品價格親民，紅豆餅也只要10元，而且口味還不少，有紅豆、奶油、芋泥、薯泥及筍絲，買10顆再送一顆，等於一顆不到10元

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雪茯の冰屋　位置
雪茯の冰屋位在台中南屯區大進街與大墩十七街口，就在大業國中的對面，距離巴蕾麵包不遠，從台中捷運水安宮站走過來也只要10分鐘。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

雪茯の冰屋　菜單
雪茯の冰屋的紅豆餅一個10元，口味有奶油、紅豆、芋泥、薯泥及筍絲共5種口味，買10送一可以任選口味，另外冰品的部分一碗是50元，可以任選3種或5種料，或是店家搭配好的剉冰口味。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲剉冰配料有紅豆、綠豆、芋泥、燕麥、薏仁、大豆、硬花生、杏仁凍、軟花生、珍珠、芋圓、草莓果醬及百香果醬，還可以免費加煉乳。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲紅豆餅都是現點現做，大概五分鐘的時間，要大量訂購的朋友建議先電話預訂。

紅豆口味　10元
紅豆口味真的讓人又愛又恨，但吃過不少間紅豆餅的紅豆口味都偏甜，雪茯の冰屋的紅豆口味吃起來不會太甜，口感綿密還吃得到紅豆的顆粒感，重點是裡頭的紅豆餡給的超大氣，一剝開整個紅豆餡都爆出來。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

芋泥口味　10元
不只紅豆口味，這個芋泥口味的紅豆餅也超級誇張，一剝開芋泥餡流到滿手都是，這樣爆餡的紅豆餅只要10元真的太便宜！雪茯の冰屋的芋泥口味紅豆餅也不會很甜，還可以吃到微微的芋頭顆粒。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

奶油口味 10元
雪茯の冰屋的奶油口味就比較中規中矩，剝開不是那種會爆漿的奶油，有點跟紅豆餅皮融合在一起，口感濕潤，帶有淡淡奶香，吃起來不會太過甜膩。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

薯泥口味　10元
想要來點鹹口味的紅豆餅在雪茯の冰屋也買的到，鹹口味有薯泥跟筍絲兩種口味，薯泥裡頭還拌入了紅蘿蔔、美乃滋及胡椒，口感綿密，微鹹微甜，還吃得到薯塊，感覺加個鮪魚也不錯。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

筍絲口味　10元
今日最厲害的紅豆餅口味就是這個筍絲，紅豆餅裡頭的筍絲用料依舊沒在客氣，筍絲還加入了麻油拌炒過，不僅口感爽脆，還吃得到麻油的香氣及筍絲的清甜，一個人就可以吃到兩顆。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

三種冰　50元
雪茯の冰屋的冰品不會再加糖水，就是單純配料加剉冰，可以免費加煉乳，三種冰的配料選了薏仁、燕麥及綠豆。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲剉冰很細緻，口感綿綿的，因為沒有加糖水，甜度來自煉乳及配料本身。

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼雪茯の冰屋　這間紅豆餅也爆餡的太誇張！重點是紅豆餅只要10元。（圖／部落客糖糖提供）

▲配料都不會太甜，50元的三種冰配料也不少，不過本身吃剉冰會加糖的朋友會覺得偏清淡些。

雪茯の冰屋　用餐心得
現在想要吃到10元紅豆餅真不是容易，而且還是這種超級爆餡的紅豆餅，雪茯の冰屋不僅用料實在，價格也超親民，口味上都不會太甜膩，部落客超推筍絲紅豆餅，也是外面比較少見的口味，炒過麻油香氣更迷人，筍絲也非常鮮甜又脆口，下午茶來上一顆還挺讚的。

雪茯の冰屋

電話：­0905－723－165
地址：台中市南屯區大進街571號
時間：12：00－18：00（周日公休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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