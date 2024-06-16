漫畫博物館藏義式冰淇淋大排長龍！坐日式老宅吃蜂蜜雞蛋燒超愜意

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

台中最新景點國家漫畫博物館你來過了嗎？這裡不僅好逛又好拍，還隱藏著一間好吃的義式冰淇淋，店名很可愛叫做吳甜，主打義式冰淇淋外，還有超可愛的蜂蜜雞蛋燒，只要一到假日就人潮滿滿，生意非常好。

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吳甜位置

吳甜位在台中西區林森路上，就在台中景點國家漫畫博物館的園區內，有著日據時代建物的裝潢，旁邊還有棵美美的九重葛，立馬成為台中超夯打卡景點。

環境介紹

店內採榻榻米的座位區，入內需要拖鞋，空間寬敞舒適，還有涼涼的冷氣吹，不過座位數不算多，如果要內用的朋友需先自行找位子再點餐，內用無限制用餐時間。

義式冰淇淋 140元

一份有兩球可以自選口味，糖糖第一份選了綜合莓果搭配愛文芒果，綜合莓果吃起來酸度偏高，裡頭還可以吃到莓果的顆粒感，喜歡酸甜風味的朋友會很愛，另一個愛文芒果糖糖超推，一入口就感受到濃郁的芒果香氣在嘴裡蔓延開來，吃起來香甜不膩，芒果味超濃厚。

貝里斯奶酒搭配愛文芒果

貝里斯奶酒也很濃郁，吃起來帶有淡淡酒香味，搭配著香甜芒果也好吃，只要點吳甜的義式冰淇淋均會附上蜂蜜雞蛋糕，口感紮實，尾韻帶有蜂蜜的香氣。

菜單價錢

吳甜除了義式冰淇淋，還有販售可愛的蜂蜜雞蛋燒及茶飲，只要點義式冰淇淋都會附上兩顆蜂蜜雞蛋燒。義式冰淇淋口味依現場為主，每天會提供8－10種的口味，主要以水果系列為主，現場還有提供免費試吃。

吳甜 WuSweet

地址：台中市西區林森路33號

電話：0989－438－877

營業時間：10：30－19：00；周二店休

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