生日有「生食摩天輪shots」免費吃！三重超浮誇痛風鍋份量太驚人

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

三重聚會餐廳推薦這家捷運三和國中站附近的，浮誇系鍋物份量都是巨無霸，最新推出的謀魚痛風鍋視覺效果十足，上桌後連隔壁桌阿伯都跑來拍照，非常適合多人聚餐訂位來吃，菜單菜色選擇非常多元，當日壽星提前預約再送生食摩天輪shots，來慶生聚餐最棒了。

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交通方式

從捷運三和國中站出口出來，約步行700公尺、12分鐘左右可抵達，附近路邊停車位不少，開車騎車前往的人，應該稍微繞一下就能找到停車位。

強烈建議提前預約訂位

我們是平日晚餐時段前往，當天還下著大雨，沒想到裡頭居然整間坐滿滿，一組吃完離開馬上又有另一組客人入座，很多看來都是一群朋友、家人來聚餐的，主打的就是浮誇系大份量的餐點。

▲不少名人、網紅都曾經來過。

▲自助吧的白飯、冰淇淋為無限供應吃到飽，醬料選擇也很多元。

菜單（價格需加收一成服務費，每人低消200元）

餐點選擇非常豐富，招牌水煮魚、超夯麻辣臭酸魚、火山龍骨、酸菜白肉鍋、麻辣毛血旺、人氣花雕雞等，都是點餐率很高的主餐，其他像是巨無霸生蠔、生魚片、泰國蝦、鹽焗台灣鯛、神奇火焰海螺。

▲最新推出的菜色，想吃需要提前一天預訂，現場無法點購。

謀魚痛風鍋—3588元

我很難定義謀魚痛風鍋是幾人份，主要還是看每個人的食量，跟還有沒有點其他菜色，但要4－8人分食是絕對足夠的，也能再單點肉盤、生食、熱炒等料理，多點人來吃可以點比較多菜。

▲裡頭藏有切段白帶魚，如果擔心白帶魚刺多不方便食用的話，可以換成鯛魚片、鱸魚片、整隻金目鱸魚。

▲鮑魚、生食生蠔、生食級干貝、黑虎蝦、刺蝦、魷魚、蛤蜊、扇貝鋪好鋪滿。

▲黑虎蝦、刺蝦給了超級多隻，所以我才說份量足夠4－8人分食，每個人都能分到好幾隻蝦。

▲痛風鍋除了滿滿的海鮮外，還有綜合火鍋料，高麗菜、豆芽菜、蓮藕片、杏鮑菇、香菇，火鍋料和蔬菜都吸飽麻辣湯汁，口感香辣涮嘴，火鍋料選的都不錯，龍蝦沙拉丸很好吃。

美國牛小排—350元／小份、610元／大份

▲油脂較多的牛小排很適合煮麻辣湯頭，能發揮去油解膩的效果，讓肉片變得更香更好吃。

生食摩天輪shots—1188元

有一個超棒的壽星優惠，只要是當日壽星提前至少一天預約，就送生食摩天輪shots，沒有提前預約的話，現場加購還是可以享有半價優惠。

▲這天有吃到鮭魚生魚片、甜蝦、鮭魚卵、天使紅蝦、海膽、蟹肉棒，底層都有龍蝦沙拉。

▲生食摩天輪shots的海鮮是隨機提供，會依照當日現場食材為主。

塔香蛋蛋—180元

除了有厲害的海鮮痛風鍋、生食摩天輪shots，熱炒類也有著不錯水準，塔香蛋蛋表面煎到油油亮亮，每一口都能吃到九層塔與雞蛋交織而成的好味道，是大人小孩都愛的家常菜。

清炒水蓮—200元

我們都是很愛吃炒水蓮的人，在菜單上有看到當然會點一份，加入大量蒜頭爆炒出香氣，吃得到水蓮清爽的口感，油度鹹度並不會太高，沒問題的高分過關。

高麗菜松阪豬—220元

原本以為松阪豬只是配菜，在份量上都很夠誠意，高麗菜同樣加入大量蒜頭爆香，帶有濃郁蒜頭香氣，熱炒還是要口味重一點才過癮，配白飯或啤酒都很可以。

食後心得

主打浮誇系大份量的「謀魚蝦也蠔」，是一家非常適合聚餐的三重美食餐廳，店內氣氛很好、菜單菜色選擇多，加上營業時間到凌晨3點都是加分條件，要約吃宵夜都沒問題再次提醒大家一定要提前訂位，尤其是想吃謀魚痛風鍋、兌換生日禮的人，有預約才吃得到。

謀魚蝦也蠔

地址：新北市三重區仁政街121號1樓

電話：02－2970－3110

營業時間：平日17：00－03：00，假日15：00－03：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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