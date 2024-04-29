老靈魂請留步！紅磚老屋藏實力派咖啡甜點　藏身板橋樹林交界區

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

老房新生的概念在各個城市發酵，任何形式的新舊共存很討喜，板橋樹林地區的微間素生，以設計結合咖啡、甜點，除了舒適的空間環境外，菜單餐點融入創意叫人驚喜。雖然離樹林火車站有小段距離，仍值得推薦推薦，給年輕老闆們一點鼓勵。

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微間素生 位置

微間素生地址位在新北市板橋區篤行路三段玉平巷內，但火車是搭到樹林火車站，鎮前街出口出來後，沿著樹林夜市走約850公尺，11分鐘左右可抵達，若對板橋、樹林這帶不熟的人，建議初訪開啟google map比較不會迷路。

微間素生 環境

微間素生保留了老房外觀，紅磚水泥牆、木門、瓦片等舊時代元素，在新大樓林立的巷弄裡，顯得格外起眼，遠遠目光就被這建築所吸引，當然也具備了ig景點的各種好拍特質。

微間素生 店名寓意

這裡為一座設計與咖啡館結合的複合式工作室，由設計師進駐，結合建築、空間、藝術、咖啡、甜點，營造自然舒適的環境，看似有點摸不著頭緒的店名微間素生，其實是由四個分別象徵不同意思的字所組成，「微」代表的是微小、細微的事物；「間」字義上本身代表著是一個空間，而在宗教層面上，空間代表著「有、無」，像宇宙般，看似甚麼都沒有，但其實包羅萬象；「素」代表著自然、純粹、簡單；「生」生命、生活、存在。（以上資訊取自店家臉書粉絲團）

微間素生 用餐方式

微間素生平日有提供非當日的訂位服務，周末假日和連續假日則只接受現場候位，用餐區域分成幾個空間，彼此是有聯通的，若是早點來的話，可以自由選擇喜歡的座位。除了採光明亮的天井座位區外，最內側保留了部份以前家具，可供拍照但別隨意觸碰或移動才好。

微間素生 菜單

每人低消一杯飲料，用餐時間限時兩小時，飲料有義式咖啡、手沖咖啡、茶飲、氣泡飲，特別的是有幾款創意特調，和結合古早味意象的米茶歐蕾等飲品。

▲甜點因為每日限量，所以可以打電話或透過粉絲團訊息預留，晚來擔心吃不到的人可以善用此貼心服務。

▲甜點部分則是掃描QRcode看最新菜單，不定時會更換新品項。

美式咖啡 100元

美式咖啡整體較為渾厚，適合搭配甜點喝，快速補充咖啡因提神又醒腦，如果是不習慣咖啡味太重的人，建議來微間素生點奶咖較合適，整體風味會更趨柔和。

茶拿鐵 160元

茶拿鐵的基底是紅茶熬煮的鍋煮奶茶，再兌上濃縮咖啡，以無糖方式呈現，點餐時店家表示這杯風味會比較厚重，但我們都覺得在可接受的範圍內，可以一次喝到茶香與咖啡香，兩者間的融合度做得不錯，不會稀稀水水也沒有誰搶過誰的問題，做成熱飲還蠻好喝的。

草莓融顏 230元

微間素生剛開幕時，我就曾經來過，當時對甜點留下深刻印象，這顆「草莓融顏」以新鮮草莓、蜂蜜戚風蛋糕、無糖日本奶霜、自煮草莓醬組成，有著可愛的日系賣相。

草莓蛋糕尺寸並不大，老實說價格不太平價，但只要好吃饕客就願意買單，清甜爽口的蜂蜜戚風蛋糕，裹上一層無糖日本奶霜，吃的時候一定要沾上底層店家自製草莓果醬，味道才會比較出來，雖然價格不便宜，但真的是蠻好吃的，不會過高的甜度、油度，吃到最後也不覺得膩口，風味高雅而細緻。

卡布奇諾 120元

雖然說個人從來沒有在追求咖啡拉花，尤其是都點卡布了，但這杯上桌時我跟朋友都愣了一下，不對稱歪歪的不說，居然已經開始消泡，卡布的魅力就是那奶泡，我只敢花10秒快速拍兩張後快快喝。咖啡口感不厚輕輕柔柔，烤堅果調性大概似甜腰果，或許點杯調味拿鐵、創意特調咖啡會好些，卡布太直球對決了。

秋遇 180元（柿子、栗子泥、茶香布丁、烏龍蛋糕）

會跟朋友專程搭火車到樹林車站，就是為了這份名為「秋遇」的甜點，因為食材是季節限定的關係，只從11月賣到農曆新年後。不得不說，這樣的組合實在太討喜，光是蒙布朗布丁這賣相就夠誘人。

吃的時候建議三層要一起吃，才能完整感受店家想要呈現的層次感，栗子泥甜度不會太高，配上茶香布丁、烏龍茶蛋糕，顯得格外合拍，很喜歡這三者的組合。布丁本身口感偏紮實，雖然感覺可以再更綿密些，但因為底層蛋糕很濕潤的關係，合在一起便和諧了，上層甜柿子有烤上焦糖脆片，甜度較高適合單吃再配黑咖啡，整體來說精緻好吃，期待秋遇之後會有更多自創布丁問世。

私心 120元

副標是「不能說的起司蛋糕」，但我忘了問所以不清楚註解的由來，照片上不知道看不看得出來，起司蛋糕挺小一塊的，適合一人獨享，若要分食建議再點一份，或加點其他品項。除了最上層的炙燒焦糖外，出餐前還灑上糖粒、海鹽增添風味，甜甜鹹鹹的組合我也蠻喜歡的，只是起司蛋糕狂熱的朋友覺得，這樣反而蓋過乳酪本身的奶香，無法嚐出起司的香濃。

微間素生 用餐心得

微間素生甜點的表現較咖啡出色許多，喜歡吃甜點蛋糕的人推薦可以收藏這家好店，老闆對於空間設計、氣氛營造、甜點製作的用心，讓時隔多年再訪，依舊留下不錯印象，老屋改造的環境真的很美，在大台北就能有如此靜謐的空間，也是推薦微間素生的一大原因。

微間素生 MI－KAN STUDIO



地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號1樓

電話：02－8687－3713

營業時間：周一至周四11：00－19：00、周五至周日10：00－19：00

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