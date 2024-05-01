騎腳踏車漫遊宛如韓劇主角！韓國最大油菜花田＆地鐵直達輕鬆逛

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

大渚生態公園有著韓國最大的油菜花田，每年春天都會鋪上一層夢幻金色花海，同時擁有櫻花隧道，大渚生態公園也是釜山知名賞櫻景點， 還能租借腳踏車體驗更愜意的旅行，前往這裡的交通方式相當簡單，搭乘釜山地鐵就能抵達，是個一定要推薦的韓國釜山景點。

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大渚生態公園交通方式

大渚生態公園位在江西區，比較靠近釜山機場那側，從市中心過來也不遠，自由行的遊客可以搭乘釜山地鐵3號線至「Gangseo-gu Office Stn. 강서구청」，出口出來後約步行10分鐘左右可抵達。

大渚生態公園租腳踏車

佔地廣闊的大渚生態公園，光是油菜花田就有76萬平方公尺，足足63個足球場大的規模，會建議可以租一台腳踏車玩，不僅走起來會更輕鬆，也能替旅行留下特別的回憶。大渚生態公園腳踏車租借費用如下，採依照人數、時間計費，成人一台一小時是3,000韓元，之後超過每小時加收500韓元，兒童腳特車的收費金額也是一樣的。

腳踏車有淑女車、公路車等幾種款式，另外也有兩人一起騎的協力車，我看一下應該都沒有變速功能，但車況都還不錯，僅有一開始出去的上坡會要費點力，大渚生態公園其他路段都很平坦，即使不是變速車也很好騎。

大渚生態公園櫻花隧道

大渚生態公園自行車騎乘路線，就有一條超美櫻花隧道，我們來的這天是2024／3／27，因為今年韓國櫻花較晚開的緣故，此時大約只開了三成左右，只有前面一小段開的比較滿。即使不是最美的滿開狀態，還是讓人猛按快門、拍個不停，大家可以自行想像一下，如果整條櫻花隧道都開滿，在這裡騎腳踏車會有多麼夢幻。

大渚生態公園油菜花田

每年三四月是大渚生態公園油菜花開的季節，相較於櫻花的晚開，油菜花就開的非常漂亮，櫻花隧道有可以連通到油菜花田的坡道，所以想先騎哪一段都是OK的，唯有要注意坡道比較斜，如果是小朋友或是騎車技術較不純熟的人，建議還是下來用牽的比較安全。

大渚生態公園油菜花田的路線規劃相當完善，無論步行、騎腳踏車都很方便，如果想要近距離和油菜花拍照的話，請務必遵守現場已規劃好的道路，不要自己開闢小徑、踩踏花田，共同維護生態環境人人有責。

雖然說春天的韓國，遊客焦點全都在櫻花上，相較之下油菜花的關注度比較少，但來到大渚生態公園旅遊，可以同時滿足賞櫻花、油菜花的需求，還能愜意地騎乘腳踏車，享受悠閒旅程，如果要停下來拍照的話，停留時間建議抓兩小時差不多，畢竟春花盛開的時刻實在太美，讓人停下腳步就捨不得離開。

大渚生態公園／洛東江 30 浬櫻花路（대저생태공원/낙공강 30 리벚꽃길）

地址：부산광역시 강서구 대저 1 동 1－5

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