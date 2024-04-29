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超美釜山海景咖啡！階梯式座位視野零死角　享受被藍海環繞的感覺

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

影島是我最喜歡且最推薦的釜山景點，還有著很多家景觀絕美的海景咖啡廳，我們這趟去的「THRILL ON THE　MUG」就超優秀，無論室內玻璃屋或戶外露天座位，都能飽覽釜山無敵海景，菜單上不僅有咖啡茶飲，還有多種麵包甜點，讓你可以邊吃美食邊看海。

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THRILL ON THE MUG位置

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

咖啡廳位在影島大橋過來後不遠處，特殊的玻璃屋造型非常顯眼，可從釜山地鐵南浦站，6號出口出來後搭乘前往影島的公車，很多班次都可抵達，不少遊客也會搭計程車來，如果懶得等公車，直接跳上計程車也是個省時的玩法。

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

一走進室內，馬上被眼前玻璃屋海景所震撼
景觀也未免太好了吧！喜歡看海的我，無論台灣、國外的海景咖啡店都去過不少間，「THRILL ON THE MUG」海景的驚艷度，絕對排得進前三名階梯式的座位區設計，讓每個位子都能不受視線遮蔽，彷彿置身海島中央的感覺，能感受被大海環繞的感覺。

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

採自由入座的形式
大家可以先找到喜歡的座位，再去櫃檯點餐、結帳取餐，天氣涼爽的時候，選擇坐在戶外區也相當不錯，名符其實的就是海景第一排咖啡廳啊！因為店內戶外加總起來的座位數相當多，即使人氣很高，仍不用太擔心會客滿沒位子，眼明手快就能選到自己喜歡的座位啦！

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲天氣涼爽的時候，選擇坐在戶外區也相當不錯，就是名符其實的海景第一排。

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲不定期還會有音樂表演。

菜單
飲料類就是咖啡、茶飲等選擇，除了韓文外也有貼心標示英文，所以不用擔心看不懂菜單，不知道怎麼點餐，說英文也是會通的。

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲櫃檯另一邊擺有各式烘焙麵包、蛋糕甜點供客人自由拿取，之後再連同所點選的飲料，一起到櫃檯結帳即可。

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲淺嚐幾口韓式麵包味道還不錯，一直覺得韓國麵包水準都蠻高的，外型做的可愛，很適合點來拍照。

▲▼影島咖啡廳推薦，THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店！玻璃屋露天看海座位區。（圖／周花花提供）

▲飲料我點了杯冰拿鐵，風味和多數景觀咖啡店差不多，是很安全的選擇。

總結
來到THRILL ON THE MUG，最主要還是環境和海景，在這樣療癒的景色下，無論品嚐什麼都會覺得特別美味。大推薦這家超美釜山海景咖啡廳「THRILL ON THE MUG」給各位，來到影島旅行的話，一定要過來看海呀！

THRILL ON THE MUG （스릴온더머그） / THRILL ON THE BEAN （스릴온더빈）

地址：부산광역시 영도구 해양힐링로 55
營業時間：10：00－22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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