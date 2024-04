超美釜山海景咖啡！階梯式座位視野零死角　享受被藍海環繞的感覺

▲影島咖啡廳推薦,THRILL ON THE MUG超美釜山海景咖啡店!玻璃屋露天看海座位區。

撰文攝影/周花花、整理/實習記者黃亭詠

影島是我最喜歡且最推薦的釜山景點,還有著很多家景觀絕美的海景咖啡廳,我們這趟去的「THRILL ON THE MUG」就超優秀,無論室內玻璃屋或戶外露天座位,都能飽覽釜山無敵海景,菜單上不僅有咖啡茶飲,還有多種麵包甜點,讓你可以邊吃美食邊看海。

THRILL ON THE MUG位置

咖啡廳位在影島大橋過來後不遠處,特殊的玻璃屋造型非常顯眼,可從釜山地鐵南浦站,6號出口出來後搭乘前往影島的公車,很多班次都可抵達,不少遊客也會搭計程車來,如果懶得等公車,直接跳上計程車也是個省時的玩法。

一走進室內,馬上被眼前玻璃屋海景所震撼

景觀也未免太好了吧!喜歡看海的我,無論台灣、國外的海景咖啡店都去過不少間,「THRILL ON THE MUG」海景的驚艷度,絕對排得進前三名階梯式的座位區設計,讓每個位子都能不受視線遮蔽,彷彿置身海島中央的感覺,能感受被大海環繞的感覺。

採自由入座的形式

大家可以先找到喜歡的座位,再去櫃檯點餐、結帳取餐,天氣涼爽的時候,選擇坐在戶外區也相當不錯,名符其實的就是海景第一排咖啡廳啊!因為店內戶外加總起來的座位數相當多,即使人氣很高,仍不用太擔心會客滿沒位子,眼明手快就能選到自己喜歡的座位啦!

▲天氣涼爽的時候,選擇坐在戶外區也相當不錯,就是名符其實的海景第一排。

▲不定期還會有音樂表演。

菜單

飲料類就是咖啡、茶飲等選擇,除了韓文外也有貼心標示英文,所以不用擔心看不懂菜單,不知道怎麼點餐,說英文也是會通的。

▲櫃檯另一邊擺有各式烘焙麵包、蛋糕甜點供客人自由拿取,之後再連同所點選的飲料,一起到櫃檯結帳即可。

▲淺嚐幾口韓式麵包味道還不錯,一直覺得韓國麵包水準都蠻高的,外型做的可愛,很適合點來拍照。

▲飲料我點了杯冰拿鐵,風味和多數景觀咖啡店差不多,是很安全的選擇。

總結

來到THRILL ON THE MUG,最主要還是環境和海景,在這樣療癒的景色下,無論品嚐什麼都會覺得特別美味。大推薦這家超美釜山海景咖啡廳「THRILL ON THE MUG」給各位,來到影島旅行的話,一定要過來看海呀!

THRILL ON THE MUG (스릴온더머그) / THRILL ON THE BEAN (스릴온더빈)

地址:부산광역시 영도구 해양힐링로 55

營業時間:10:00-22:00

『周花花,甲飽沒』吃飽再減肥!

部落格、粉絲專頁

