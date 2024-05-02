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常常賣完提早收攤！台南南區王牌臭豆腐　黃金比例醬油蒜泥超涮嘴

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

台南人氣爆炸臭豆腐，不得不提這家南區夏林路美食「夏林臭豆腐」路邊鐵皮屋搭建的用餐環境非常陽春，依舊不減滿滿排隊的內用、外帶人潮，生意真的有夠好，夏林臭豆腐的菜單只賣一種食物就是臭豆腐，現炸脆皮臭豆腐有夠好吃，讓我一吃成主顧的推薦。

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夏林臭豆腐　位置
夏林臭豆腐地址位在南區，這帶比較少觀光客會去的台南景點，所以會來這家買的，大多都是台南在地人，再往南一點的「鹽埕北極殿臭豆腐」也很有名。

夏林臭豆腐　全時段大排長龍
夏林臭豆腐幾乎沒有什麼離峰時段，只要開門營業門口總是有排隊人潮，下午一點半準時開門營業，雖然說表定營業時間是到晚上8點半，但只要臭豆腐賣完就會提早打烊，老闆是建議6點半過後才要來的話，可以先打個電話詢問是不是還有，避免專程跑一趟卻因為賣完吃不到。

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

夏林臭豆腐　到場先拿後碼牌
抵達夏林臭豆腐的第一件事，就是去抽號碼牌，之後店家會叫號點餐，要先找位子坐也可以，但必須等到你的號碼才能點餐。因為現場人潮實在太多，加上店家都在專心製作餐點的關係，老實說動線有一點混亂，第一次來吃的我們，好在遇到熱心的當地民眾不吝解惑，順利品嘗到美味的臭豆腐。

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

夏林臭豆腐　菜單
夏林臭豆腐菜單在攤位前，就只賣臭豆腐一種產品，素食者也可以吃，2024年2月價格為小份60元、大份80元，以現在臭豆腐的價格來說還算是平價，重點是真的好吃客人就願意買單！

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

臭豆腐－60元（小）
沒想到小份的臭豆腐就有5塊，在份量上給得相當夠誠意，泡菜也給了很多，這是沒有調整比例的，夏林臭豆腐就會淋上滿滿醬油、蒜泥，原本以為口味會太重，沒想到平衡的剛剛好。如果真的不敢吃蒜泥，才建議請店家調整，不然這樣的配料真的是黃金比例，鹹度、香氣控制得恰到好處，再少可能就不太夠味了，雖然名為臭豆腐，但臭味其實不會太重，還是能吃到豆腐原本的豆香，整體來說真的相當不錯。

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

▲外酥脆、內軟綿的極品口感，趁熱咬下會噴汁，請小心燙口。

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

▲泡菜量給得很大方，這點我必須大力稱讚。

▲▼夏林臭豆腐 台南人氣爆炸臭豆腐！生意好到要抽號碼牌還會提早賣完收攤。（圖／部落客周花花提供）

▲很多臭豆腐店泡菜都給很少，夏林這樣搭配起來好過癮。

夏林臭豆腐　用餐心得
看似簡單常見的台灣美食臭豆腐，夏林臭豆腐卻能做出自家特色，相當好吃，同行朋友是個熱愛吃臭豆腐的人，不管到哪個縣市旅行，只要附近有賣臭豆腐的名店，都會跑去吃那種狂熱。夏林臭豆腐真的是平價好吃的台南美食，推薦喜歡吃臭豆腐的人一定要收藏起來。

夏林臭豆腐

地址：台南市南區夏林路280號
電話：06－291－2542
營業時間：周二至周日13：30－20：30 （售完為止）

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