日媒評選「此生必吃咖哩」座落南港車站！焦糖化醬汁香氣超濃郁

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

うまい！（好吃），是我對茄子咖哩的第一印象，來自日本的茄子咖哩，本店位於日本東京四ツ谷，創立於1992年，在日本演藝圈很受歡迎，被朝日電視台評為「沒吃到會遺憾終生」的咖哩名店，濃郁香氣的咖哩醬，使用大量洋蔥經過4天費時耗工的燉煮，焦糖化後再用小火炒成洋蔥泥，是茄子咖哩好吃的秘密之一。

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茄子咖哩店家資訊

位於南港車站的大型購物美食商場「CITYLINK 南港店」，地點在南港CITYLINK Ｃ棟九樓，因為這裡太大還差點迷路，但這裡的交通發達，不管是大眾運輸還是自己開車騎車來都很方便。

茄子咖哩用餐環境

▲茄子咖哩的用餐區，空間明亮、座位多且舒適，店員也很親切，平日非用餐時刻來也很多人。

茄子咖哩和其他日式咖哩不太一樣

結合日本咖哩甘甜而溫潤與印度咖哩辛辣而濃烈，原本帶有甘甜濃郁口感的咖哩還可以依個人選擇辛辣程度，運用法國料理製作手法的調理讓咖哩風味大幅提升，增加了不少的高級感。

茄子咖哩菜單價錢

有22種的咖哩飯組合，主要是牛肉、雞肉、豬排、海鮮、蔬菜等食材的變化，可加價升級為套餐更為划算，最特別的是有5種辣度可以選擇，這次點的是藍帶豬排咖哩飯跟豬排咖哩蛋包飯，兩個都加價120元的套餐，內容有生菜沙拉、湯品跟飲料，另外還單點一個炸物。

茄子咖哩餐點推薦

▲和風沙拉，生菜淋上酸溜溜的和風醬，口味清爽開胃。

▲千島醬，微甜微酸、口感濃郁的千島醬跟新鮮的生菜也很搭，都是適合開胃的前菜。

洋蔥湯、蘑菇巧達湯

茄子咖哩有兩種湯，分別是洋蔥熬煮的洋蔥湯跟口感濃郁的蘑菇湯，其中我特別喜歡炒至焦糖化的洋蔥所熬煮的湯品，甜中帶鹹的湯頭很好喝，而濃郁的巧達湯加上蘑菇的香氣，也是很經典的一道湯品。

藍帶豬排咖哩飯

炸豬排在日式咖哩中扮演著很重要的角色，是很多日式咖哩店幾乎都會出現的單項，也是大多數人搭配咖哩的首選，茄子咖哩除了基本的日式炸豬排，包覆著起司的藍帶起司豬排也很吸引人炸豬排中間夾著邪惡的莫札瑞拉起司，外層是口感酥脆好吃的麵衣，裡面有著口感軟嫩多汁的厚切里肌肉，加上香味濃郁的起司。

▲豬排夾起來還有牽絲的效果，豬排多汁不柴，很好吃的藍帶豬排。

▲茄子咖哩使用的米飯也很強，除了軟硬度適中的絕佳口感外，米飯像是被施展了什麼魔法般的，有一種很香的味道跟咖哩醬超搭。

▲濃郁香氣的咖哩醬，使用大量洋蔥經過4天費時耗工的燉煮，焦糖化後再用小火炒成洋蔥泥，是茄子咖哩好吃的秘密之一。

豬排咖哩蛋包飯

炸豬排跟蛋包飯的組合也是茄子咖哩的人氣商品，金黃色的蛋包飯加上酥脆的日式炸豬排，光是外觀就讓人流口水，厚度適中的里肌肉，肉質軟嫩鮮甜多汁加上酥脆可口麵衣，是一道好吃的炸豬排。

▲滑順柔嫩的蛋皮，裏面包著風味十足的茄汁炒飯，搭配著香甜濃郁帶點辛辣的咖哩跟酥脆的炸豬排。

▲茄子咖哩的份量不小，旁邊還附有口感清爽微酸的醃蘿蔔和福神漬，適合拿來解膩。

▲套餐附的飲料有咖啡跟紅茶兩種選擇，味道普通。

食後心得

吃過的日式咖哩店，茄子咖哩的味道算是數一數二的喜歡，不愧是日本媒體評選此生必吃的美味咖哩料理，味道甘甜帶點辛味的濃郁咖哩，讓人印象深刻，非常建議喜歡吃咖哩的人一定要去朝聖。

茄子咖哩 南港店

電話：02－2652－9388

地址：台北市南港區忠孝東路7段369號（南港車站CITYLINK C棟9樓）

營業時間：平日：11：30～14：00 、16：00～21：00／周末11：30～21：00

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