澎湖新開幕民宿！距離馬公市區騎車6分鐘　開箱房型環境價格親民

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

澎湖住宿推薦位在馬公市西衛里的「沐暮民宿 MooMoo」，是2024年新開幕的澎湖合法民宿，距離馬公市區騎車約6至8分鐘。民宿風格時尚新穎有設計感，從民宿粉專可以看到三間房型設計不同，許多小細節和巧思都可以看出民宿主人心思細膩，一樓大廳還有免費提供各種小餅乾、科學麵、咖啡和茶包等，住在這裡相當舒服也不用怕宵夜肚子餓，很適合安排澎湖三天兩夜住宿推薦。

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沐暮民宿 MooMoo 地點

交通方式

地址位在馬公市西衛里，使用Google導航定位，從馬公市區沿著光復路直走就可以到達民宿，離澎湖市區不遠的住宿推薦，民宿門口有提供停車位，開車、騎機車都方便。

沐暮民宿 MooMoo環境

一樓設計大廳公共空間

沒有浮誇華麗的裝潢，白天有著清新明亮的美好日光，空間營造舒適放鬆的氛圍，公共空間格局和動線規劃適當，擺放著像餐廳般舒適的桌椅，配合三間房型的人數提供三桌，晚上在這跟朋友聊天吃宵夜，或拿著筆電下來辦公都可以。

▲是新開幕的澎湖合法民宿，住宿一定要找合法登記的民宿才有保障。

免費提供給住客的小福利

親切的主人介紹著自助區提供飲水機和餅乾、茶包、科學麵等零食，這裡都是讓住客可以免費享用，底下的櫥櫃也有提供碗、盤等器皿，買宵夜回來可以在一樓大廳和朋友裝盤分享。

▲濾掛咖啡和澎湖有名的茶包都有提供。

▲各種餅乾有科學麵、菜脯餅、軟糖，竟然還有星巴克蛋捲，每次來可能都不一樣，雖然是民宿主人的愛心，但也記得別浪費或貪心取用。

▲櫃子裡有杯子、碗盤、泡麵碗和威士忌酒杯可以使用，最下面還有提供外出旅遊可以帶在身上的礦泉水，小細節很貼心。

▲溫潤木質設計加上柔和的白天日光，二樓的玄關佈置的很有意境。

沐暮民宿 MooMoo雙人房

沐暮民宿 MooMoo有兩間雙人房和一間四人房

這次入住的是加大床雙人房，房間設計精緻典雅，以藍白色調為基準，讓人心情愉悅放鬆，兩片大落地窗，室內採光非常明亮，房間除了臥室跟浴廁還有一個小客廳可以放空發呆，外面還有小陽台。

▲加大的雙人床躺起來非常舒服，窗簾的遮光性也很棒。

房內環境

氛圍寧靜和雅致，享受時光的沈澱，下午時間，室外引進自然光，採光相當不錯，民宿主人特地挑選的遮光窗簾可以隔離白天的光線，早上賴床想睡晚一點也沒有問題。

▲小客廳空間，深藍色的沙發和窗簾讓空間增添靜謐沉穩氣氛，沙發打開還變成一張床。

▲民宿全館禁止吸煙。

▲門後貼著住房須知、房價表和逃生路線圖。

▲房間裡的梳妝台也可以當書桌使用，旁邊還有一台小冰箱。

▲梳妝台放置各種備品、茶包、澎湖特產還有水杯跟水瓶，可以拿到一樓飲水機裝水。

▲浴廁採乾濕分離的衛浴空間，選用的磁磚色調讓人看了很舒服。

▲提供DESIRE PASSION的綠茶茶酚雙效洗髮沐浴露跟潤髮乳，澎湖的高級飯店也是使用這個牌子。

▲國際牌的吹風機。

▲民宿會提供隔天早餐餐券。

▲沐暮民宿和摩斯漢堡澎湖店合作，可以持卷到摩斯漢堡享用美味早餐。

心得

房型和環境都讓人滿意，民宿主人也有協助安排澎湖獨木舟、SUP、帆船等水上活動，澎湖水上活動推薦漂浮鯨魚帆船體驗，不用到熱門景點人擠人，悠閒搭著帆船在海上遨遊，可以從海上欣賞到澎湖地質生態玄武岩海蝕地形跟無敵的鯨魚洞夕陽美景，還可以體驗獨木舟或立槳衝浪（SUP），看到夕陽美景超值又好玩，是來澎湖非常推薦的行程安排。

沐暮民宿 MooMoo

地址：澎湖縣馬公市266－1號

訂房電話：09－2177－1873

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