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先預約了！全台唯一「船咖啡」在台南　隨浪搖曳愜意享受漁港風光

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平，能在停泊的船上欣賞美麗的安平漁港好特別，船隻咖啡館的特調飲好喝、手作甜點可口好食，坐在舫Home Cafe，喝咖啡吹風拍照有趣又愜意，還有機會可以欣賞平安漁港唯美的夕陽景緻唷！

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交通方式＆停車資訊
台南最新熱門夯點，就是安平的舫Home Cafe，舫Home Cafe是一艘停靠在平安漁港旁的白色大船，別以為它和其他漁船一樣，是出海捕魚的船隻，它是現在安平超人氣的海上咖啡館呀！開車的朋友，導航地標就可以抵達，位置就在安平漁人碼頭，附近都有停車場，開車停車，或是搭車來玩都很方便唷。

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲來舫Home Cafe，你會發現碼頭周邊還有許多船隻。

舫Home Cafe採全預約制
而我們今天要搭的舫Home Cafe就在漁人碼頭的旁邊，有地標也很好找，但要特別注意的是，舫Home Cafe採全預約制，想要來喝咖啡欣賞漁港美景，只能先在IG上預約，確定預約會再依時間抵達囉，滿分預約了兩次，因為舫Home Cafe超夯建議若行程排好後，就要趕快預約起來，若沒有預約，是不接受現場排隊的唷！

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

船上環境空間
船上真的就是一間咖啡館，可以看到船上規劃許多的靠窗坐位區，船中間是大型玻璃櫃，有許多陳列擺設。可以看到不同漁船的模型、還有咖啡藝術書籍，以及花卉盆栽等等，船上充滿懷舊帶文青的氛圍。服務人員非常親切，順利登船後，讓我們自由選喜歡的坐位，其實每個坐位都不錯，都是靠窗能看海景。

當天發現很多小情侶或是閨蜜來船上約會午茶，就滿分是帶著個小娃，夫妻帶小電燈泡的概念，整體明亮舒服，環境也很乾淨，但請注意，這邊的窗戶是開放的，也就是說沒有冷氣唷，夏日的台南真的很熱，沒有風會覺得有點悶，但空間及觀景的感受還不錯。

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

巴斯克蛋糕100元

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

拿鐵120元

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

黑糖歐蕾120元
滿分點了黑糖歐蕾、拿鐵和一塊小蛋糕，舫Home Cafe的飲品現點現作，味道還不賴，黑糖歐蕾奶香十足，黑糖甜滋滋好好喝，ZAQ寶很喜歡，當天一直和滿分搶要喝，糕點也很香，餅皮也很可口唷。

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲喜歡拍照的朋友，也能從甲板上往船裡拍，構圖出不一樣的感覺。

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

餐後心得
台南安平很有特色的海上船隻咖啡館，能在停泊的船上愜意喝咖啡欣賞海景，低消只要一杯飲料，玩出另類新體驗，滿分發現舫Home Cafe二樓也有坐位區，不過當日船隻閣樓包場，感覺看海視野也很讚，在舫Home Cafe吃飽喝足，我們準備去下一站啦，充滿浪漫氛圍的海上船隻咖啡館，推薦給大家囉！

菜單MENU
舫Home Cafe的菜單品項其實不多，主要就是提供手沖咖啡、特調飲料，牛奶、氣泡飲，還有當日限定的糕點，入館每人低消為一杯飲料，不含糕點，登船時間沒有限制，也歡迎寵物登船唷。除了坐在船裡取景，也可以到甲板上立食，能更近距離的欣賞安平漁港之美。

▲▼台南新景點舫Home Cafe，全台南唯一的海上船隻咖啡館就在安平。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供，勿擅自翻攝）

舫 Home Cafe

地址：台南市安平區安億橋旁（漁人碼頭旁）
營業時間：13：00－19：00（公休日依公告為主）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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