31冰淇淋台南首店今日開幕　小雙球升級優惠連推3天

▲「31冰淇淋」台南首店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在高雄連續開出3家分店之後，「31冰淇淋」也重返台南了！官方臉書宣布新光三越台南西門店今日正式開幕，7月3日前還有限時優惠，購買小雙球冰淇淋再加31元，升級為標準雙球。

源自美國的31冰淇淋，正式名稱為Baskin-Robbins，為了讓顧客在一個月（31天）裡，每天都能品嚐不同的冰淇淋，店裡提供31種口味讓顧客選擇，因此也被粉絲們暱稱為「31 Ice Cream」、「 31冰淇淋」。該品牌在2014年無預警退出台灣市場後，2018年重新回歸，除了經典款、季節限定，每月還會推出不同的特製夢幻特殊口味。

▲31冰淇淋6月1日起全商品降價。（圖／記者黃士原攝）

31冰淇淋在相隔10年後，今年4月重返高雄，陸續開出新光三越左營店、新光三越三多店及SKM PARK店；而經過3個月之後，台南首店也在今日開幕，地點就在新光三越台南西門店，而品牌也準備該店專屬優惠活動，今日起至7月3日，購買小雙球冰淇淋再加31元，馬上升級為標準雙球。

此外，31冰淇淋日前透過臉書粉專發布「31冰淇淋全面降價公告」，提到他們一直思考著要如何讓更多消費者接近31冰淇淋，即便原物料成本、國際運輸成本雙漲，仍積極與總部溝通、合作，如今終於能降價，「我們從2024年6月1日起實現全商品降價的目標」，標準單球110元降到95元，小雙球從140元降到120元，外帶冰淇淋也有5％～15％不等的降幅。

▲IKEA再推榴槤霜淇淋，此為資料照。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團）

另外，IKEA 7月推出夏季限定榴槤主題美食，包括3款不同品種的榴槤風味霜淇淋，將陸續在7月至8月期間於全台IKEA門市登場。今日首先上市的是入門款「D888甘榜榴槤霜淇淋」，而7月15日由口感厚實綿密的「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」接棒，榴槤界之王「D197貓山王榴槤霜淇淋」壓軸在7月29日登場。