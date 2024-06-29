ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

走進「百年雜貨店」重溫兒時記憶！嘉義懷舊景點　順遊故宮也方便

史努比遊樂園

史努比遊樂園 史努比遊樂園

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者黃亭詠

嘉義用九柑仔店是一間超復古的零食雜貨店，因為同名偶像劇在此拍攝而成為熱門的嘉義六腳鄉景點，柑仔店內販售古早懷舊的零食與童玩，拍拍照、買買零食大人小孩都開心。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

嘉義用九柑仔店｜交通＆停車資訊
大眾交通：搭乘嘉義縣市區客運105於潭墘站下車
停車：池王廟口前停車場、路邊停車

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

嘉義用九柑仔店｜外觀環境介紹

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

用九柑仔店原先是一間超過百年的「慶和柑仔店」，因偶像劇《用九柑仔店》在此拍攝而聲名大噪，這裡也因此延用了劇名「用九柑仔店」，成為嘉義六腳鄉的熱門打卡景點，柑仔店離蒜頭糖廠和故宮南院不遠，可以安排一起順遊。

嘉義用九柑仔店｜拍照場景

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

嘉義用九柑仔店是2019的偶像劇，過了這麼多年熱度依然不減耶，來這裡的人還不少，店內特別擺設了偶像劇裡的大型海報，還有高腳座椅讓粉絲們可以輕鬆拍下紀念照，可惜這部偶像劇我沒有看過，不然來逛柑仔店會更有fu吧。

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

雜貨店購物
用九柑仔店店內販售了許多古早味的零食、糖果、玩具，也有現在流行的零食和小玩具，流行與復古大融合，爸媽是抱著懷舊的心情來逛，小孩則是為了挖寶與血拼。

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲買飲料送茄芷袋。

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲眼球糖看起來好嚇人。

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲也有展示了古早時期的煙盒。

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

嘉義用九柑仔店｜二樓露台

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

▲就是一個小露台，可以在上面看看風景拍拍照。

▲▼嘉義景點用九柑仔店，偶像劇拍攝場景，來百年懷舊雜貨店買零食與童玩。（圖／史奴比提供）

結論
用九柑仔店古早味零食玩具好逛好買，還能拍拍懷舊復古的偶像劇場景，來嘉義故宮南院或是蒜頭糖廠玩的話不妨列入順遊景點。

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►壞運退散！銅鑼灣「打小人習俗」體驗攻略　費用＆交通資訊先筆記
►超值「麻辣鍋＋芒果冰」吃到飽！平日中午限定599元爽嗑180分鐘
►走入港片《重慶森林》場景！打卡香港最長手扶梯　感受中環獨特氛圍

關鍵字： 用九柑仔店 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 嘉義旅遊 南部旅遊 雜貨店 親子旅遊 台灣特色系列 史努比遊樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

探索沖繩17世紀城跡！打卡「太陽之門」、品嚐當地知名水雲沖繩麵

探索沖繩17世紀城跡！打卡「太陽之門」、品嚐當地知名水雲沖繩麵

搶手玻璃屋房型搶不到！恆春包棟民宿　躺床賞景夜間觀星浪漫滿分

搶手玻璃屋房型搶不到！恆春包棟民宿　躺床賞景夜間觀星浪漫滿分

推薦3條一日遊路線玩青蛙石天空步道！同框山林喝咖啡、訪溫泉祕境

推薦3條一日遊路線玩青蛙石天空步道！同框山林喝咖啡、訪溫泉祕境

麻瓜們出發了！東京最新「哈利波特影城」詳解　交通＆買票一次看

麻瓜們出發了！東京最新「哈利波特影城」詳解　交通＆買票一次看

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

超過60年白糖粿老店！15元外酥內軟Q

超過60年白糖粿老店！15元外酥內軟Q

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

現在就訂！台中新飯店「買1送1」

北屯新開絕美澳式餐館！必點西瓜蛋糕

礁溪冠翔泉旅試營運！9／30前住1送1

最新「迪士尼探險號」2025新加坡啟航

台中北區「幽靈飯團攤車」曝光！

士林人放空秘境！河堤旁歐風咖啡小屋

清水一日遊路線整理！米糕＆擀麵必吃

今天衝了！劍湖山世界水樂園優惠統整

超過30年的人情味老店！基隆秘密美食

熱門行程

最新新聞更多

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

超過60年白糖粿老店！15元外酥內軟Q

富士山3大新措施！7/1起登山收2000日幣

中山站「樂高星際探險」6關卡免費玩

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366