走進「百年雜貨店」重溫兒時記憶！嘉義懷舊景點　順遊故宮也方便

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撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者黃亭詠

嘉義用九柑仔店是一間超復古的零食雜貨店，因為同名偶像劇在此拍攝而成為熱門的嘉義六腳鄉景點，柑仔店內販售古早懷舊的零食與童玩，拍拍照、買買零食大人小孩都開心。

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嘉義用九柑仔店｜交通＆停車資訊

大眾交通：搭乘嘉義縣市區客運105於潭墘站下車

停車：池王廟口前停車場、路邊停車

嘉義用九柑仔店｜外觀環境介紹

用九柑仔店原先是一間超過百年的「慶和柑仔店」，因偶像劇《用九柑仔店》在此拍攝而聲名大噪，這裡也因此延用了劇名「用九柑仔店」，成為嘉義六腳鄉的熱門打卡景點，柑仔店離蒜頭糖廠和故宮南院不遠，可以安排一起順遊。

嘉義用九柑仔店｜拍照場景

嘉義用九柑仔店是2019的偶像劇，過了這麼多年熱度依然不減耶，來這裡的人還不少，店內特別擺設了偶像劇裡的大型海報，還有高腳座椅讓粉絲們可以輕鬆拍下紀念照，可惜這部偶像劇我沒有看過，不然來逛柑仔店會更有fu吧。

雜貨店購物

用九柑仔店店內販售了許多古早味的零食、糖果、玩具，也有現在流行的零食和小玩具，流行與復古大融合，爸媽是抱著懷舊的心情來逛，小孩則是為了挖寶與血拼。

▲買飲料送茄芷袋。





▲眼球糖看起來好嚇人。

▲也有展示了古早時期的煙盒。

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嘉義用九柑仔店｜二樓露台

▲就是一個小露台，可以在上面看看風景拍拍照。

結論

用九柑仔店古早味零食玩具好逛好買，還能拍拍懷舊復古的偶像劇場景，來嘉義故宮南院或是蒜頭糖廠玩的話不妨列入順遊景點。

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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