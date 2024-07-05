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會再二訪的店！新莊CP值爆表無菜單壽司　水果醋生蠔一口入魂

算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃 算命的說我很愛吃

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者邵筱鈞

觀醬手位於新北新莊的巷弄裡，是一間從外觀到內部裝潢都非常有日式風格的無菜單料理，雖然價格從剛開幕時的千元有找，慢慢漲價到現在的一人1680元，還很佛心的不用服務費；但是在動輒3000至5000元的無菜單料理裡仍然是低調平價奢華的存在，觀醬手常常一位難求，想吃只能準時定或候補碰運氣看有沒有人取消。

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觀醬手　位置
觀醬手雖然說是在巷子內，但是其實位置一點也不偏僻，鄰近新莊棒球場跟運動中心，離捷運也只有1點多公里，開車的話附近有新莊運動中心停車場，以及新莊運動公園周邊停車場。

觀醬手　店面
裡面有兩間類似包廂的空間，座位都是板前的方式，可以直接看到主廚幫你料理上桌的美食，板前的石盤上會放置醃製蘿蔔，脆口解膩，可以轉換舌尖上的味道。

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

觀醬手　菜單
目前都是一人收價1680的套餐，所以也不用點菜，等著看主廚怎麼用當季的食物變魔術上桌就好，不過餐前會先逐一介紹每款酒的特色與口味，喜歡的話就直接選一瓶，費用另計，自備酒水的話開瓶費一瓶300，享受美食喜歡搭點小酒的話可以自己考量。

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▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

觀醬手　菜色

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲真鯛配上看似雪花一片一片的雪花鹽，好看又好吃，帶有糯米香氣的雪花鹽，來提升真鯛魚的自然風味，呈現出絲滑清爽的口感。

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲各種生魚握壽司除了食材本身新鮮，會再類似雕花一樣開刀，讓魚肉吃起來更綿密細緻，吃起來鮮甜又入口即化。

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

北海道干貝＋馬糞海膽＋魚子醬
奢華海膽、鮮甜干貝，最上方擺上魚子醬，每一口都是海洋精粹的絕妙表現，層次分明且口感豐富。

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

北海道厚岸生蠔配上水果醋
水果醋是店裡精釀，單喝就非常好喝，與生蠔搭配也非常合拍，吃起來肉質鮮嫩脆口，滑順的口感和水果醋的微酸，一口吞下令人嘆為觀止。

▲▼觀醬手　新莊「平價」無菜單日式料理。（圖／部落客算命說提供）

用餐心得
觀醬手的師傅非常用心料理，不管是食材處理到節令搭配，各種風味表現都很棒，吃的享受之外價格卻意外合理不傷荷包，喜歡日式料理的朋友大推。

觀醬手

地址：新北市新莊區新泰路284巷7號
電話：0920－800－910
營業時間：12：00－14：00、18：00－22：00（周一公休）

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
現有經營：粉絲團部落格Instagram


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