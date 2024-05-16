泰國自由行「最好買」景點！航廈版購物中心開箱　巴黎鐵塔下血拼

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者邵筱鈞

泰國芭達雅購物旅遊必逛景點！Terminal 21 Pattaya Shopping Mall航廈購物中心分為6層，以環遊世界為主題，集結巴黎、倫敦、義大利、東京、舊金山和好萊塢於一體，並設有電影院、24小時營業超市、美食區、超過500家店面。到泰國芭達雅旅遊，一定要安排一天到這裡好好逛一逛。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

Terminal21 Pattaya地點交通

Terminal 21 Pattaya Shopping Mall位於芭達雅二路與芭達雅北路的交叉路口，總面積高達180,000 平方公尺，是芭達雅北區最大的購物中心。從曼谷出發，走素坤逸路或者上高速公路（Motorway）到芭達雅，轉進芭達雅北路繼續往前，在海豚環島附近往左手邊，就會看到芭達雅Terminal 21購物中心。

Terminal21 Pattaya環遊世界主題

芭達雅Terminal 21購物中心每層樓展現各國風情，我們從G樓一進門就看到行李輸送帶，模擬機場領取行李，門口還有停機坪，上面停了一架大飛機，真的是超浮誇！搭手扶梯進閘門，就像在機場登機一樣非常酷。

每一層樓都有不同主題

拍了巴黎鐵塔、義大利比薩斜塔、舊金山金門大橋給大家看。驚豔的是，裝置都是超大跨樓層！台灣還沒看過這麼大的室內裝置，真是不虛此行。

▲主要來逛2樓TOKYO，整個樓層有好多日系裝潢，超級好拍。

東京主題廁所驚喜連連

不得不說Terminal 21 Pattaya Shopping Mall實在是太強了，連廁所都讓人驚喜連連，每一層樓都有不同主題，2樓東京主題廁所竟然是銀座劇場，從通道一路進到廁所內都美到不行。

Terminal21 Pattaya超好逛

光是TOKYO樓層的東京步行街區就讓我們逛到失心瘋，各種特色小店林立，服飾、飾品、包款、鞋子，還有許多泰國設計師原創店，超級好逛。

▲這裡也有紀念品伴手禮小店，在這裡買了很多網友大推的防蚊液及餅乾。

各式商店齊全超好逛

這一區還有好多間美髮、美甲、美睫、SPA按摩店，真是應有盡有。看了一下美甲的價格，比台灣便宜太多了，以後到泰國芭達雅旅遊，一定要留時間到T21的TOKYO樓層做美甲及按摩。繼續逛，每一家店的商品都好吸引人，好想通通帶回家，在這裡不僅環遊世界，也能一站購足泰國紀念品、伴手禮，真的是太好逛了，大推大推。

▲別擔心會逛到迷路，都有標示商家店名及方向，也有很多座位休息區。

▲連休憩區都很有特色，超美超好拍。

Terminal21 Pattaya香氛專櫃

喜歡香氛的朋友，千萬別錯過1樓義大利樓層的Spa香氛品牌專區，像是PRALYN、BANGKOK SOAP OPERA、Yugen、HARNN各種品牌都逛的到。每一家店的商品好多，各種擴香、香氛皂、還有馬卡龍色系的米香氛皂都好好聞，逛這一區讓人心情好愉快，推薦大家要挑選香氛伴手禮，一定要到這一區逛逛。

Terminal21 Pattaya美食推薦

Nara Thai Cuisine是泰國必吃最正宗的泰式料理，台灣也有分店，來到泰國當然要來品嘗一下道地美味。這家連續3年榮獲米其林推薦，真的很厲害。位在2樓TOKYO中段位置，搭乘手扶梯上樓很快就看到。

▲餐廳裝潢相當漂亮，在這裡用餐很享受。

▲點了菜單上推薦的招牌菜色，果然每一道都好好吃。

Nara Thai Cuisine用餐心得

Nara Thai Cuisine不愧是泰國必吃最正宗的泰式料理，連開胃菜擺盤都這麼漂亮！這一道把蝦子、海鮮捲、燒肉串、咖哩餃等6種經典開胃菜集合一起，單吃或是搭配店家特製醬汁都美味，每一道都好吃。

▲甜點上餐時還有乾冰，更是浮誇，椰子冰淇淋加上各種泰國甜味佐料，DIY自己加料，有趣又好吃，推薦必點。

Nara Thai Cuisine

地點：2nd – Tokyo

訂位電話：099－1429－165



Twinmade

走走逛逛，下午茶時間來到這家位在G樓層的Twinmade，旁邊就是巴黎鐵塔，這裡有絕佳的拍照視角，一定要拍照打卡，點了幾杯飲料跟甜點，飲料都有照片可以看著點餐，甜點則是櫥櫃中直接點餐。泰國飲料都比較甜一些，喜歡清爽一點的，推薦點氣泡水。這家甜點蠻強的，點了鬆餅、芒果慕斯、提拉米蘇、小蛋糕、可頌，每一款都好吃，逛街逛累了，可以在這一家休息一下，享受美味下午茶。

Twinmade

地點：G Floor－Paris

雅苑yayuan

這家中式料理餐廳最有名的就是北京烤鴨，百年秘製、上古傳承，光是看照片就讓人口水直流，晚餐就決定吃這一家，點了北京烤鴨、蟹黃豆腐、水煮魚、梅干扣肉4道菜，光是北京烤鴨跟水煮魚就佔了半個桌面，份量十足。

這家北京烤鴨跟台灣北京烤鴨有點不同，鴨皮色澤比較淺一些，吃起來口感非常軟嫩。春捲皮裡夾好烤鴨，再包捲蔥絲、黃瓜絲、香菜及甜麵醬，很好吃。原本期待這道水煮魚會有濃郁的香麻辣滋味，但是吃起來就是平淡了一些不過癮，下次有機會再來試試水煮牛，這家雅苑生意很好，聽口音很多台灣遊客及大陸遊客，大家除了泰國菜都愛吃這家。

▲梅干扣肉有附蒸好的掛包，夾著吃很有台灣味，就差一點花生粉，蟹黃豆腐味道蠻香的，拌飯很開胃。

▲水煮魚很大一鍋，送上魚片後在桌邊直接淋熱油，吱吱作響的畫面好吸引人。

雅苑yayuan

地點：3nd –san francisco

Terminal 21 Pattaya市集

位在2樓東京樓層的泰國村市集推薦大家一定要去逛逛，各種泰國美食、伴手禮、紀念品、手工製品、服飾通通有，重點是價格非常便宜好好買。各種水果乾、餅乾、肉乾、榴槤糖、椰子糖，通通有，一攤就能買足回國伴手禮。

▲富有特色的泰國手工製品這裡也有，做工蠻細緻的。

▲各種沐浴商品有多種造型及口味。其中水果造型的香皂好逼真！買這個回台送親朋好友，肯定大家都喜歡。

▲好多泰國服飾，大象褲、洋裝、上衣、短褲應有盡有，重點是價格超便宜，泰國服裝都比較透氣，買了好幾件大象褲，真的很涼爽。

Thai Village

地點:2nd－Tokyo

Terminal21 Pattaya逛街心得

逛得不過癮的朋友，門口停機坪還有夜市可以繼續逛！芭達雅Terminal 21絕對是泰國最有特色的購物中心商場，逛起來根本就像是環遊世界，而且每層樓不同主題漂亮好拍，每個角落都是打卡點，吃喝玩樂購物一站滿足，真的太好逛，推薦大家到泰國芭達雅旅遊，這家Terminal21 Pattaya一定要排進行程。

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

Terminal 21 Pattaya



地址：456, 777, 777/1 Moo 6, Pattaya Nuea Road, Naklua, Nongprue, Muang Pattaya, Amphoe Banglamung, Chang Wat Chonburi, Pattaya, Thailand, 20150

電話：（＋66） 33－079－777

營業時間：11：00－23：00

【你可能也想看】

►嘉義最新「波波草花園」！還能逛城堡、吃下午茶 門票只要200元

►自己決定價格！台中神秘植物咖啡開箱 溫室內享受360度綠意環繞

►免門票、免停車費有夠佛心！虎山巖金針花 置身金黃色花海超浪漫