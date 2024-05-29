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開箱普吉島悅槤酒店！每間房都能下廚、帶寵物　到私人沙灘踏浪

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲普吉島悅槤酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

普吉島成為今年出國必去熱門海島之一，其中鄰近邦濤海灘的「普吉島悅槤酒店Cassia Phuket」，全館客房都設有廚房，還設有食材超市，甚至能帶寵物入住，加上無邊際泳池，還有私人沙灘能踏浪，可說是親子旅客入住的好選擇之一。

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店館內設計繽紛，帶有活潑氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

普吉島悅槤酒店為悅榕集團旗下旅宿品牌之一，以安全舒適、為自己設計一個難忘的旅行為設計概念，館內從大廳到客房可見的大型壁畫、圖騰、掛畫，均包含祈福意義，並以亮眼繽紛色彩增添活潑氛圍。

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼所有客房都設有廚房、客廳，亦有樓中樓房型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲隨處可見的娛樂設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有小朋友專屬玩樂區。（圖／記者蔡玟君攝）

全館共有309間客房、共8種房型，所有客房均設設有廚房，並細分出客廳、臥室、衛浴等空間，打造成公寓式酒店，同時在一樓設有24小時營業的「Market23」，販售各種飲品、食材，讓旅客能買回房內烹煮，且隨處可見的娛樂設施，還有小朋友專屬遊戲室，更特別的，是還有一間刺青室，多樣化設施使普吉島悅槤酒店備受親子旅客喜愛，目前超過5成以上都是親子入住。

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼24小時營業的「Market23」販售各種食材，連寵物用品、罐頭也都有。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，普吉島悅槤也是一間寵物友善酒店，所有客房均可以帶寵物入住，不過每間客房均有限制可帶寵物的大小、公斤數，並會提供寵物需要的備品，在「Market23」更有專區販售寵物罐頭、零食等各種用品。

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店泳池區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

泳池也是許多旅客入住時最注重的酒店設施。普吉島悅槤的泳池區域廣闊，更設有無邊際泳池區、小朋友戲水區，甚至有池畔溜滑梯，還有一整排懶骨頭，讓旅客想要曬太陽、玩水都可以。

▲▼普吉島悅槤酒店Cassia Phuket。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店有專屬碼頭可以搭乘前往同集團於鄰近的不同酒店，並使用館內設施。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，悅榕集團還有頂級品牌悅榕庄（Banyan Tree）、悅椿Angsana等飯店位於此處，旅客可以透過碼頭，搭船前往另外兩間飯店，使用該飯店的SPA、或在餐聽用餐。

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