開箱／芭達雅室內射擊場！體驗真槍實彈射擊　中文教練溝通零阻礙

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者邵筱鈞

Light Bullet Shooting Range是亞洲最大的空調射擊場之一，體驗真槍實彈頂級武器真的很刺激，有多種套裝可選，只要選擇喜歡的彈藥及槍枝，就會有射擊專家一對一指導及協助，最棒的是有多位中文教練溝通沒有問題。在台灣只有打過漆彈遊戲，來到泰國芭達雅體驗這個實彈射擊，真的超級好玩，很能釋放壓力！有到芭達雅自由行的朋友，推薦大家一定要安排一下這裡，絕對不虛此行。

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Light Bullet Shooting Range 環境

大門口右手邊就有販賣區，等候的時間可以在這裡買飲料或是漢堡薯條等美食，走進大門迎面就是櫃檯，可以現場購票也可以事先網路購買，建議大家提前網路購買預約時間才不會久等。如果在KKday或KLOOK先買好票、預約時間，到現場直接出示憑證就可以兌換入場，對槍枝不熟悉也別擔心這裡有很多位中文教練，溝通上完全沒有問題。教練一一介紹不同槍枝的特性，淺顯易懂，服務非常親切。

▲櫃檯的旁邊有商品展示區，都有專屬LOGO，玩射擊後可以買回家做紀念。

▲這一面牆展示5種實彈槍枝，依照槍枝種類及子彈數量分好幾種套裝選項，價格很透明。KKday及KLOOK平台都有販售套票，用台幣購買比在櫃台買還要便宜。

▲通過這一個閘門，就準備進入亞洲最大室內射擊場。

▲一進來就是長長的走道，天氣那麼熱，在室內吹冷氣體驗射擊樂趣真的比較舒服。

▲射擊位置前方都有鏡頭拍攝，除了實彈射擊時的英姿，也可以擺好帥氣的姿勢拍照，走道上有很多台電視螢幕，可以看到每個人的射擊畫面。

▲進入射擊區域裡面禁止拍照，店家有攝影機幫你拍，也會提供影片及照片。

Light Bullet Shooting Range 體驗流程

首先，在真正實彈射擊之前要先上課，教練仔細解說每一種槍枝的特性，也會示範正確而且安全的射擊動作，畢竟是真槍實彈，大家都非常認真聽解說，比在學校上課還認真。

▲雖然是在泰國，但是這裡有很多位中文教練，教練解說非常詳細，讓人很放心。

Light Bullet Shooting Range 射擊區域

不論在哪一區實彈射擊都會有教練一對一教學及指導，很安全不必擔心，推薦大家到泰國芭達雅旅遊，一定要來享受一下刺激好玩的實彈射擊。

▲這區分一格一格的射擊位置，射擊的目標是紙靶，射擊完畢靶紙會移動到面前（下方左邊)，可以帶回家作紀念。

▲這一區很像在戶外靶場，但其實是室內，沒有分成一格一格射擊區，射擊目標是鐵靶，難度比較高一些。

▲最後這一區則是活動靶區，難度最高，也是很多職業選手來練習的地方。

▲這次在鐵靶區這裡體驗，直接選擇5槍套裝，.22 LR／.9 MM／.38 ACP／.45 ACP／12 口徑等五種槍枝通通射擊一輪。





▲套裝可以選擇的項目很多，3槍套裝、4槍套裝、5槍套裝、單槍10發套裝、單槍20發套裝通通有。

▲台灣沒有這種實彈射擊，頂多只有漆彈，難得來到泰國旅遊，推薦大家直接選擇5槍套裝。

▲教練先示範以及解說後，實際射擊各種槍枝給我們看，不愧是專業教練，直接命中靶心。

Light Bullet Shooting Range 實操體驗

接下來就是每個人實際體驗實彈射擊，老實說我還是第一次親手摸到真實槍枝，心理超級緊張，剛剛上課時教練教得再加上現場教練一對一指導，輕扣板機射出子彈，比想像中來的輕鬆。

▲最後要離開前，記得在門口的吉普車拍張帥帥的照片。

▲要離開的時候，外面已經一堆人在等候，再次建議大家提前於網上買票。

Light Bullet Shooting Range 評論

實彈射擊真的很解壓，尤其是命中目標更是讓人興奮非常刺激好玩!!在Light Bullet Shooting Range享受亞洲最大的室內空調射擊場、還有頂級武器和專家指導不必花大錢，推薦大家到泰國芭達雅旅遊，一定要來體驗一下。

Light Bullet Shooting Range



地址：Nong Kham, Si Racha District, Chon Buri 20110泰國

電話：（＋66） 88－859－7666

營業時間：09：30－17：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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