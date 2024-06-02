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泰國免簽衝了！普吉島必玩　搭長尾船登007島、躺獨木舟看割喉島

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園，泰國旅遊，普吉島旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲因拍攝007電影爆紅的考平甘島和達舖島，現在已被稱為是007島或詹姆斯龐德島。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

今年出國必玩海島之一，就是泰國的普吉島！除了玩最新樂園、走天空步道外，安排一趟出海跳島也是普吉島必排行程。其中，搭長尾船前往有「泰國版小桂林」之稱的攀牙灣國家公園，看矗立海上的奇岩異石，再登上因電影爆紅的007島拍美照，接著躺在獨木舟上穿過低矮岩洞才能看到的割喉島，都是超難忘體驗。

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國普吉島長尾船，泰國小桂林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想前往007島，可以搭乘快艇或是長尾船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國普吉島長尾船，泰國小桂林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼007島位於攀牙灣國家公園，島上有數以百計的石灰岩小島，因此又有「泰國版小桂林」之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園。（圖／記者蔡玟君攝）

007島位於攀牙灣國家公園內，必須搭乘快艇或長尾船才能抵達。攀牙灣屬於泰國內海，碧綠色海灣遍佈數以百計的石灰岩小島，因此又有「泰國版小桂林」之稱，搭著長尾船穿過紅樹林、沿途看各式各樣的奇岩異石，約30分鐘就能抵達007島。

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想拍到經典007電影場景，必須從考平甘島登岸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園。（圖／記者蔡玟君攝）

007島原名為考平甘島和達舖島，兩島間的海域曾作為電影《007之金槍人》取景地而聲明大噪，至今「007島」、「詹姆斯龐德島」的暱稱早已取代原本島名，每年吸引上百萬旅客造訪。

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲考平甘島是左右兩側島嶼總稱，中間的高高矗立的小島則是達舖島，兩島加起來就是007電影取景地。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲島上也有「詹姆斯龐德島」的石碑可以拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國007島，泰國詹姆斯龐德島，泰國考平甘島，泰國攀牙灣國家公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海上看007島。（圖／記者蔡玟君攝）

想要拍到007電影場景，必須從考平甘島登岸，沿著步道走到沙灘，就可看到矗立在考平甘島小海灣中間的達舖島，許多人會站在沙灘上，或一旁的平台拍照，島上還有詹姆斯龐德島的石碑，或沿著階梯走到島嶼後方，也有不同角度的觀景平台能夠盡情取景、拍照。

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國割喉島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想看割喉群島必須換搭獨木舟。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國割喉島。（圖／記者蔡玟君攝）

攀牙灣另一處必看島嶼就是割喉群島，同樣因作為電影《割喉島》取景地而出名。想近距離看割喉群島的奇岩異石地貌，在臨近海域停靠多個大型船艇，可從船艇換搭獨木舟，由專門船家划船帶旅客近看島嶼地質景觀。

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國割喉島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想看島中侵蝕的大岩洞，必須躺平在獨木舟上才能過。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國割喉島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國割喉島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼割喉群島中有如房間般的岩洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國攀牙灣國家公園，泰國割喉島。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最特別的景觀，是旅客必須躺平在獨木舟上穿過低矮岩壁，才能進入的岩洞，這處被島中包圍的侵蝕大岩洞，狀似房子內的房間，在泰語中又有「房間島」的意思，由於泰語發音近似中文的「ㄏㄡˊ」，而被取名為割喉島。獨木舟遊覽一圈約20分鐘，記得返程時需給船家50泰銖小費。

▲▼泰國攀牙灣海上回教村，泰國海上回教村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲攀牙灣中已有數百年歷史的海上回教村，甚至能看到金頂清真寺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國攀牙灣海上回教村，泰國海上回教村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼現在海上回教村部分區域開闢為餐廳、商店提供餐飲服務。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國攀牙灣海上回教村，泰國海上回教村。（圖／記者蔡玟君攝）

若想想在攀牙灣用餐，這裡有處有200年歷史的「海上回教村」，幾百年由馬來人、黎族人居住，因此從海上望去，甚至能看到金頂清真寺。回教村提供餐飲服務，並販售各種紀念品，旅客也可以實際參觀在地海上人家實際居住樣貌。

隨著台灣虎航開闢「台北－普吉島」直飛航線，提供每周三個來往航班，旅遊業者也推出團體行程。燦星旅遊就推出普吉島團體行程，不但會前往夢幻嘉年華，還能搭船跳島前往007島、PP島、珊瑚島等島嶼，走在細白沙灘上看Tiffany藍海水，或玩水上活動，也可近距離探索各種地形，5天行程最低1萬3999元起，趁著現在到泰國旅遊免簽證，趕快衝一波。

關鍵字： 泰國旅遊 普吉島 普吉島旅遊 攀牙灣 007島 割喉島 亞洲旅遊 國外特色系列

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