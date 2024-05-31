芭達雅市中心找美食！開箱「這3家」餐廳享受高空海景＆浪漫夕陽

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者邵筱鈞

泰國芭達雅美食推薦！到芭達雅旅遊必訪A－ONE Hotel集團品牌餐廳，這次品嘗了Pippa Restaurant、Fat Coco Seafood、Dragon Belly Chinese Food，3家美食餐廳，每一家都非常有特色，是網紅必訪打卡聖地。其中我最愛Pippa Restaurant高空海景餐廳，絕美環境讓人驚豔，品嘗美食欣賞海景夕陽超Chill。

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A－ONE Hotel芭達雅

泰國知名的A－ONE Hotel集團位於芭達雅市中心，交通非常便利。集團旗下有多家飯店渡假村及美食餐廳，都位在熱鬧的Beach Rd海灘路附近，通通走路就可以到達。到芭達雅很推薦入住A－ONE Hotel順便吃旗下美食餐廳超完美。這一篇就來分享這次攻略的其中3家餐廳，每一家都很有特色，要找芭達雅必吃美食可以把這幾家收入口袋名單。

▲交通方式：直接使用Bolt App叫車，或是搭乘計程車、摩托計程車前往。也可以請飯店幫忙叫車。

▲Pippa Restaurant就位在Mytt Hotel的19樓，從飯店大門口進入直接搭電梯即可抵達。

Pippa Restaurant絕美用餐空間

用餐區分兩層樓，一樓有大片落地窗採光良好，加上天花板垂吊的綠色植栽，整個寬敞舒適，一進來就讓人放鬆，有度假的感覺，好喜歡。Pippa Restaurant採樓中樓的設計，通往二樓的樓梯也是美到不行，尤其是傍晚時分，黃昏夕陽就在身後，絕美的視角超好拍，難怪很多網友大讚PIPPA是網美必訪聖地。

▲戶外也有長型座位區，在這裡可以俯瞰整個海灘風景，傍晚時分很多客人喜歡在這一區用餐，一邊欣賞夕陽一邊享受美食。

▲環境非常有質感，二樓座位多為沙發區，加上抱枕靠墊坐起來好舒適。

▲二樓外面還有戶外用餐區，傍晚時分來用餐，就可以欣賞到浪漫的夕陽，是很多情侶約會必選餐廳。

▲大面窗景加上綠色植栽，還有親切服務，在這裡用餐很愉快，還有隻彩色金鋼鸚鵡，彷彿置身叢林中，現場live band，晚上來這裡喝杯小酒氣氛超棒。

▲頂樓House of Sunrise，裝潢復古有點像古巴酒館，整個讓人好放鬆。

▲這一區也有戶外座位，從這個角度白天看海；晚上可以欣賞高樓夜景。

芭達雅Pippa Restaurant



地址：19th FLOOR, MYTT HOTEL 10 MOO 9 PATTAYA BEACH ROAD SOI 3,PATTAYA CITY, CHONBURI, THAILAND 20150

電話：（＋66） 38－259－510、（＋66）92－385－5152

營業時間：12：00－00：00

交通方式：直接使用Bolt App叫車，或是搭乘計程車、摩托計程車前往。也可以請飯店幫忙叫車。

Pippa Restaurant推薦美食

PIPPA的美食很多，我們點了SURF＆TURF、6 OYSTER、PIPPA SASHIMI、SALMON ROLL、PIPPA BURRATA SALAD、TRUFFLE SPAGHETTI、PIPPA CHOCOLATE PANNA COTTA、WHITE PANTHER、PINKLY LYCHEE、TROPICAL SOUR。不只海鮮類讓人驚豔，連義大利麵、Buurrata Cheese沙拉都很厲害，再加上無敵海景及夕陽，幸福感滿點！

SURF＆TURF

烤肋眼牛排及烤河蝦都很有水準，尤其是河蝦超大隻簡直媲美台灣的波士頓龍蝦，蝦肉結實彈牙味道香甜海味一級棒，烤牛排吃起來軟嫩多汁，味道香甜好好吃，這一道大家都超愛，推薦必點。

PIPPA SASHIMI

生魚片盛合內容超多，不僅擺盤漂亮，美味度更是沒話說，愛吃海鮮的朋友一定會愛上。

6 OYSTER

生蠔是PIPPA的人氣招牌，現點現撈的生蠔肉質飽滿又鮮甜，擠點檸檬汁就是人間美味。

PIPPA BURRATA SALAD

用刀子劃開渾圓的Buurrata Cheese，與番茄攪拌後再送入口中，濃郁的乳酪香氣與酸甜水果交融一起超好吃，這道沙拉讓我們好驚艷，大推。

TRUFFLE SPAGHETTI

松露義大利麵Q彈麵條巴附滿滿的松露奶油醬，上頭還有現刨的松露片，味道好香好濃。

SALMON ROLL

這道加州捲以鮭魚為主，加上奶油乳酪及小黃瓜，味道甘甜吃起來很有層次感，清爽又有飽足感。

WHITE PANTHER

這杯調酒上頭加了3D列印的白色虎頭，漂亮又吸睛!友人說喝起來的酒香頗厚重，屬於甜味較重的口感。搭配生蠔一起享用非常對味，吃美食當然要加美酒，人生就是要這般享受。

PINKLY LYCHEE、TROPICAL SOUR

這兩杯也是很漂亮，一杯果汁氣泡飲、一杯調酒，同時滿足喝酒與不喝酒的人。

PIPPA CHOCOLATE PANNA COTTA

巧克力奶凍淋上特製醬料，再搭配多種水果整個好繽紛，我喜歡這個巧克力奶凍滑嫩又綿密的口感，而且不會甜膩更加分。

芭達雅Fat Coco Seafood 用餐環境

位在芭達雅海灘路海景第一排的Fat Coco Seafood有著絕佳視野，一邊吃美食，一邊欣賞海景超棒，繽紛裝潢充滿度假氣氛，整個超Chill讓人放鬆，每個角落都超美超好拍。Fat Coco Seafood旁還有一處A－ONE Hotel旗下飯店自家泳池也是必拍必玩，如果覺得海灘不方便，可以就近帶小孩在這裡玩水。

芭達雅Fat Coco Seafood 餐點

點了焗烤大蝦、魷魚佐檸檬蒸蛋、咖哩炒蟹肉、及飲料，這家海鮮真的很讚超好吃，Fat Coco Seafood美食不少，吃飽吃巧通通有，不論正餐或是下午茶、點心，在這裡都能滿足。

▲當天用餐時還遇到粉紫色的天空，美食加上美景超讚的。

芭達雅Dragon Belly 用餐環境

這間Dragon Belly就在MYTT HOTEL隔壁，一進門就看到頭上一條金龍盤旋，走上二樓往下看，還有年年賺大錢的字樣，整體裝潢有著濃濃的中國風。

芭達雅Dragon Belly 餐點

香港烤乳豬、燒鵝、叉燒都是他們的人氣招牌，尤其是香港烤乳豬幾乎每桌必點，一整隻烤乳豬需要提前1個小時預定才吃的到。這次點了招牌烤乳豬及牛肉火鍋、還有一些招牌菜色，滿滿一桌充滿喜氣，很有圍爐的氣氛，在芭達雅不想天天吃泰式料理，想換吃中式料理，到Dragon Belly也不錯。

芭達雅Dragon Belly 烤乳豬

整隻烤乳豬上桌時就先幫客人切成一塊塊，搭配隨餐附的蔥、辣椒、醬料等配餐，一起包在刈包裡頭，烤乳豬皮脆肉嫩越吃越涮嘴，單吃不沾醬就很好吃。

▲大塊牛腩魯的很通透，口感軟嫩味道香甜，加上濃郁的湯頭，一整鍋大受好評，推薦必點。

芭達雅Dragon Belly



地址：115 11 Beach Rd, หนองปรือ Bang Lamung District, Pattaya, Thailand, Chon Buri

電話：（＋66） 38－259－599

營業時間：11：00－22：00

結論

A－ONE Hotel品牌餐廳很多，這次我們收集了其中3家都很有特色，裝潢都很美餐點也好吃，用餐氣氛非常棒！大家到泰國芭達雅旅遊，要找芭達雅美食餐廳推薦這幾家，美食加美景絕對吃得很開心。

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG



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