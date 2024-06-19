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日月潭「漢來日月行館」第3季開幕！獨享270度環湖視角、泡美人湯

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。圖為3D模擬。（圖／漢來飯店事業群提供）

記者彭懷玉／綜合報導

日月潭又多一間高檔度假飯店！「漢來日月行館」將在今年第3季開幕，坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，不用踏出房門，就可一覽日月雙潭環繞270度美景、獨享美人湯的滋潤，今（19日）業者首度釋出空間模擬圖，飯店控準備存錢度假去。

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

▲SPA休憩沙發區。圖為3D模擬。（圖／漢來飯店事業群提供）

繼漢來大飯店去年首度進駐台北南港後，漢來飯店事業群再度擴張版圖，旗下首間度假飯店「漢來日月行館」預計於2024年第3季開幕，平均一泊二食房價暫定是2.5萬元，比涵碧樓飯店、雲品溫泉飯店還要昂貴，將成日月潭風景區最奢華的度假飯店。

由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀，將「原 蔣公行館」的原址斥資逾11億元改裝興建，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計，重新打造大門，呈現優雅的入口動線，在飯店空間中融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓旅客如同置身日月山水間，重新定義頂級奢華的度假體驗。

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

▲全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素。圖為3D模擬。（圖／漢來飯店事業群提供）

全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，房型自15坪至108坪都有、全數採用包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

此外，每間客房全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

▲多功能包廂。圖為3D模擬。（圖／漢來飯店事業群提供）

餐飲部份，漢來日月行館設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，提供海鮮食材與環球美食外，也採用當地豐饒物產入菜，並有桌邊料理、餐酒搭配服務，位於11F的SKY Lounge，則為入住旅客提供多元餐飲選擇，結合Live House音樂演出。而宴會空間規劃可容納22桌中式桌宴的無柱宴會廳，與獨一無二的湖畔證婚露台，適合辦企業晚宴、品牌活動、展演論壇、婚禮宴會。

▲▼標準雙人房,外觀,饗沐全日餐廳（比較亮的）,邵 中餐廳。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

▲▼日月潭力麗溫德姆溫泉酒店外觀和標準雙人房。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

▲▼標準雙人房,外觀,饗沐全日餐廳（比較亮的）,邵 中餐廳。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

另外，「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」於去年8月底試營運，昨（18日）正式開幕。全館共有203間溫泉客房，每房皆有專屬冷熱雙泉美人湯池，以及各具獨特景致的湖光山色；館內休閒設施包含游泳池、水療SPA池、運動吧及提供高端智能健身器材及專業的健身設備的健身房。
 

關鍵字： 南投旅遊 漢來日月行館 渡假飯店 溫泉飯店 新飯店

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