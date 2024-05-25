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開箱「藍色城堡x法式甜點」南投新景點！未來還會開放住宿＋晚餐

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者邵筱鈞

南投最新景點「藍色城堡x茱諾法式甜點」埔里夢幻的藍色城堡終於對外開放，充滿異國風情的童話城堡，未開幕就爆紅，地點就在埔里遊客中心的旁邊，吸睛又亮眼。能吃早午餐喝下午茶，精緻如藝術品般的蛋糕美味可口絕對值得一嚐，玩南投埔里別忘了順遊來踩點拍照下午茶。

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藍色城堡X茱諾法式甜點｜交通方式＆停車資訊
南投超人氣打卡地標－埔里藍色城堡終於開幕，每次玩埔里，都一定會經過這座異國風的藍色城堡，城堡建築色彩繽紛，彷彿走進童話繪本裡，來過很多次，但每次都只能當個拍照打卡地標，但現在已經對外開放可以入園參觀下午茶。最新名稱是藍色城堡X茱諾法式甜點，這是一座藍色城堡莊園，有下午茶，甜點咖啡，以及住宿餐點的服務。開車導航地標即達，也能導航埔里遊客中心，莊園備有免費停車場，開車停車都方便。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

藍色城堡X茱諾法式甜點｜城堡建築
埔里藍色城堡莊園已經是玩埔里的必訪亮點，喜歡拍照的朋友，除了在城堡大門取景外，旁邊的落羽松步道，也是美拍構圖的好地方，可以拍到落羽松搭配藍色城堡的唯美風光。埔里藍色城堡的建築設計很有特色，仔細欣賞，不僅色調的選擇充滿異域感，重點是，還給人一種繪本顛倒屋的特殊感受，城堡外佈置了許多的花卉盆栽也很有美感，像是從童話書本裡走出來的城堡。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲城牆設計也很美，欣賞藍色柵欄和一整排花，想像自己散步在城堡花園裡。

藍色城堡X茱諾法式甜點｜落羽松
藍色城堡莊園X茱諾法式甜點周圍種有許多落羽松，在城堡外的小花園，也能欣賞松林美景，想必秋冬時節，落羽松轉色的季節一定更迷人。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

藍色城堡X茱諾法式甜點｜營業時間
每次路過埔里藍色城堡都會想要拍照，沒想到已經開幕了，還是讓人拍不停，營業時間10：00至18：00。目前僅開放甜點、飲料及簡餐的服務，預計到7月份，就會開放住宿和晚餐的項目，有興趣的朋友，也可以先期待一下，想像玩埔里，可以直接住在城堡也很特別。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

藍色城堡X茱諾法式甜點｜城堡環境
藍色城堡莊園X茱諾法式甜點室內寬敞明亮，延續城堡建築華麗的佈景，有質感的木椅長桌，水晶吊燈、舒服的沙發、柔美的窗戶，還有別緻的燭台，整個用餐空間優雅奢華，真的讓人有走進貴族皇宮的感覺。室內坐位數非常多，來訪可以自由選擇喜歡的坐位，有沙發區、長桌區、窗邊坐位區等坐位都可以滿足不同旅人的需求，情侶約會、親子同遊，或是閨蜜美拍都適合，沙發好美好軟，坐在這裡也很好拍照。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲莊園一開幕，來訪的人潮就不少，空間真的很寬敞，二樓坐位多也很寬闊，若怕沒有位置，建議假日可以先預約。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

藍色城堡X茱諾法式甜點｜甜點＆早午餐
藍色城堡莊園提供咖啡飲料、甜點和麵包，玻璃櫃里的蛋糕看起來都好好吃，精緻的像是藝術品，有多種口味選擇，價格落在新台幣190元至220元之間。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲除了精緻蛋糕外，也有早午餐拼盤能選擇，以及當日現烤的烘焙麵包，看起來也不錯吃。

阿薩姆水果茶、提拉米酥
當天點了一杯水果茶和一塊提拉米酥，水果茶好好喝，茶香濃郁，甜味十足，提拉米酥蛋糕設計唯美，味道可口，底層派皮很酥很香，但外層有點硬，內餡多層次的口感還是很不錯。午後來藍色城堡莊園，點飲料和蛋糕，悠閒的享受下午茶時光，真的格外愜意。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

藍色城堡X茱諾法式甜點｜遊玩心得
南投埔里最新開放的藍色城堡真的很美很好拍，走過路過千萬不要錯過啦，現在不僅能拍照，也能進入城堡用餐喝咖啡下午茶，絕對享受，免門票的法式莊園城堡，來這當貴婦也很放鬆。

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

▲▼藍色城堡X茱諾法式甜點　埔里最美中繼站　走進童話故事場景、在城堡裡當貴婦喝下午茶。（圖／部落客周花花提供）

藍色城堡 X 茱諾法式甜點

地址：南投縣埔里鎮中山路四段185號
營業時間：10：00－18：00
服務電話：04－9291－6890

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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