白天賣麵夜晚搖身古典酒吧！高雄買醉暢聊秘境　叻沙湯頭濃郁不膩口

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

双黃hhbar＆cuisine除了因為老闆跟女朋友都姓黃所以取名叫双黃之外，很特別的是不同營業時段是完全不同的店家，白天一樓是賣南洋麵食的「下麵」，晚上走上二樓則搖身一變變成懷舊古典的酒吧「上酒」，名符其實的唱雙簧，真的很特別！

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双黃hhbar＆cuisine在哪裡

双黃hhbar＆cuisine位於苓雅區中興街與仁智街路口三角處，離新崛江商圈不遠，去年底才翻修整理，今年試營運並在4月1號開幕。

復古風建築成打卡景點

翻修完之後是乾淨整潔的復古風，看起來很有年代感的招牌跟裝潢非常搶眼，古典招牌配上花窗玻璃及綠色植物，是店家特別布置的打卡熱門點。

木質釘製大門飄散出南洋氛圍

推門走入室內就像走進時光隧道，牆面維持老宅原始風貌，具質感的木椅配上復古大理石餐桌，呈現一種穿梭古今、新舊交替相互融合的味道。

▲窗戶邊設置處有設置吧台型用餐座位區，一個人來用餐也不尷尬。

菜色與店名相呼應

餐點的部分有新加坡叻沙麵、泰式酸辣麵海鮮麵等麵食，也有打拋豬肉飯跟咖哩牛南飯等飯類跟一些涼拌小菜跟炸物，簡單不會讓你有選擇障礙。這次點了叻沙麵、打拋豬飯、還有招牌濃泰奶跟椰子水。打拋豬飯給了兩顆漂亮的半熟蛋，有跟店名双黃呼應的味道，很阿莎力也很有趣！

打拋豬的肉給得很豪邁

而且炒的很下飯鹹度剛好，戳破蛋黃拌入Q彈軟嫩的豬絞肉，蛋香與辣炒的豬肉結合得恰到好處，開胃又美味。

叻沙麵也是店內代表作

叻沙麵是新加坡與馬來西亞最具代表美食，採用自製辣蝦醬配上叻沙醬、椰奶、等等調製而成湯頭，濃郁湯頭中帶有椰奶香氣，融入清香檸檬的微辣風味，奶香濃郁爽口非常好喝，油炸意麵份量十足，吸飽湯頭很軟Q不軟爛好吃，配料也很豐富，還有兩隻鮮甜的蝦子。

復古裝潢超吸睛

這次沒有到「上酒」小酌，不過復古的裝潢配上偏暗的燈光色調，讓整個氣氛看起來很棒，改天有機會再來小酌聚會囉！

双黃hhbar＆cuisine

地址：高雄市苓雅區中興街172號

電話：07－338－6988

營業時間：1F下麵 11：30－20：00（19：15最後點餐）、2F上酒 20：00－03：00（02：00最後收客）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



算命的說我很愛吃

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