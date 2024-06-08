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想吃「飛驒和牛」免飛日本！開箱台南低調老宅裡隱藏的高級燒肉店

算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃 算命的說我很愛吃

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

提供以日本和牛為主軸的菜單，最大的賣點就是經過認證的日本飛驒和牛，飛驒牛油花分佈細緻，經炭火炙烤後肉香味美，而且服務人員親切又友善，代烤功力更是無可挑剔。因此㕩（ㄆㄤˋ）肉舖不只擁有超高評價及人氣，訂位更是要看運氣，位在台南民族路的小巷內，在赤嵌樓附近，如果開車的話附近有特約的停車場可以停。

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▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

㕩肉舖建築外觀
本體為清朝古宅，保留了其大部分的駁紅磚瓦，並結合工業風裝潢，在號稱古蹟之都跟美食之都的台南，把兩者結合成為了非常有特色的燒肉店，門外就可以看到一個大大的標示著飛驒牛的牌子，讓人等不及要一試飛驒牛的美味滋味。

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲用餐位置有區分4人座位跟吧台，單人或2人的話會以吧台區為主，餐點以單點為主，如果自己來吃的話也提供個人套餐式餐點。

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

飛驒牛
油花真的很細緻漂亮不會因為油脂太多覺得油膩，也不會因為油脂太少覺得太乾太柴，搭配服務人員的專業代烤，吃起來口感細緻而圓滑，感覺跟要在嘴裡融化一樣。

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲代烤的服務人員會詳細的解說跟詢問喜歡的口感口味，除了烤得漂亮專業之外，也會建議要搭配什麼調料一起吃。

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲月見和牛燒在許多燒肉店都可以看到，但是這肉的品質真的太棒了，薄切的和牛經過專業燒烤，熟度恰到好處。

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲飽含牛脂香味的和牛配上蛋液後更添風味，入口即化。

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲▼隱藏在老宅裡的高級燒肉店!想吃飛驒和牛不用飛日本!!!。（圖／部落客算命說提供）

▲餐後的憨及燒口感細緻綿密，吃起來不會很膩，再配上巴斯克蛋糕跟冰淇淋結束這美味的一場十分滿足。

食後感想
 喜歡吃燒肉和高級和牛的朋友，如果口袋夠深運氣又夠好訂的到位的話非常推薦來用餐，不過太常來吃胃口可能會被養大，之後可能會對一般牛肉不屑一顧就是了。

㕩肉舖Pankoko X 燒肉專門店

地址：台南市中西區民族路二段317巷36號
電話：06－225－3636
營業時間：平日17：00－23：30，六日11：30－15：30、17：00－23：30

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
現有經營：粉絲團部落格Instagram

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