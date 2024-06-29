高雄苓雅區美食！超過60年的白糖粿老攤車　15元外酥內軟Q太涮嘴

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃亭詠

老牌白糖粿位在苓雅市場、自強夜市內，位置剛好在路口處，遠遠的就能看到誇張的排隊人潮，看前面很多人都是5個、10個或更多個在買的，但桃桃建議每個人買剛好夠吃的1到2個最適合，因為現炸起鍋的白糖粿，一定要現吃才美味，多買回去冷掉絕對不行，再加熱也是大走味。

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交通方式停車資訊

老牌白糖粿位於高雄市苓雅區的自強三路與苓雅二路的全家便利商店前，對面是有名的南豐滷肉飯，就在苓雅市場、自強夜市內，看到長長的排隊人潮就是了。

白糖粿是什麼？

白糖粿就是糯米團拿去油炸後，外面再裹上一層白糖、花生粉或是芝麻粉，看起來做法很簡單，但好吃的秘訣其實是炸的功夫跟油溫的掌控，油溫沒有控制好，炸出的白糖粿吃起來會非常的油膩，就像是吸滿油的糯米團。

當天排隊情況

桃桃來訪當天也默默排了15分鐘左右，才拿到熱騰騰的白糖粿，大家都5、10個起跳買的，所以等待的時間就會比較久一些，「老牌白糖粿」標榜每日更換新油，讓大家可以吃的更安心。

高雄老牌白糖粿|菜單MENU





▲菜單如下，除了招牌白糖粿之外還有紫米炸跟蘿蔔糕，白糖粿有兩種口味，花生跟芝麻。

餐點推薦





▲點了白糖粿花生口味15元、白糖粿芝麻口味15元，一個白糖粿很大一塊，當下午茶點心剛剛好。

白糖粿外皮炸得酥酥脆脆的

吃起來跟麻糬口感很像，軟Q軟Q的口感，白糖粿外表裹的白糖稍微有一點多，吃起來甜度滿高的，但還在可以接受範圍，除了稍微甜了點，整體來說很好吃，剛炸出來的白糖粿吃起來一點也不油膩，冷掉後會稍微油膩些，建議早點吃掉會比較美味。

▲花生口味吃起來滿滿的花生香氣，甜度稍微高了點，但熱熱吃真的很好吃。

白糖粿看似很簡單的小點心，但火侯的控制真的很重要，炸的技術也很重要，火侯拿捏不好，吃起來會很油膩，老牌白糖粿吃起來一點也不會油膩，外皮炸得酥酥脆脆的，吃起來軟Q軟Q的，真的很好吃。

老牌白糖粿

地址：高雄市苓雅區自強三路與苓雅二路。（全家便利商店前）

電話：（09）3057－5111

營業時間：14：30－20：20

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