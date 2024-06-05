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開了20多年的三重排隊餐車！「紅豆湯版」爆漿餡餅、濃密又多汁

算命的說我很愛吃

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我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者黃亭詠

吳記北平餡餅專賣店。顧名思義就是賣餡餅跟韭菜盒子，雖然聽起來很平凡，而且還是路邊的餐車，但它可是開了20多年的排隊美食，是常常預訂單接滿的人氣小吃。

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▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

吳記北平餡餅專賣店
現在攤車是停在三重興德路上，在中興北街和光復路中間路段，賣的品項有牛肉餡餅、豬肉餡餅、韭菜盒子、高麗菜餅、蘿蔔絲餅、紅豆煎餅，價格約40－50元，也可以選擇多15元加蛋相當平價。

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲可以電話預訂，有時候看起來好像沒有很多人現場卻要等個半小時一小時，想吃又不想排隊等請加入打電話預訂的行列。

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲美味的秘訣就在現包現炸，現場可以看到從餡餅跟韭菜盒從包餡成型，然後半油炸著由白變金黃的轉變，越看越等口水越止不住。

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲看看這個飽滿到要爆出來的餡料，紅豆顆粒濃密又多汁就像把紅豆湯包在餡餅裡，吃起來鬆軟綿密又不會太甜，外皮則是薄脆帶有麵香，搭配著一起吃真是太享受。

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲▼三重美食吳記北平餡餅專賣店，料好實在的爆漿餡餅，沒打電話預訂絕對排爆的銅板美食。（圖／算命的提供）

▲豬肉跟牛肉的餡餅也是包滿了肉跟蔥花，貨真價實的皮薄餡多，肉汁多到咬下去就會噴出來的程度，吃起來酥脆又不乾，不管豬肉還是牛肉都好吃。

吳記北平餡餅專賣店

地址:新北市三重區興德路129號對面號
營業時間：15；00－19：00（六日休息）
電話：（09）3614－0252

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
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