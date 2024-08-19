台中超夯免門票親子玩水景點！旁邊就有遊客中心、餐廳超方便

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

台中最夯玩水景點「大安濱海樂園」，佔地17公頃的大安海水浴場，可以免費玩水，提供乾淨且舒適的海景大泳池，設施也很完善，旁邊有遊客中心、餐廳，以及向海那漾露營區。來這玩水好放鬆，還能看海景，漫步沙灘，這個夏季，帶小朋友來玩水放電就對啦！

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交通方式＆停車資訊

夏天就是要玩水，我們安排到大安濱海樂園，大安濱海樂園就在大安海水浴場旁，也是現在台中最夯最熱門的玩水勝境，開車導航地標即達，有免費停車場，停車場還有大風車，有夠壯觀的啦！而且園區裡，還有現下熱門的向海那漾露營區唷。

環境設施

大安濱海樂園免費入園，免費停車，還免費玩水。入口還有公共廁所，藍白色的建築好有美感，搭配藍天白雲，沒想到連洗手間也設計的這麼美。大安濱海樂園不僅有乾淨舒服的洗手間，還有規劃淋浴間盥洗室，以及無障礙步道，對於需要推推車的親子旅人，也很加分呢！

泳池玩水開放時間

開放期間：6月－8月份。開放時間：上午8點－下午17點（每周二公休）。開放對象：一般民眾都可以玩。大安濱海樂園注意事項：請穿著泳衣、泳帽再行下水唷！

免費大泳池

大安濱海樂園的免費大泳池超級漂亮，滿分入園時，還以為來到哪個飯店的泳池耶，泳池環境乾淨，水很冰涼，夏天泡在水裡好舒服，難怪才一大早，就好多人來玩水。

背景還有城堡建築，加上藍天白雲超夢幻

喜歡拍照的朋友，站在泳池邊取景也好好看，會有一種置身在國外的錯覺。泳池旁邊還有可以遮陽的坐位區，很多大小朋友都帶著泳圈、玩水玩具來放電，要是沒帶也沒關係，旁邊的遊客中心都能買到。

大安濱海遊客中心

再往裡面走，這棟就是大安濱海樂園的遊客中心，這裡提供旅遊資訊的服務，結合賣場的複合式經營。遊客中心賣的東西也很豐富，有大人小孩的泳衣、泳帽和泳鏡，還有游泳圈，以及玩水的相關工具。冰廂裡也有各種飲料、果汁和啤酒，大安濱海樂園的商品項目也很齊全。

景觀餐廳

要是肚子餓也不用擔心，大安濱海樂園還有餐廳，提供牛肉麵、咖哩雞肉飯、炸物、鬆餅和飲料等。大安濱海樂園遊客中心旁是DIY教室，不定期會舉辦活動，也有導覽解說，有興趣的朋友也能報名了解。

海景沙灘區

大安濱海遊客中心外就是大安海水浴場，海堤上是整片的立體彩繪，鮮豔繽紛，滿分覺得童趣好拍照，當天也有來取景。大安海水浴場也有規劃無障礙步道，走上看海平台，可以眺望無敵海景。這裡是細沙沙灘，海水冰涼消暑，沒有去大游泳池玩水，也能來沙灘跳水，聽說這裡生態豐富，可以觀察海洋生物。

大安海水浴場也是不錯的玩沙基地，當天好多親子旅人，也在這裡堆城堡，雖說海景海灘很美，但天氣真的也很熱，夏天來玩沙玩水的朋友，一定要作好防曬唷！

▲大安濱海樂園旁還有一整排可愛的長椅，玩累了也能坐在長椅或是觀景台吹風。

▲大安濱海樂園周邊也很熱鬧，感覺不定期也會舉辦活動，有興趣的朋友，也可以來參加。

▲在大安濱海樂園裡有一間豪華露營區「向海那漾」，聽說環境不錯，還有住客專屬的小泳池。

大安濱海樂園／大安海水浴場

地址：台中市大安區福住裡北汕路86巷1號

營業時間：玩水開放時間 6月－8月 08：00－17：00（周二公休）

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