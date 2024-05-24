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限時搶訂！「每人1250元」暢玩水陸雙樂園　再送飯店住1晚

▲▼麗寶賽車旅店、麗寶福容大飯店、探索世界。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲麗寶樂園渡假區推出「玩樂園送飯店2大2小4999元」限量優惠。（圖／麗寶樂園渡假區提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

夏日是出門玩的好時機，就有樂園自即日起限時限量開賣超殺優惠，4人暢玩水陸雙樂園雙日套票下殺4999元，再加碼送飯店住宿1晚，在樂園玩累了直接回飯店休息，這樣每人只要1250元，超級划算，現在就安排假期衝樂園大玩特玩了。

麗寶樂園渡假區推出「玩樂園送飯店2大2小4999元」限量優惠，2大2小定義為成人（150CM以上）2位＋小孩（115CM～150CM）2位，即日起至5月27日開放預訂，套裝包含水陸雙樂園雙日4人套票1張（原價10400元），能暢玩探索世界與馬拉灣，再加碼送麗寶賽車主題旅店傳奇客房2大2小住宿1晚（定價9500元，不含早餐），也就是說，樂園搭配住宿套裝原本總價要19900元，現在只要4999元，等於下殺2.5折。

▲▼馬拉灣。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲馬拉灣自即日起至10月13日盛大開園，園區裡共有11項超好玩水上設施，全年齡都能暢玩。

▲▼麗寶賽車主題旅店傳奇客房。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲「玩樂園送飯店」優惠可入住麗寶賽車主題旅店傳奇客房，若需加購早餐可享4人1000元優惠價。

以上「玩樂園送飯店」優惠使用期限至10月13日止，提醒水陸雙樂園雙日門票及住宿不可拆開使用，若住宿需加購早餐可享4人1000元優惠價；至於假日加價，非暑假周六每房加價2000元、連續假期每房加價3000元，暑假周一至周四每房加價1000元、周五與周日每房加價2000元、周六每房加價3000元。

六福村即日起至6月23日則是推出「動物派對一起來狂歡」優惠活動，只要穿著動物花紋（豹紋、斑馬紋等）或迷彩衣服，即可享優惠票價699元（原價1199元），相當於5.8折，現在就趕快翻翻衣櫃找衣服了。

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲只要穿動物花紋或迷彩衣服來六福村玩，即可享優惠票價699元。（圖／六福村提供，下同）

六福村也為喜愛動物的民眾規劃豐富的活動，例如能搭乘蒸汽火車一覽非洲草食動物悠閒生活，還有可以觀賞氣勢十足猛獸們的猛獸巴士；假日上午11：00在非洲部落「草原聚場」舉辦動物見面會，可以看到紅鶴優雅走台步、灰鸚鵡學貓叫以及侏儒山羊俏皮奔跑，下午還有2場導覽，分別是15：00的黑熊導覽，與15：30的狐獴家族導覽，千萬別錯過保育員的解說時間。另外，每日下午14：00還有「星際狂想曲」大遊行（周二停演）。

▲▼六福村推出狐獴家族導覽。（圖／六福村提供）

▲假日下午還有2場導覽，分別是15：00黑熊導覽、15：30狐獴家族導覽。

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