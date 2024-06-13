台中森林裡的莊園「私房雨露」住一晚！綠意裡尋覓一抹日式禪靜

▲台中谷關私房雨露雲霧繚繞時充滿詩意。（圖／翻攝自私房雨露粉絲專頁）

大生活中心／綜合報導

找尋一家民宿，不需趕路，靜享山居歲月，似乎變成現代人休閒哲學。位在台中谷關的「私房雨露」是座矗立森林裡的餐廳民宿，從清晨到黑夜都有不同意境，尤其是雲霧繚繞時更充滿詩意。

▲▼私房雨露坐落松鶴部落海拔700公尺處，距離谷關溫泉約10分鐘車程。（圖／翻攝自私房雨露粉絲專頁）

「私房雨露」坐落在松鶴部落海拔700公尺處，距離谷關溫泉約10分鐘車程，曾在2013年被選為台灣十大民宿之一。老闆江姓夫婦雖稱之為森林裡的院子，實際上6,000多坪的園區，卻遠遠超過「院子」的含意，更貼切的說，應該為莊園等級。

▲私房雨露傍晚點燈後更顯氣氛。（圖／私房雨露提供）

「私房雨露」有10棟日式獨立木質綠建築，分別為雙人、四人房和家庭房，每棟格局不太一樣，卻各自擁有小露台、小花園，大概30坪至60坪的獨立空間可自由運用。

▲▼私房雨露每棟格局不太一樣，卻各自擁有小露台、小花園。（圖／私房雨露提供）

▲▼每個房間都有足夠的空間可以好好的享受大自然。（圖／私房雨露提供）

「私房雨露」陳小姐表示，麵包和蛋糕都是自己手工製作，也有自家栽種的山林野菜，住客可品嚐一份在地食材製作的健康早餐、下午茶。

▲在玻璃屋交誼廳內與家人好友談心，感受蟬鳴鳥叫伴隨的大自然氣息。（圖／私房雨露提供）

在私房雨露的山居旅行不會無聊，白天能漫遊後山松鶴部落，大口呼吸山中新鮮空氣；逛累了，下午來份午茶解解饞；晚上能觀星、泡藥草浴，在玻璃屋交誼廳內與家人好友談心，感受蟬鳴鳥叫伴隨的大自然氣息，重新為身心靈注入滿滿能量！

▲▼在玻璃屋交誼廳內與家人好友談心，感受蟬鳴鳥叫伴隨的大自然氣息。（圖／私房雨露提供）

私房雨露現正推出ETtoday獨家專屬會員優惠，只要出示ETtoday新聞雲APP的好禮兌換券，平日入住雙人房一泊二食方案，除了享有7折優惠外，還再多贈送入住當天的迎賓點心，換算下來到仙境渡假每人只要2700元！

私房雨露莊園

地址：台中縣和平鄉東關路一段松鶴三巷92-9號

電話：04-25942179

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