清水一日遊路線整理！文青族打卡百年古蹟　饕客必吃米糕＆擀麵

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

之前還滿常往清水跑的，因為有好吃的清水米糕，而且還可以去清水高美溼地逛一逛，尤其最近台中三井Outlet開幕之後，愈來愈多人往海線跑，這篇分享台中清水一日遊美食景點，當然還有很多漏溝的必吃美食和必玩景點，感覺去了100次也吃不完！

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海灣繪本館

清水一日遊的第一站就是海灣繪本館，這個景點其實是朋友找的，朋友一家從北部下來，所以就直接約在海灣繪本館會合，海灣繪本館是一間老宅改建的空間，除了有閱讀室之外，還會不定期的舉辦主題展，是一個很適合小孩子的空間，不管幾歲只要他對閱讀有興趣，一定就會喜歡這個地方，不過它只有假日有開放，如果是平日的話，也可以改去紫雲巖走一走。

海灣繪本館

地址：台中市清水區中社路54號

電話：（04）2628－1512

營業時間：10：00－17：00（平日公休，周四五可採團體預約）

清水眷村文化區

從海灣繪本館離開之後，我們直接步行到清水眷村文化園區，兩個地方距離很近，可以當成順遊景點，否則不建議專程前來，園區裡面有展出7個清水在地眷村的老照片、特色文物，還會有文創市集、眷村巷口童玩體驗及眷村鐵馬電影院等。





地址：台中市清水區中社路信義巷41號

電話：（04）2627－4568

營業時間：周二至周日10：00－18：00

老士官擀麵

清水不是只有米糕，擀麵也很有名，清水的擀麵店有很多間，大多都是從早上就開賣，到中午過後就賣完的，所以從清水眷村文化園區離開之後就到擀麵店報到。這間老士官擀麵店是在地朋友推薦的，已經傳承到第3代，不但東西很好吃，而且店家也很熱情，重點是生意超好，連平日也要排隊。





地址：台中市清水區鎮南街81之12號

電話：（04）2623－8730

營業時間：8：00－13：30

順道菓子店

吃完老士官擀麵店之後，直接走路到隔壁幾間的順道菓子店，這間甜點店是空姐開的店，從開幕以來就引起關注，店裡除了賣甜點之外還有賣冰品，價格還滿實在的，而且口味也不差，飯後一定要吃甜點的人，可以順道來朝聖一下，只不過假日人比較多一點，可以稍微避開一下尖峰用餐時間，不然就要像我們這樣一群人擠在一張桌子。





地址：台中市清水區鎮南街81-2號

電話：（04）2622－1812

營業時間：11：30－18：30

清水國小日式宿舍群

清水國小日式宿舍群就在順道菓子店的附近而已，也是步行就可以到的距離，吃飽飯後來這裡散散步拍拍照也不錯，清水國小是台灣第一座古蹟校園區，至今已經有120年的歷史，園區的日式宿舍群採和洋折衷的建築工法，而且旁邊還有遊戲區，可以讓小孩放放風、殺殺體力。

地址：台中市清水區光華路 125號

電話：（04）2622－2004

開放時間：6：00－7：00、16：30－21：00（周末全天候）

華得來飲料店

海線最夯的手搖飲料店應屬這間華得來飲料店，尤其每年芒果季一到的時候招牌「芒果綠茶」很容易搶購，不過芒果季只在5月至7月，並不是想喝就可以喝的到的，除了芒果限定之外，「百香綠茶」和「芝麻珍奶」也都滿有特色的，而且店家服務很好，是一間會讓人想要回訪的店。





地址：台中市清水區中山路207號

電話：（04）2623－5552

營業時間：9：00－21：35

高美溼地

清水最夯的旅遊景點應該就是高美溼地了，以前很常來，吹吹海風看看夕陽，隔天好像就又可以努力工作了。不過高美溼地是生態保護區，這裡是不可以釣魚捉螃蟹的！而且遇到假日的話下午2點至晚上8點還有交通管制，有計劃要來的人可能要注意一下。

地址：台中市清水區大甲溪出海口高美濕地

電話：（04）2656－5810

阿財米糕

到了清水怎麼可以不吃米糕，清水最有名的米糕大概就是王塔米糕、阿財米糕和榮米糕，不過因為很多米糕店都只營業到下午，王塔米糕和阿財米糕算是營業時間比較長的，喜歡米糕的人還有阿忠米糕、阿騰米糕、正牌米糕和高家筒仔米糕等，畢竟是米糕之鎮，品牌應該都不會太差。





地址：台中市清水區西寧路105號

營業時間：10：00－19：00（周一公休）

喜利廉

離開清水之前，可以到喜利廉買個伴手禮，喜利廉是50年的老店，在海線各區幾乎都有分店，這店裡杏仁薄餅和芋泥捲都很有人氣，很推喜利廉的芋泥捲，真是紮實綿密又好吃，買來送人或是自已吃都很適合。

地址：台中市清水區中山路333號

電話：（04）2622－4134

營業時間：9：00－22：00



飛天璇

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