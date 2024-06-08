別錯過！東京「最美玫瑰園」2024最新花況　交通資訊＆票價全收錄

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

旅行東京怎麼可以錯過，日本最美的玫瑰園，東京千葉縣京成玫瑰園，每到5－6月就是玫瑰盛開的季節，玫瑰花百花齊放、繽紛耀眼，花園面積佔地30,000平方公尺。數以百計的玫瑰花廣場，帶有濃濃的異國風情，超過1600種品項的玫瑰園，入園彷彿走進凡爾賽玫瑰世界，園區還有戀人必訪的愛之亭，是情侶約會必拍的打卡點。

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2024京成玫瑰園最新愛麗絲花開嘉年華開始

京成玫瑰園裡還有烘焙坊、咖啡館、餐廳、花園植物中心和玫瑰紀念品商店，來訪不僅能欣賞玫瑰花，還能感受被玫瑰花所包圍的享受，京成玫瑰園好美好好拍，入館可能沒有拍個300張相片是出不去的。本篇將分享京成玫瑰園詳細的交通資訊、玫瑰園超好拍照的打卡點，還有人氣必買紀念品，以及好吃的烘焙坊麵包和美食。

京成玫瑰園自由行交通方式

來日本東京自由行，最常使用的交通公具就是搭日本電車來，玩樂京成玫瑰園自由行搭電車也可以輕鬆抵達，由於京成玫瑰園是位於東京千葉縣，距離成田機場很近，建議想來逛京成玫瑰園的朋友，可以安排東京旅行的第一天或是回程的最後一天最適合。

▲京成本線（成田機場－勝田台站下車）

京成玫瑰園的交通

可從成田機場搭京成本線於京成勝田台下車，再轉東葉高速線於八千代綠丘下車，出站後步行約15鐘即達。下圖為滿分幫旅人整理的乘車地圖，從成田機場到京成玫瑰園大約40分鐘，自由行交通並不難。

▲東葉高速線（東葉勝田台－八千代綠丘站下車）

▲如果有持有西瓜卡，或是IPhone有綁定西瓜卡的旅人，出入車站只要刷卡或是刷手機就能通行，就不用再花時間進出轉車買車票。

八千代綠丘車站

車站有行李寄放區

出站的滿分就看到車站裡熱鬧的小市集，才剛吃完早餐，看到美食小點，又覺得有點餓了。準備出站前，發現八千代綠丘車站出口有置物櫃，若是有帶行李或是厚重手提包的朋友們，可以先在車站裡存放行李，因為從八千代綠丘車站步行至京成玫瑰園大約要15分鐘，建議不要拿著行李遊逛玫瑰園會比較輕鬆。

▲於八千代綠丘車站出站後，不用擔心不知道往哪走，八千代綠丘車站只有兩個出口，入口處就有京成玫瑰園清楚的指示標，旅人只要出站跟著指示步行就不會錯。

沿途都有京成玫瑰園的指標

從八千代綠丘車站出發，從大馬路來到森林步道小徑，周圍森林步道還蠻美，雖說路程有點漫長，但邊走邊聊天也不算太無聊，由於步行路程較長，建議自由行來賞玫瑰園的朋友們，穿好走一點的鞋子尤佳。

▲接近京成玫瑰園，滿分看到一整片亮眼的白色花卉，一時忍不住，就先來去取景美拍。天呀！還沒入園，館外就這麼唯美了，已經開始在期待京成玫瑰園裡的美景。

▲來京成玫瑰園當天是豔陽的大晴天，當天廣場上的玫瑰花開得好燦爛，滿分已經迫不及待的想要入園。

京成玫瑰園入園門票依季節而異

售票處在入口的旁邊，以春天玫瑰季節的門票最貴1800日元／人，滿分當天來訪正值京成玫瑰園最漂亮的玫瑰花季，營業時間是9：00 ～18：00，門票上還是玫瑰花園的美圖，玫瑰花季人潮相當踴躍，建議想要賞花的旅人，可以早點來訪。

▲建議大家可以先在KLOOK上購票，台幣只要349元，不僅比較便宜，還能直接出示憑證碼入園。

京成玫瑰園花園地圖

上圖是京成玫瑰園的導覽地圖

京成玫瑰園佔地超大，根本就是座玫瑰迷宮嘛！入園時可以向服務人員索取園區資訊，分別有有日語、中文和英文，導覽有詳細的玫瑰園介紹及店家資訊，玫瑰烘焙坊、玫瑰商店、玫瑰餐廳和玫瑰展售場都在玫瑰花園的外面。

服務人員告知花園裡有提供坐位區，朋友們可以先在烘焙坊買麵包和飲料後入園，在花園裡用餐午茶也是很讚。也因為要先買吃食物，所以就從玫瑰園的烘焙麵包坊開始採購。

京成玫瑰園石窯烘焙坊

▲京成玫瑰園裡的石窯烘焙坊的建築好有異國風，很像故事書裡的洋城，烘焙坊裡真的有窯烤的爐子。

京成玫瑰園的烘焙坊種類相當多樣化

100多種麵包和20種的三明治，每日新鮮現作，有鹹食也有甜食，還有古錐造型的麵包，每個麵包上有簡單的食材介紹，也有店家精選與推薦品項，若不知道怎麼選，也可以參考店家的熱銷前三名的麵包。當天選的日式豬排麵包、巧克力可頌及奶油小豬包都非常好吃。

▲買麵包就有提供免費的咖啡，採用自助式的咖啡機使用，也可以自行加糖加奶，這個服務還不賴，採購完吃食後，就準備往京成玫瑰園方向入館。

京成玫瑰園浪漫花園

▲京成玫瑰園花園入口廣場真的非常漂亮，愛拍照的旅人們可千萬不要錯過，將門票給服務人員驗票後就可以入園，若當天要再進出，可以讓服務人員蓋手章。

▲京成玫瑰園除了提供詳細的簡章資訊外，也有提供推車和輪椅的租借，有需要的朋友，可以洽詢服務台。

迪士尼樂園玫瑰

▲才剛走進園區，滿分就感受到人潮的踴躍！首先迎接我們的迪士尼樂園玫瑰，可愛的米奇老鼠。

京成玫瑰園免費拍照服務

5～6月正是玫瑰花綻放的季節

站在京成玫瑰園，放眼望去，是數不盡的玫瑰花，燦爛又繽紛，滿分入園還沒想好先從哪裡逛起，就看到園區裡的免費拍照服務。背景當然就是一整片的玫瑰花海而且來訪時，剛好正值日本轉換令和元年。

▲京成玫瑰園免費送的合照是小張，如果想要大張的紀念合照，一張是1100日元，上面還印有令和元年的日期，當天也買了一張留存。

京成玫瑰園花園眺望台

▲這一區是京成玫瑰園的瞭望台，站在白色塔樓可以將玫瑰花園盡收眼底，這裡也是許多旅人和攝影師最愛的拍攝取景地。

▲旁邊還有歐風古典藝術看版可以合影，沉醉在誕片玫瑰園中，即便是太陽曬到眼睛都張不開了，倆人還是捨不得離開。

京成玫瑰園距今已經有60年的歷史

遊逛在京成玫瑰園裡，眼前的視線完全離不開玫瑰花，花園裡有1600多的玫瑰花種類，以及一萬朵以上的玫瑰花，難怪是號稱日本東京最美的玫瑰園。滿分當天參觀花園，發現很多玫瑰花都非常有特色，不僅花朵開得燦爛，就連花體也非常巨大，數大之美的美感，走進花園裡合影，真的有被玫瑰花包圍的感覺。

京成玫瑰園花牆拱門

異國風情的玫瑰拱門非常亮眼

京成玫瑰園裡不僅花叢裡好逛好拍，已經數不清自己走過了多個座拱門，拱門上都是滿滿的玫瑰花，通過拱門，覺得自己好像小公主，在玫瑰裡亂竄的玩捉迷藏，而就是這一大片的玫瑰花海!由於玫瑰花的景緻太迷人，就連Kevin也忍不住想要立腳架合影，來到京成玫瑰園，真的是隨便按快門都好美。

京成玫瑰園愛之亭





▲這一區是京成玫瑰園的戀人聖地，超夢幻的玫瑰花宮庭，好像婚禮現場一樣，當天還真的有婚攝廠商來這裡拍婚紗。

▲夢幻到爆炸的花之亭，突然覺得當天穿著白色洋裝真的是穿對了，白色長洋裝搭配玫瑰宮庭真的很搭，而且涼亭每個角落都很好拍。

▲站上京成玫瑰園的戀人聖地裡取景，好希望時間就暫停在這一刻，也期許愛情能一直永續下去不間斷。超人氣的玫瑰花之亭，千萬都不要錯過這個超好拍的玫瑰取景點。

▲戀人聖地旁邊還有規畫旅人休息區，很像是婚禮觀禮區，旅人來訪，也可以在這裡休息賞花，當天還有日本遊客和我聊天，真心覺得日本人都好親切，一說是台灣人，他們立馬歡迎來日本玩。

京成玫瑰園必吃玫瑰花冰淇淋

隱身在京成玫瑰園裡的巴士餐車

餐車販售咖啡飲品和各式冰淇淋，另外還有超人氣的玫瑰造型冰淇淋，拿去和真正的玫瑰花合影，完全無違和感，超像是一朵盛開的花，冰淇淋有芒果和覆盆莓口味，兩種都好吃。吃之前，別忘了可以拿去和花朵合影，不過夏天冰淇淋融化的很快，建議還是要快快品嚐。

京成玫瑰園Pation咖啡館

京成玫瑰園裡有咖啡館

雖說空間沒有很大，但是可以來這裡購買小點心和飲品，當天看到玫瑰氣泡飲，立馬就想要嚐嚐看，一瓶＄300日元，就衝著玫瑰花的粉色外型，玫瑰氣泡飲味道很特別，氣泡水的口感，入口喝得出淡淡的玫瑰花香，滿分覺得冰的口感較佳。

京成玫瑰園溫室

▲逛到京成玫瑰園的溫室區，溫室裡也有美拍打卡點，這裡還可以手寫繪馬，在玫瑰園裡許願。

京成玫瑰園伊甸之泉

▲京成玫瑰園室內室外都好拍，充滿法式莊園的伊甸之泉也是人氣美拍場景，不過當天的太陽真的好曬，不然坐在噴泉這裡欣賞玫瑰也很療癒。

鈴木省三之紀念花園&屋頂花園

旅人視覺和嗅覺都能感受玫瑰花的魅力

不可錯過的鈴木省三紀念花園還有唯美的屋頂花園都是滿分推薦值得細細參觀的地方，園區的花開得燦爛，也相當茂密，感覺每株玫瑰都是爆炸式的綻放，紀念花園裡不僅僅是花況迷人，更棒的是，園區裡還搭配不同的造景。

京成玫瑰園玫瑰商店

▲遊逛完美麗的京成玫瑰園後，來去入口旁的玫瑰商店採購紀念品，當天玫瑰商店裡也是滿滿人潮，好多旅人都在挑選紀念品。

玫瑰商店裡的產品相當多樣化

每個產品都離不開玫瑰花，除了常見的生活用品及餐具之外，還有玫瑰護手霜、保養乳夜、手帕和果醬等等…而最吸引滿分的是玫瑰香水，優雅的清香讓滿分超愛，當下立馬就入手一瓶，現場都有提供試用試聞，喜歡的朋友們千萬不要手軟。

▲當天也買很多，文貝、飲品、蛋糕、餅乾、香水等全都被滿分給收錄了，看到粉嫩嫩的玫瑰花周邊商品，都想把他們帶回家。回家試用過，糕點和餅乾都好好吃，乳液和香水滿分也很推。

京成玫瑰園商店旁是玫瑰中心

這一區是可以讓旅人購買玫瑰花的花苗，或是其他植物帶回家佈置，滿分覺得超讚，而且玫瑰花的品種相當豐富，告示牌上還有花朵盆栽的介紹。但是來自台灣的旅人，這些玫瑰花苗我們是不可以帶回台灣，所以就單純欣賞拍照就好了。

▲京成玫瑰園除了展售玫瑰花苗，館內也有精緻的花器佈置，以及豐富的多肉植物，沒想到日本人也很愛這肥肥的多肉盆栽。



結語

當天在京成玫瑰園裡玩拍的非常開心，沒想到日本東京居然有這麼美的玫瑰花園，來到這裡沒有拍個300張相片，應該是走不出花園，京成玫瑰園不僅佔地廣闊，重點是每一區的玫瑰花都開得燦爛迷人，什麼叫作數大之美，今天才算是真正的體驗到了，玫瑰園裡造景豐富，充滿異國風情，而且動線規畫的不錯，到處都有設置坐位區，旅人們走累了，就可以隨時坐下來休息。

來訪還可以先到烘焙坊裡買點麵包，在繽紛的花園裡用餐也很享受，京成玫瑰園裡，可以說是每個角落都好拍，眼睛的視眼也都離不開玫瑰花，滿分最愛的取景地，就是花拱門和愛之亭，被稱之為戀人聖地更是夢幻。

京成玫瑰園

地址：千葉縣八千代市大和田新田755

營業時間：9：00 ～18：00（ 依季節變動）

服務電話：＋81－47－158－0046

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