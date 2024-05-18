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「全台最大水樂園」開園了！每人只要500元　暢玩11項水上設施

▲▼馬拉灣。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲全台最大水樂園「馬拉灣」自今（18）日起至10月13日開園，至6月10日前還可享「雙人999元」優惠。（圖／麗寶樂園渡假區提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

夏天來了！「全台最大水樂園」自今（18）日起盛大開園，園區裡共有11項水上設施，全年齡都能玩，並在6月10日前推出「雙人999元」優惠，等於每人只要500元就能暢玩整天，趕快揪家人或朋友一起來玩水消暑了。

麗寶樂園渡假區夏天限定「馬拉灣」今（18）日起盛大開園，一路開放至10月13日，馬拉灣今年以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍經典三原色的配色，設計多個台味打卡點、裝置藝術，在端午節連假與暑假期間也將舉辦多場台式趣味活動，並在6月10日前推出「雙人999元」優惠（原價2600元），可選暢玩馬拉灣或探索世界，等於每人只要500元，提醒需加入麗寶樂園渡假區會員才可享門票優惠。

馬拉灣共有11項水上設施，全年齡都能玩，其中有東南亞最大的露天人工造浪池「大海嘯」，可掀起3公尺高的巨浪，酷涼的浪花一波波襲捲而來，絕對是最獨一無二的玩水體驗！另外也推薦必玩「阿酋彎」互動式親水城堡，藏著各式親水機關，走迷宮打水仗，酋長水桶的淋漓洗禮天天都是潑水節，「巫師飛艇」則是極速擺盪的巨大U型滑板，「極速勇士」是高空快速滑水道，遠遠就能聽到高分貝尖叫，當然還有戀愛巴士水上版的「漂漂河」，躺在游泳圈上順著河流漂移，悠悠然穿越熱帶叢林與瀑布流水，仰著頭欣賞蔚藍天空，放鬆又好玩。

▲▼馬拉灣 漂漂河。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲馬拉灣共有11項水上設施，此為「漂漂河」，躺在泳圈上順著河流漂移，放鬆又好玩。

北台灣最大水樂園「六福水樂園」，今年則是預計在6月15日盛大開幕，並將在6月1日至6月10日期間推出預售票399元優惠，絕對要把握便宜先買起來。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲此為六福水樂園「海神飛艇」設施，擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落超刺激。（圖／六福村提供）

「六福水樂園」共有12項水上設施，推薦一定要玩全台唯一雙拼式急速戲水滑道「暗黑滑行」，體驗全黑中的刺激感，而「海神飛艇」擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落快感十足，還有「冰凍滑道」，酷涼6度C最適合炎炎夏日大玩特玩。

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