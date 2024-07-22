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基隆人愛吃的傳統零嘴！50年老店佛心經營、獨創「一口吃」發財蛋

▲網稱銅板界的天花板。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，下同，勿擅自翻攝以免侵權）

實習記者張宜樺／綜合報導

基隆是一個富有非常多美食發源地的城市！今天旅遊雲小編要推薦一間連當地人都相當喜愛的銅板美食，在地經營超過50年，圓圓胖胖的外型承載了許多基隆人的童年回憶，酥脆口感會讓人想忍不住一口接一口，價格更是佛心到不行，傳統小吃一定不能沒有它！

▲▼這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，勿擅自翻攝）

▲在地深耕超過50年的老店。

▲▼這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，勿擅自翻攝）

▲招牌雙胞胎一顆12元 ，一包五粒50元。

阿山哥雙胞胎是祖傳三代的老店
這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」，距離基隆火車站只需步行4分鐘，非常便利。店內販賣傳統零嘴雙胞胎及獨家自創的一口吃招牌發財蛋，通通都是現場製作，遠遠就能聞到雙胞胎的麵團香。

▲▼這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，勿擅自翻攝）

▲民眾可以看到點心的製作過程。

▲▼這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼雙胞胎又名炸馬耳，源自福州。

▲▼這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，勿擅自翻攝）

獨創「一口吃」發財蛋
看著老闆將切好的麵團放進熱騰騰的油鍋炸，漸漸膨脹的麵團就成了熟悉的古早味零嘴雙胞胎。雙胞胎外層酥脆、內軟Q且有嚼勁，標榜未添加任何香料，香氣甜度都來自麵團本身。而店家也獨創迷你版雙胞胎，一口吃發財蛋讓人更容易食用，越吃越香，一包很快就見底！

▲▼這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，勿擅自翻攝）

▲一口吃招牌發財蛋一包50元。

阿山哥雙胞胎

地址：基隆市仁愛區忠三路52號
電話：02－2428－0579
營業時間：08：00－18：00

＊部落客《小美很愛嚐》現有經營：粉絲團部落格

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