基隆人愛吃的傳統零嘴！50年老店佛心經營、獨創「一口吃」發財蛋

▲網稱銅板界的天花板。（圖／部落客小美很愛嚐授權提供，下同，勿擅自翻攝以免侵權）

實習記者張宜樺／綜合報導

基隆是一個富有非常多美食發源地的城市！今天旅遊雲小編要推薦一間連當地人都相當喜愛的銅板美食，在地經營超過50年，圓圓胖胖的外型承載了許多基隆人的童年回憶，酥脆口感會讓人想忍不住一口接一口，價格更是佛心到不行，傳統小吃一定不能沒有它！

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▲在地深耕超過50年的老店。

▲招牌雙胞胎一顆12元 ，一包五粒50元。

阿山哥雙胞胎是祖傳三代的老店

這間位在基隆市孝三路和忠三路交岔口的傳統美食店，就是老字號「阿山哥雙胞胎」，距離基隆火車站只需步行4分鐘，非常便利。店內販賣傳統零嘴雙胞胎及獨家自創的一口吃招牌發財蛋，通通都是現場製作，遠遠就能聞到雙胞胎的麵團香。

▲民眾可以看到點心的製作過程。

▲▼雙胞胎又名炸馬耳，源自福州。

獨創「一口吃」發財蛋

看著老闆將切好的麵團放進熱騰騰的油鍋炸，漸漸膨脹的麵團就成了熟悉的古早味零嘴雙胞胎。雙胞胎外層酥脆、內軟Q且有嚼勁，標榜未添加任何香料，香氣甜度都來自麵團本身。而店家也獨創迷你版雙胞胎，一口吃發財蛋讓人更容易食用，越吃越香，一包很快就見底！

▲一口吃招牌發財蛋一包50元。

阿山哥雙胞胎

地址：基隆市仁愛區忠三路52號

電話：02－2428－0579

營業時間：08：00－18：00

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