ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

還以為誤入廢棄鐵皮屋！南投山林古早味餐廳　胡天蘭老師也來吃過

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

日月潭魚池有什麼美食推薦呢？搜尋魚池美食找到這間「牛朝餐坊」隱藏山林鄉間小路餐廳，菜單提供野菜、土雞等多道古早味餐點，沿途種植的櫻花、桃花可依照花季來欣賞，附近還有新興著名景點「九龍山日出」可以安排順遊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

交通方式
跟著Google導航很順利來到「牛朝餐坊」餐廳，開在山林中的美食，地點真的很神秘，讓我想到花蓮月廬食堂，不過的牛朝餐坊外觀比較像在陽明山會看到的鐵皮屋餐廳。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲真的就像秘境，沿途都是鄉間小路，開車到餐廳路口還看到好多櫻花樹，要是櫻花盛開的季節一定超美。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲在日月潭附近，招牌還寫著阿乾料理鄉土味，要是想找日月潭美食也可以參考，餐廳前面還有大空地可以停車。

內用環境

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲餐廳以竹子做為隔間，有好幾間類似包廂，用餐座位大多是圓桌。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲店家自製的檸檬干和醬筍擺在門口販售。

菜單
這裡沒有紙本菜單，餐點都寫在櫃檯黑板，老闆娘看我拍照還說菜單有時會更換菜色，左上角前面五個都是熱門推薦，另外還多點了炒青菜和鳳梨苦瓜雞。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

餐點推薦

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲最怕來到這種古早味餐廳，餐點看起來都很好吃就會不小心點好幾道菜。

白飯兩碗 20元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲我點了兩碗白飯，店家直接給一大碗公讓我們分食。

菠菜 160元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲簡單的蒜頭炒菠菜，清爽不油，葉菜新鮮嫩口，但以份量來看，價格有點高。

鄉村土雞380元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲點餐時，老闆娘有介紹土雞都是自家養殖，可能是因為我愛吃又油又肥的土雞，所以看到這一道瘦巴巴的土雞覺得不太妙。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲皮嫩油脂鹹香下飯，雞肉鮮嫩又甜，差點被瘦巴巴的外表騙了。

乾煎魚佐醬汁380元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲大火煎的吳郭魚，外皮酥香厚實，魚肉細緻，調味的醬汁鹹香下飯，重口味直接夾點蔥蒜辣椒搭配入口。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲這道煎魚是當初吸引我來的動力，滿滿的蔥蒜辣椒實在太吸睛。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲霸氣的蔥蒜辣椒其實是虛有其表，不敢吃辣的也可以嘗試，因為只有一點點辣。

蔥炒五花肉200元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲加上蔥段、胡椒和辣椒拌炒，相當下飯的一道菜，皮Q彈牙，肥嫩好吃。

剝皮辣椒炒絲瓜160元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲甜甜脆脆的絲瓜，清脆爽口超討喜。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲加上店家自製的剝皮辣椒拌炒，微辣就很美味，醬汁拿來配飯也很搭，這道真的很好吃。

梅汁豆腐160元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲擺盤稍微空虛的一道菜，但味道很推薦，炸的酥香又嫩的豆腐。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲搭配經典的梅汁酸甜下飯，這道真的要趁熱吃，豆腐炸衣”消風”的很快，口感會有差。

鳳梨苦瓜雞湯380元

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲甘甜鮮美的一道湯品，雞肉鮮嫩不柴。

▲▼還以為開錯路來到廢棄鐵皮屋，隱藏山林鄉間小路的餐廳。（圖／部落客陳小可提供）

▲令我印象最深刻的就是店家自己種的山苦瓜，小巧可愛，味道甘甜鮮脆，吃在口中還會回甘。

牛朝餐坊

地址：南投縣魚池鄉山楂腳巷9－15號
營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00
電話：04－9289－7499

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►澎湖人宵夜愛店！餛飩排骨麵160元照樣排爆　靈魂湯頭是美味關鍵
►基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊　魚羹裡包Q嫩豬大腸超驚豔
►挖寶蘆洲無名美食！香噴臭豆腐味道有夠臭、加上辣椒水更是一絕

關鍵字： 牛朝餐坊 南投美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

推薦閱讀

大橋頭站「無名涼麵」排爆！黑白切超難搶　還有份量太多米粉湯

大橋頭站「無名涼麵」排爆！黑白切超難搶　還有份量太多米粉湯

蘆洲超夯地方小吃曝光！料滿滿的蘿蔔絲餅　韭菜盒皮薄酥香超澎湃

蘆洲超夯地方小吃曝光！料滿滿的蘿蔔絲餅　韭菜盒皮薄酥香超澎湃

台北6間「單人燒肉店」不怕孤單！還有個人版迴轉燒肉吃到飽

台北6間「單人燒肉店」不怕孤單！還有個人版迴轉燒肉吃到飽

基隆吃一波！10間仁愛市場老牌美食　逛累了有隱藏咖啡可以短暫小歇

基隆吃一波！10間仁愛市場老牌美食　逛累了有隱藏咖啡可以短暫小歇

COMEBUY連3天爽喝2大飲品買1送1

COMEBUY連3天爽喝2大飲品買1送1

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

義大利奢華玩法搭東方快車玩法義海岸

義大利奢華玩法搭東方快車玩法義海岸

麥當勞得來速熟客券限時35天回歸

麥當勞得來速熟客券限時35天回歸

台灣仲夏旅遊節　南投推星空季和露營嘉年華

台灣仲夏旅遊節　南投推星空季和露營嘉年華

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽嗑3天

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽嗑3天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

黃仁勳包場這間烤鴨！號稱是台北最強

巨型鯨魚游進碧潭！還會噴水、發光

快點抬頭看！極光在跳舞～

晚鳥撿便宜！暑假遛小孩看過來

台南「鮮蚵蛤蜊吃到飽」每人199元！

一次搞懂日本紅葉季怎麼玩

超療癒角落小夥伴現身鹿港小鎮

以為誤闖廢棄鐵皮屋！隱身山林古早味餐廳

直擊龐貝古城！紅燈區、商店街全保留

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

熱門行程

最新新聞更多

COMEBUY連3天爽喝2大飲品買1送1

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

義大利奢華玩法搭東方快車玩法義海岸

麥當勞得來速熟客券限時35天回歸

台灣仲夏旅遊節　南投推星空季和露營嘉年華

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽嗑3天

超商全新甜點「檸檬蛋糕」限時省10元爽吃

身分證開頭「I、Q」吃和牛涮88折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366