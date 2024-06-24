三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

日月潭魚池有什麼美食推薦呢？搜尋魚池美食找到這間「牛朝餐坊」隱藏山林鄉間小路餐廳，菜單提供野菜、土雞等多道古早味餐點，沿途種植的櫻花、桃花可依照花季來欣賞，附近還有新興著名景點「九龍山日出」可以安排順遊。

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交通方式

跟著Google導航很順利來到「牛朝餐坊」餐廳，開在山林中的美食，地點真的很神秘，讓我想到花蓮月廬食堂，不過的牛朝餐坊外觀比較像在陽明山會看到的鐵皮屋餐廳。

▲真的就像秘境，沿途都是鄉間小路，開車到餐廳路口還看到好多櫻花樹，要是櫻花盛開的季節一定超美。

▲在日月潭附近，招牌還寫著阿乾料理鄉土味，要是想找日月潭美食也可以參考，餐廳前面還有大空地可以停車。

內用環境

▲餐廳以竹子做為隔間，有好幾間類似包廂，用餐座位大多是圓桌。

▲店家自製的檸檬干和醬筍擺在門口販售。

菜單

這裡沒有紙本菜單，餐點都寫在櫃檯黑板，老闆娘看我拍照還說菜單有時會更換菜色，左上角前面五個都是熱門推薦，另外還多點了炒青菜和鳳梨苦瓜雞。

餐點推薦

▲最怕來到這種古早味餐廳，餐點看起來都很好吃就會不小心點好幾道菜。

白飯兩碗 20元

▲我點了兩碗白飯，店家直接給一大碗公讓我們分食。

菠菜 160元

▲簡單的蒜頭炒菠菜，清爽不油，葉菜新鮮嫩口，但以份量來看，價格有點高。

鄉村土雞380元

▲點餐時，老闆娘有介紹土雞都是自家養殖，可能是因為我愛吃又油又肥的土雞，所以看到這一道瘦巴巴的土雞覺得不太妙。

▲皮嫩油脂鹹香下飯，雞肉鮮嫩又甜，差點被瘦巴巴的外表騙了。

乾煎魚佐醬汁380元

▲大火煎的吳郭魚，外皮酥香厚實，魚肉細緻，調味的醬汁鹹香下飯，重口味直接夾點蔥蒜辣椒搭配入口。

▲這道煎魚是當初吸引我來的動力，滿滿的蔥蒜辣椒實在太吸睛。

▲霸氣的蔥蒜辣椒其實是虛有其表，不敢吃辣的也可以嘗試，因為只有一點點辣。

蔥炒五花肉200元

▲加上蔥段、胡椒和辣椒拌炒，相當下飯的一道菜，皮Q彈牙，肥嫩好吃。

剝皮辣椒炒絲瓜160元

▲甜甜脆脆的絲瓜，清脆爽口超討喜。

▲加上店家自製的剝皮辣椒拌炒，微辣就很美味，醬汁拿來配飯也很搭，這道真的很好吃。

梅汁豆腐160元

▲擺盤稍微空虛的一道菜，但味道很推薦，炸的酥香又嫩的豆腐。

▲搭配經典的梅汁酸甜下飯，這道真的要趁熱吃，豆腐炸衣”消風”的很快，口感會有差。

鳳梨苦瓜雞湯380元

▲甘甜鮮美的一道湯品，雞肉鮮嫩不柴。

▲令我印象最深刻的就是店家自己種的山苦瓜，小巧可愛，味道甘甜鮮脆，吃在口中還會回甘。

牛朝餐坊

地址：南投縣魚池鄉山楂腳巷9－15號

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00

電話：04－9289－7499

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