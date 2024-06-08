周未出發北海岸看海！中角灣衝浪基地秘境玻璃屋　享受海景下午茶

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

北海岸景觀餐廳位在金山中角灣國際衝浪基地的旁邊，夏日的中角灣相當熱鬧，很多人來玩水消暑，而海上日出海洋咖啡就坐落一旁低調的房舍中，海上玻璃屋唯美浪漫，可以看海喝咖啡吃甜點，來這午茶很愜意，也是金山熱門的約會勝地，再搭配萬里金山景點一起玩，絕對更充實旅程。

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玩拍中角灣衝浪板地標

夏天最適合來海邊踩沙玩水，沁涼一夏，這個周末，我們漫遊北海岸，美麗的海岸線上有許多漂亮的沙灘，這一站我們來到中角灣國際衝浪基地，五月的北海岸就已經蠻炎熱了，所以假日來海邊玩水玩沙衝浪人潮也很多。

交通方式＆停車資訊

中角灣國際衝浪基地這裡有規劃超大的停車場，假日120元／次，停車後，步行1分鐘就能到沙灘，這裡也是萬金自行車道的路線之一，想要看日出、賞夜景，還是看海玩沙都能滿足。

▲這間景觀咖啡館很夯，就在中角灣海灘附近，也在靠北過日子咖啡館的旁邊。

用餐環境空間

▲海上日出海洋咖啡用餐空間寬敞明亮，佈景舒服有質感，坐位數也很多，有舒服的沙發坐位，也有多人的長桌。

▲有看到樂器設備，猜想可能不時會有演出。

▲透過玻璃窗，可以欣賞中角灣沙灘的美景，當日天氣不錯，艷陽藍天，山與海都很清晰。

▲服務人員親切待客，帶位後送上茶水。

菜單MENU

海上日出海洋咖啡菜單品項不算多

有咖啡、特調飲、氣泡飲、冰沙，還有各式蛋糕、鬆餅和鹹派可以選擇，以糕點和飲料為主，建議吃完正餐再來，入館每人低消為200元，用餐時間2小時，點餐後到櫃台結帳即可，僅收現金。

海上玻璃屋

▲等餐時間，服務人員推薦我們到頂樓參觀，沒想到海上日出海洋咖啡還有這麼美的坐位區，好療癒的海上玻璃屋，佈景優雅唯美好好拍。

▲浪漫玻璃屋，桌面擺滿盆栽與裝飾，四周種滿綠色盆栽，坐在這裡也很療癒，很適合情侶約會，或是閨蜜美拍。

▲角落的鋼琴也是人氣的美拍取景地，可以想像自己在這麼美的地方彈奏一曲。

露天玻璃屋也能輕鬆看海景

超廣角的海景風光盡收眼底，還能吹海風，當天不少人選擇海上日出海洋咖啡的戶外坐位區，不時能吹海風，甚至隱約還能聽到海的聲音，不過露天觀景區種了不少盆栽和仙人掌，親子同遊的朋友，一定要留意小朋友安全。

水果冰淇淋鬆餅 260元

▲回到坐位後，鬆餅飲料也都上桌，現烤冰淇淋鬆餅和飲料看起來好可口。

西西里咖啡170元 伯爵鮮奶茶170元

▲伯爵鮮奶茶與西西里咖啡都很好喝。

▲現烤鬆餅味道不錯但有點乾，要搭配冰淇淋或是水果，吃起來才更香甜，水果有香蕉、鳳梨、番茄和奇異果都很甜。

食後感想

當天在海上日出海洋咖啡午茶很愉快，很喜歡咖啡館給人悠哉放空的舒適感，坐在柔軟的沙發看海，不小心可能會睡著，海上日出海洋咖啡甜點好吃，可以望山看海景，露天看海平台的玻璃屋唯美夢幻，時間一晃就要天黑了，離開咖啡館後，我們順遊中角灣海灘散步，畫下完美句點。

海上日出海洋咖啡

地址：新北市金山區海興路172之2號1樓及4樓

營業時間：11：30～18：00（周二～周四休）

電話：02 2498 4567

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