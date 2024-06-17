觀海視野滿分！龜吼漁港「4.3顆星」海鮮餐廳　將基隆嶼盡收眼底

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

萬里龜吼漁港美食推薦「珍如意海鮮大哥店」，玩金山萬里少不了要來頓豐盛的海味大餐，珍如意海鮮大哥店網路評價非常高，不僅海產新鮮好吃，還能欣賞一望無際的大海，距離龜吼漁港也很近，順遊逛市集買漁獲也很讚。

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珍如意海鮮大哥店交通方式＆停車資訊

周末假期，萬里景點豐富，規劃個一日遊二日遊都適合，還記得上次我們去逛金山老街，吃美味螃蟹粥，這次來逛龜吼漁港，也特別找一間海產店，假日的龜吼漁港周邊都非常熱鬧。

人氣的海產餐廳選擇也很多，滿分找到評價很高的珍如意海鮮大哥店，珍如意海鮮大哥店在二樓，一樓是珍如意海鮮二嫂店，聽說是一家人但分開經營，當天兩間店都是人潮滿座，珍如意海鮮大哥店是海景景觀餐廳。





珍如意海鮮大哥店餐廳環境空間

▲珍如意海鮮大哥店在二樓，需要走樓梯上去，走進餐廳能看到超多水族箱，好多活跳跳的海鮮，有龍蝦、螃蟹、蛤蜊、海膽，還有生魚片。

珍如意海鮮大哥店菜單MENU

菜單品項豐富多樣化，可以吃到清蒸螃蟹、大文蛤、龍蝦二吃，川燙中捲、龍虎斑兩吃，還有現切海膽和活蝦，除了各式海鮮，還有超多招牌肉品和熱炒，服務人員都很友善，還會幫忙推薦菜品。





無敵海景餐廳

用餐空間其實不算大，但有兩層樓的用餐坐位區，重點是還能看海景，大片窗戶，能欣賞一望無際遼闊的大海，可以說是海景第一排的海產店，採光也很明亮，難怪用餐人潮這麼踴躍，當日高朋滿座相當熱鬧。



▲當天雖說人潮很滿，但出餐的速度還是很快，沒多久餐點就上齊了，滿桌的熱炒超級澎湃，感覺每一道都好可口。

生魚片 250元

▲比起屏東的後壁湖生魚片雖說份量不多，但生魚片新鮮軟嫩好好吃，以龜吼漁港這裡來說，好像價格差異不大。

炒麵

▲有炒飯、炒麵，也有白米飯，炒麵大約是兩人份，醬汁濃郁，味道也不錯吃。

鐵板牛肉 290元

▲鐵板牛肉這道很下飯，牛肉給量超級多，香味四溢，牛肉也很嫩搭配青椒、甜椒和洋蔥一起品嚐，美味更加分。

蚵仔酥 220元

▲現炸的蚵仔酥很香，還有九層塔和蝦餅，沾胡椒粉提味也不錯，鮮蚵都很很肥美。

梅子雞 250元

▲梅子雞絕對必吃，這是當天最驚艷的料理，酸甜酸甜又開胃的梅子雞超好吃，而且沒有骨頭，外酥內軟美味更上層樓。

芋絲櫻花蝦 200元

▲個人也非常推薦，香氣十足，爽口酥脆的芋頭絲搭配滿滿的花生，入口越吃越香，這道也是人氣下酒菜。

絲瓜蛤蜊 120元

▲青菜的部份選擇絲瓜蛤蜊，煮透的絲瓜很香，還吃得到滿滿蛤蜊，湯汁很鮮甜，蛤肉肥美彈食可口。

▲餐廳乾淨舒服，冷氣開放，有兒童坐椅很加分。

▲觀海視野非常遼闊，有無敵海景，可以看山望海，還能看到基隆嶼。

▲當天有人在海上玩水上摩托車，以及刺激酷炫的水上飛鞋，真的太特別了。

龜吼漁港漁夫市集

食後心得

當天吃得太飽，決定在附近逛逛散步，我們順遊距離不遠的龜吼漁港，來玩拍龜吼漁夫市集的可愛地標，還能逛市集買新鮮漁獲，搭配一起玩更充實，還蠻喜歡龜吼漁港這裡的海景風光，午後天氣涼爽，來吹風看海真的太放鬆了，龜吼漁港人氣美食，就簡單分享給大家。

珍如意海鮮大哥店

地址：新北市萬里區漁澳路2號2樓

營業時間：11：00～19：00（周三公休）

服務電話：（02）2492－8218

停車資訊：有停車場

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